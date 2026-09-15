México

Euro hoy en México: cotización de apertura del 15 de septiembre

La moneda europea ha experimentado un avance respecto a la jornada anterior

Imagen SECPEQ3UEBEPTO5YTGXHZONXVI
Guardar

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,77 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,39% respecto al precio de cierre anterior de 19,7 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron una subida del 0,57%, aunque su variación interanual muestra una caída del 7%.

PUBLICIDAD

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, con incrementos sostenidos durante dos días consecutivos.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,03%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,34%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado en este periodo reciente.

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tener una tortuga en casa puede enfermarte: esto dice la ciencia sobre el riesgo de salmonela

Una tortuga puede parecer una mascota inofensiva, pero puede transmitir salmonela dentro del hogar

Tener una tortuga en casa puede enfermarte: esto dice la ciencia sobre el riesgo de salmonela

CNA revela las millonarias multas que podría imponer al futbol mexicano tras investigar posibles prácticas monopólicas

De acuerdo con la Comisión, el procedimiento busca analizar las condiciones del mercado de afiliación, organización y acceso a competiciones de futbol profesional federado

CNA revela las millonarias multas que podría imponer al futbol mexicano tras investigar posibles prácticas monopólicas

Maya Nazor vive momento de terror en avión donde viajaba: el motor explotó en el aire

La ex de Santa Fe Klan narró todo lo que sucedió a bordo de la aeronave

Maya Nazor vive momento de terror en avión donde viajaba: el motor explotó en el aire

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 15 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 15 de septiembre

Lo primero que debes hacer al levantarte para activar la microbiota intestinal, según especialistas

Un hábito sencillo que toma segundos podría influir en el funcionamiento del sistema digestivo y en su capacidad para enfrentar bacterias dañinas, según investigaciones de instituciones médicas reconocidas

Lo primero que debes hacer al levantarte para activar la microbiota intestinal, según especialistas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: autoridades abaten a 7 presuntos criminales tras ataque armado en NL

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: autoridades abaten a 7 presuntos criminales tras ataque armado en NL

Fuerza Civil y Defensa abaten a 7 presuntos criminales tras ataque armado en General Treviño, Nuevo León

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de septiembre: México supera los 200 policías asesinados en 2026, Jalisco encabeza la lista de víctimas

Incautan 54 armas de fuego pertenecientes al crimen organizado en Sinaloa: hay un Barret .50 entre lo confiscado

Condenan a 41 años de cárcel a "el Cris", considerado como el primer "pozolero" e integrante de los Arellano Félix

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Fernández tendrá concierto gratis en el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua: detalles, fechas y horarios

Alejandro Fernández tendrá concierto gratis en el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua: detalles, fechas y horarios

Maya Nazor vive momento de terror en avión donde viajaba: el motor explotó en el aire

Gala Montes desmiente a Emiliano Aguilar: asegura que sí salieron y que engañó a su exnovio con él

“Las Hienas” se rompen: Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez pelean por la comida tras la subasta en LCDLF

Gema Garoa compra la inmunidad con el 100% del presupuesto en LCDLF y deja sin comida a sus compañeros

DEPORTES

México brilla con siete medallas en el Abierto Panamericano de Judo Santo Domingo 2026

México brilla con siete medallas en el Abierto Panamericano de Judo Santo Domingo 2026

CNA revela las millonarias multas que podría imponer al futbol mexicano tras investigar posibles prácticas monopólicas

Renata Zarazúa es eliminada en primera ronda del Guadalajara Open

Chivas expulsa a dos aficionados del Estadio Akron por gritos discriminatorios contra jugadora de Rayadas

Javier Aguirre volvería a la dirección técnica en España: Valencia buscaría al mexicano