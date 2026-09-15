Euro hoy en México: cotización de apertura del 15 de septiembre

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,77 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,39% respecto al precio de cierre anterior de 19,7 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron una subida del 0,57%, aunque su variación interanual muestra una caída del 7%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, con incrementos sostenidos durante dos días consecutivos.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,03%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,34%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado en este periodo reciente.