Receta de enchiladas con pollo, queso y lechuga para preparar hoy por el Grito de Independencia

Un plato de enchiladas verdes con pollo y queso ilustra la gastronomía tradicional para las festividades del Grito de Independencia de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las celebraciones del mes patrio son una oportunidad para llevar a la mesa esos sabores que forman parte de las reuniones familiares. Entre las opciones que nunca pasan de moda están las enchiladas, un platillo que permite combinar tortillas de maíz, salsa, pollo, queso y vegetales frescos en una preparación sencilla y abundante.

Esta receta de enchiladas con pollo, queso y lechuga resulta ideal para una comida familiar porque reúne diferentes texturas en cada bocado. La tortilla absorbe el sabor de la salsa, mientras que el pollo aporta un relleno sustancioso y el queso añade ese toque cremoso que hace que el platillo resulte todavía más apetecible.

PUBLICIDAD

La lechuga, por su parte, aporta frescura y color a la presentación. Al colocarla sobre las enchiladas junto con el queso y la crema, se consigue un plato vistoso que puede convertirse en uno de los protagonistas de una comida especial durante el mes patrio.

Una opción casera para celebrar con sabor mexicano

Un plato de enchiladas verdes rellenas de pollo se presenta adornado con lechuga, queso y tomate en el marco de las festividades del Grito de Independencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar enchiladas en casa también permite disfrutar del proceso. Desde cocinar los ingredientes de la salsa hasta deshebrar el pollo y montar cada tortilla, cada paso contribuye a conseguir un resultado que recuerda a las comidas preparadas para compartir en familia.

La salsa de tomate verde y chile serrano aporta un sabor característico y puede distribuirse sobre las tortillas para conseguir que cada una quede bien cubierta. El objetivo es lograr que la salsa acompañe al relleno sin opacarlo, creando un equilibrio entre el pollo y los demás ingredientes.

PUBLICIDAD

Otro atractivo de esta receta es su presentación. Las enchiladas pueden acomodarse juntas en un plato y terminarse con una generosa cantidad de lechuga, queso fresco y crema. El contraste de colores hace que el platillo luzca especialmente bien para una comida de celebración.

Ingredientes y preparación

Un plato de enchiladas verdes de pollo servido con crema, queso, lechuga y jitomate compone la propuesta gastronómica tradicional para la fiesta del Grito de Independencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

12 tortillas de maíz

2 pechugas de pollo cocidas y deshebradas

4 tomates verdes

2 chiles serranos

1 diente de ajo

1/4 de cebolla

1 taza de queso fresco desmoronado

2 tazas de lechuga finamente picada

Aceite vegetal

Sal al gusto

Crema al gusto

Preparación

Cocina los tomates verdes y los chiles serranos en agua hasta que estén suaves. Licúa los tomates, los chiles, el ajo, la cebolla y un poco de agua de cocción hasta obtener una salsa. Calienta una cucharada de aceite en una sartén y vierte la salsa. Cocina durante unos minutos y agrega sal al gusto. Calienta las tortillas ligeramente para que puedan doblarse sin romperse. Pasa cada tortilla por la salsa caliente y coloca en el centro una porción de pollo deshebrado. Enrolla las tortillas y acomódalas en un plato o refractario. Baña las enchiladas con el resto de la salsa. Agrega queso fresco, lechuga y crema al gusto. Sirve inmediatamente mientras las enchiladas están calientes.

El secreto está en servirlas recién preparadas

Un plato con enchiladas verdes de pollo, lechuga y queso se presenta junto a decoraciones tradicionales de la fiesta de independencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez terminadas, lo recomendable es llevar las enchiladas a la mesa mientras conservan su temperatura. De esta manera, el pollo mantiene una textura agradable, la salsa permanece integrada con las tortillas y los ingredientes frescos conservan su característica consistencia.

El queso fresco puede distribuirse de manera generosa sobre cada porción, mientras que la lechuga funciona como un complemento que aporta un contraste ligero frente a la intensidad de la salsa. La crema, añadida al gusto, completa la combinación y permite personalizar cada plato.

PUBLICIDAD

Para una celebración del mes patrio, estas enchiladas pueden convertirse en una alternativa práctica para compartir. No necesitan una presentación complicada: basta con acomodarlas cuidadosamente, cubrirlas con sus complementos y servirlas calientes para que el resultado sea atractivo desde el primer vistazo.

La combinación de pollo, queso, lechuga, tortilla y salsa consigue un plato completo en sabor y muy ligado al ambiente de una comida mexicana. Con ingredientes sencillos y una preparación accesible, esta receta puede ocupar un lugar especial en la mesa durante las fiestas patrias y convertirse en una opción que todos quieran repetir.