El Códice Azcatitlan se exhibe temporalmente al público por fiestas patrias: cuenta el camino de los mexicas al Valle de México

La muestra del Códice Azcatitlan se presenta como parte de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia. Crédito: Wikimedia Commons

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La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que el Códice Azcatitlan original se exhibirá a partir del 18 de septiembre en el Museo Nacional de Antropología

Esta exhibición se realiza como parte de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia. La muestra tendrá entrada libre.

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El intercambio derivó del encuentro que la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente francés Emmanuel Macron sostuvieron en 2025, cuando acordaron que el códice mexica se presente en México y que el Códice Boturini se exhiba en la Biblioteca Nacional de Francia.

De acuerdo con el INAH, el documento regresa al país después de salir durante el siglo XIX. El códice retrata el recorrido del pueblo mexica desde su salida de Aztlan hasta su llegada al Valle de México y los primeros años de la Colonia.

La pieza estará en la sala de exposiciones temporales del museo, ubicado en avenida Paseo de la Reforma y calzada Gandhi, en la colonia Chapultepec Polanco, Ciudad de México.

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Códice Azcatitlan narra la migración mexica y los primeros años tras la conquista

El Códice Azcatitlan, elaborado en el Valle de México en la segunda mitad del siglo XVI, narra la migración mexica desde Aztlán y los años posteriores a la conquista española. Crédito: Pueblos Originarios

El Códice Azcatitlan, elaborado en el Valle de México durante la segunda mitad del siglo XVI, relata la trayectoria de los mexicas desde su salida de Aztlán hasta los primeros años posteriores a la conquista española y conserva una combinación de sistemas pictográficos indígenas con formas de escritura europeas, de acuerdo con la Academia Mexicana de las Ciencias.

El documento está integrado por 25 folios de papel europeo, equivalentes a 50 páginas de 21 centímetros de ancho por 28 centímetros de alto. Aunque no tiene marcas de agua, su diseño permite leer cada escena al abrir dos páginas contiguas.

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La obra debió tener originalmente 56 páginas, pero seis se perdieron antes de que Lorenzo Boturini Benaduci la registrara en el siglo XVIII. Las ausencias corresponden a escenas que habrían estado entre las láminas cuatro y cinco, 22 y 23, y 23 y 24.

El códice posee dos sistemas de numeración: uno contabiliza las 50 páginas y otro, escrito con tinta roja en el extremo superior derecho, registra únicamente los 25 folios. Ninguno considera las hojas extraviadas, lo que apunta a una pérdida temprana dentro de la historia del manuscrito.

Códice pasó de la nobleza indígena a una biblioteca francesa

El Códice Azcatitlan pasó por colecciones de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Carlos de Sigüenza y Góngora y Lorenzo Boturini tras su llegada a la Nueva España en 1736. Crédito: Pueblos Originarios

El primer propietario del Azcatitlan pudo haber sido Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, integrante de la alta nobleza indígena colonial y bisnieto de Nezahualpiltzintli de Texcoco e Ixtlilxóchitl, personaje ligado a la conquista de México.

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Alva Ixtlilxóchitl fue gobernador de Texcoco, Tlalmanalco y Chalco, además de solicitador de causas en la Real Audiencia. Paralelamente reunió códices, manuscritos y noticias sobre el pasado prehispánico para formar una colección documental indígena.

Tras su muerte, esos materiales pasaron a Carlos de Sigüenza y Góngora, quien heredó su biblioteca a los jesuitas mexicanos. Parte de los fondos de esa orden llegó después a Boturini, un caballero italiano que viajó a la Nueva España en 1736 para atender asuntos de la condesa de Moctezuma.

Boturini reunió documentos sobre los pueblos previos a la conquista con el propósito de escribir una historia de los antiguos mexicanos. Su colección fue confiscada luego de un conflicto con las autoridades novohispanas, originado por su intención de promover la coronación de la Virgen de Guadalupe.

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En algún momento, el manuscrito salió de la Secretaría de Cámara y fue consultado o poseído por estudiosos como Mariano Veytia, Antonio de León y Gama y el padre Pichardo. León y Gama, así como Pichardo, realizaron copias que actualmente permanecen en la Biblioteca Nacional de Francia, con los registros 90-1 y 89-3.

La migración mexica ocupa 24 láminas del manuscrito

La sección de migración del Códice Azcatitlan abarca de las láminas dos a 25 y describe rutas, fechas, ceremonias del fuego nuevo y sitios como Chapultepec y Ecatepec. Crédito: Pueblos Originarios

El Códice Azcatitlan puede entenderse en tres secciones: una introducción, la migración desde Aztlán, la historia de Tenochtitlan y el periodo posterior a la llegada de los españoles. La primera lámina presenta a tres grandes señores sin identificación, quienes podrían corresponder a los tlatoanis de la Triple Alianza.

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La sección sobre la migración comprende las láminas dos a 25 y está formada por 13 grandes escenas. Ahí se representa la salida de los mexicas de su lugar de origen, su recorrido por distintos territorios y el establecimiento final en Tenochtitlan.

El inicio muestra una isla, un cerro, la presencia de Huitzilopochtli y una controversia entre los habitantes antes de abandonar su tierra. También ilustra la organización cuatripartita de los grupos que emprendieron la marcha: chalmeca, cihuatecpaneca, tlacohcalca y tepaneca.

La interpretación de un glifo ubicado en el centro del cerro de la primera lámina da el nombre actual del códice. El escribano lo identificó como Azcatitla y Robert Barlow corrigió la grafía a Azcatitlan, denominación que adoptó para el documento.

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12 escenas posteriores consignan fechas, rutas, topografía, flora, fauna, actividades cotidianas, ceremonias del fuego nuevo y episodios bélicos. Entre los sitios representados aparecen Colhuacan, Chicomoztoc, Tollan, Huehuetoca, Xaltocan, Ecatepec, Tenayuca, Chapultepec, Coyohuacan, Acatzintla y Tizapan.

Nueve tlatoanis explican la historia de Tenochtitlan

Las páginas 26 a 50 del Códice Azcatitlan presentan la historia de México Tenochtitlan a través de nueve tlatoanis, de Acamapichtli a Moctezuma II. Crédito: Pueblos Originarios

Las páginas 26 a 50 desarrollan la historia de México Tenochtitlan mediante los nueve tlatoanis que gobernaron desde Acamapichtli hasta Moctezuma II. El relato privilegia las victorias militares, aunque incorpora construcciones civiles y referencias a Tlatelolco.

El inicio de esta sección muestra la entronización de Acamapichtli, quien gobernó entre 1376 y 1398. Detrás de Acamapichtli se representa un nopal sobre una piedra, emblema de Tenochtitlan. El glifo de su nombre aparece como una mano que sostiene tres cañas o flechas, imagen que remite a “puñado de cañas”.

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La lámina también registra obras hidráulicas y otras construcciones urbanas realizadas durante su gobierno. Un arquitecto indígena aparece ante un plano y dirige a trabajadores, mientras que la representación militar concentra los triunfos que permitieron a los tenochcas alcanzar autonomía política y fiscal.

Acamapichtli vuelve a ser representado muerto, envuelto en un petate funerario, para dar paso a Huitzilihuitl. La última lámina de esta parte está dedicada a Moctezuma Xocoyotzin, quien gobernó entre 1502 y 1520. Es el noveno y último señor de la dinastía tenochca antes de la caída del señorío ante la conquista española.

Llegada de Cortés abre la sección de Nueva España

La última parte del Códice Azcatitlan incluye seis escenas sobre la llegada de Hernán Cortés en 1519, la matanza de Toxcatl, la evangelización y la reorganización de Nueva España. Crédito: Pueblos Originarios

La última parte del manuscrito consta de seis escenas sobre la llegada de los españoles al valle de México en 1519, la guerra, la evangelización y la reorganización posterior a la conquista. La primera representa el encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma, aunque el segmento donde habría aparecido el gobernante mexica se perdió.

En la composición aparece Malintzin, conocida como la Malinche, al frente del grupo español y vestida con un huipilli adornado con tochomitl, técnica que utilizaba finas hebras de pelo de pecho de conejo. Su figura está incompleta debido a la pérdida de la otra sección de la lámina.

Un conquistador con yelmo y armadura sigue a Malintzin. Después aparece Cortés con armadura, la cabeza descubierta y un gesto de saludo, mientras que detrás de él se distribuyen ocho capitanes con escudos, alabardas y lanzas.