Sergio Canales, exestrella de Rayados, causa polémica al criticar el nivel de la Liga MX

Canale recordó que en Monterrey firmó 46 goles y 20 asistencias en 118 partidos y describió su estancia como la mejor experiencia de su vida. REUTERS/Daniel Becerril

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La voz de un futbolista con recorrido en Europa y en México siempre genera eco. En esta ocasión, Sergio Canales, exjugador de Rayados, provocó un intenso debate tras sus declaraciones.

El mediocampista del Racing de Santander, que vivió tres años en la Liga MX, no dudó en señalar lo que considera la principal debilidad de la competencia mexicana.

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El mediocampista del Racing de Santander comparó el futbol mexicano con las ligas europeas y contrastó estructura contra verticalidad. EFE/Pedro Puente Hoyos

Aunque sus palabras fueron acompañadas de elogios hacia la pasión, el dinamismo y la verticalidad del futbol azteca, la frase “lo peor es a nivel táctico” se convirtió en el centro de la polémica.

Canales no sólo habló de lo futbolístico, también compartió detalles de su vida en Monterrey, su relación con la afición y hasta recordó la oportunidad frustrada de fichar por el Barcelona.

Canales y su visión del futbol mexicano

Sus declaraciones se centraron en el contraste entre el futbol mexicano y el europeo. En el podcast El Camino de Mario, conducido por el exfutbolista Mario Suárez, Sergio dejó frases que encendieron el debate.

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El mediocampista afirmó que “lo peor es a nivel táctico”, comparando la Liga MX con la estructura de las ligas europeas. Sin embargo, matizó su crítica al destacar que el torneo mexicano es atrevido, vertical y con muchas ocasiones de gol, lo que lo hace atractivo para los aficionados.

También señaló que el gran pendiente está en la proyección internacional y el marketing, pues considera que la Liga MX tiene más nivel del que se percibe fuera de México.

Canales señaló que el pendiente del futbol mexicano está en la proyección internacional y el marketing de la Liga MX fuera de México. REUTERS/Eloisa Sanchez

Las reacciones no tardaron en llegar. En redes sociales, muchos lo acusaron de menospreciar la Liga MX, recordándole que se fue de México sin títulos y que ahora criticaba el torneo que lo convirtió en referente. Otros lo tacharon de “vivir de la liga”, cobrando contratos altos sin haber marcado diferencia.

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Incluso hubo quienes lo calificaron de “mal jugador” o de haber tenido un paso “irrelevante” en Monterrey. Al mismo tiempo, un sector defendió su postura, asegurando que su diagnóstico era realista y que la Liga MX sí necesita mejorar en lo táctico.

Monterrey, el lugar donde se reinventó

El mediocampista dedicó parte de sus palabras a recordar su paso por Monterrey, donde vivió una etapa que lo marcó tanto en lo deportivo como en lo personal.

Canales llegó en 2023 y disputó 118 partidos, 46 goles y 20 asistencias, convirtiéndose en un referente ofensivo. Confesó que nunca imaginó jugar en México, pero terminó calificando su paso como “la mejor experiencia de su vida”.

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Valoró el trato humano de la afición y la calidez del club: “Lo primero que me sorprendió de México fueron las personas, la gente y el club, increíble”.

Sergio Canales llegó a Monterrey en 2023 y registró 118 partidos, 46 goles y 20 asistencias con Rayados. REUTERS/Henry Romero

Junto a su esposa y socios mexicanos emprendió un negocio en Nuevo León, lo que muestra el arraigo que alcanzó fuera de la cancha. También aclaró el famoso conflicto con Martín Demichelis, asegurando que fue un malentendido que se magnificó mediáticamente.

Así, su etapa en Rayados dejó huella: más allá de los números, Canales construyó un vínculo emocional con la ciudad y su gente, que lo recuerda como un jugador cercano.

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Comparaciones y polémica internacional

Además amplió el contexto, conectando su experiencia mexicana con su trayectoria europea.

Recordó que estuvo muy cerca de fichar por el Barcelona , pero terminó en el Real Madrid , donde aprendió de figuras como Cristiano Ronaldo y Xabi Alonso .

Agradeció a José Mourinho por su dureza, pues consideraba que así fortalecía a los jóvenes.

Sus críticas a la Liga MX fueron comparadas con las de Sebastián Cáceres , exjugador del América , quien al llegar al Celta de Vigo habló del “desorden” táctico en México frente al orden de LaLiga.

Ambos discursos reforzaron la percepción de que el futbol mexicano es atractivo y ofensivo, pero carece de rigor táctico frente a Europa.

Canales recuerda que estuvo cerca de fichar por el Barcelona, terminó en el Real Madrid y menciona aprendizajes con José Mourinho, Cristiano Ronaldo y Xabi Alonso. REUTERS/Daniel Becerril

El español elogió la pasión, intensidad y experiencia humana que encontró en Monterrey, pero advierte que la Liga MX necesita evolucionar en lo táctico y en su proyección internacional.

El contraste es evidente: en México alcanzó sus mejores cifras goleadoras y vivió una experiencia personal inolvidable, pero al mismo tiempo sintió que el futbol carecía de la estructura táctica que caracteriza a Europa.