SEP condena asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio en la UAEM

La SEP se suma a las exigencias de justicia por el feminicidio de Claudia Tacoronte. (Miguel BAÑUELOS / AFP)

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de la Universidad de Granada que realizaba una estancia de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La dependencia federal difundió un comunicado en el que expresó su solidaridad con la familia de la joven, sus amistades y las comunidades universitarias de la UGR y la UAEM, sumándose a los pronunciamientos de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y del Gabinete de Seguridad, que también prometieron esclarecer el crimen.

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En el comunicado, la SEP aseguró que hace suyas las exigencias de las comunidades universitarias para que el homicidio de Claudia Tacoronte no quede impune. La dependencia pide una investigación exhaustiva y expedita por parte de las autoridades competentes.

SEP condena asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española de la UAEM. (SEP)

Hay coordinación con la SRE

El comunicado detalla que la SEP se mantendrá atenta a las investigaciones y trabajará junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para brindar el apoyo necesario a la familia de Claudia, a la UAEM y a la Universidad de Granada.

Esta coordinación federal se suma a la que ya reportó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien informó que la SRE mantiene comunicación directa con el Consulado de España en México.

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El cónsul general de España, Marcos Rodríguez Cantero, se reunió con el fiscal Blumenkron y la gobernadora González Saravia para tratar la entrega y repatriación del cuerpo de Claudia. Un familiar de la joven viajará a México para recibir los restos y trasladarlos a España, según confirmaron las autoridades estatales.

El Consulado de España en Ciudad de México aseguró que mantiene “en contacto con la familia de la fallecida y en constante comunicación con las autoridades judiciales mexicanas, que están trabajando para esclarecer las circunstancias de los hechos”. Sin embargo, la hermana de Claudia Tacoronte contradijo esta versión sobre el acompañamiento directo a la familia.

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En un mensaje difundido en redes sociales, la joven aseguró que ni ella ni sus padres han recibido llamadas de las autoridades mexicanas para explicarles las circunstancias del crimen, más allá de contactos relacionados con trámites legales. “Perdón, pero a mis padres no les ha llamado absolutamente nadie. Y a mí tampoco me ha llamado absolutamente nadie”, declaró.

La hermana también cuestionó que no se les haya advertido sobre las condiciones de seguridad antes del viaje de Claudia y mencionó los asesinatos previos de estudiantes en la UAEM. “¿Tenemos que normalizar que en menos de un mes se asesine a tres mujeres en la misma universidad y que nadie haga nada?”, preguntó.

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El caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio

Claudia Tacoronte, de 21 años y originaria de Santa Brígida, Gran Canaria, fue asesinada la noche del sábado 12 de septiembre afuera de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde participaba en la 42° Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. La joven cursaba el cuarto año del Grado en Educación Infantil en la Universidad de Granada y llevaba cerca de un mes en Morelos como parte de un programa de movilidad académica.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:30 horas del sábado. Las cámaras vecinales captaron al presunto agresor huyendo con una mochila a las 20:50 horas. Claudia murió a las 21:10 horas, antes de que llegaran los servicios de emergencia, según el relato de testigos presentes en el lugar.

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Vecinos denunciaron que las llamadas a los números de emergencia no fueron atendidas durante más de media hora. “Se tardaron más de media hora en dar respuesta, le estuvimos marcando a los números de emergencia y no contestaban, nos mandaban a buzón, nos desviaban la llamada, nos dejaban en lista de espera”, relató un testigo en un video difundido en redes sociales.

Caso Claudia Tacoronte: sale a la luz un video en donde se observa al presunto asesino. Captura de pantalla

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que la institución intervino desde el primer momento con el protocolo establecido para muertes violentas de mujeres. Las autoridades solicitaron videos de cámaras de seguridad públicas y privadas y citaron a varios testigos para identificar al agresor, sin que hasta el momento se reporte algún detenido.

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Testigos describieron al presunto atacante como un hombre de baja estatura, con sudadera blanca y mochila negra, que escapó por la calle Los Pinos rumbo a Santa Inés. El fiscal Blumenkron no descartó ninguna línea de investigación. “No descartamos tampoco otra cuestión u otro móvil que pudiera presentarse, porque también había indicios, información de otra situación”, señaló, luego de que circulara como hipótesis inicial un intento de asalto.

La UAEM registra cuatro asesinatos de estudiantes en 2026

Students of the Autonomous University of the State of Morelos set up a memorial site for Spanish exchange student Claudia Tacoronte at the Institute of Educational Sciences after she was killed in Cuautla on Saturday night, September 12, while studying in Mexico under an academic exchange program with the University of Granada, in Cuernavaca, Mexico, September 14, 2026. REUTERS/Margarito Perez Retana

El caso de Tacoronte se suma a los de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes Calderón, tres jóvenes vinculadas a la UAEM asesinadas entre febrero y mayo de este año.

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La Universidad de Granada canceló el programa de intercambio con la UAEM y facilitará el regreso de tres alumnos españoles que tenían previsto iniciar el siguiente semestre en esa institución mexicana. La medida se limita a Morelos: la movilidad de otros 15 estudiantes andaluces en distintos destinos de México continúa activa.

El rector de la UGR, Pedro Mercado, calificó el crimen como un “acto brutal” y expresó “rabia institucional” por lo ocurrido. La universidad activó ayuda psicológica tanto para los compañeros de Claudia en Granada como para los 27 estudiantes españoles que actualmente realizan estancias en centros mexicanos.

La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Katia Caballero, señaló que la zona de Cuautla se caracteriza por “cierta peligrosidad” y que el alumnado que viaja a esas regiones recibe recomendaciones de seguridad antes de partir. “Nunca había pasado algo así en todos los años”, afirmó.

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