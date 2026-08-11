México
Agregar Infobae enGoogle

Cuatro exposiciones imperdibles de la FILAH 2026 en el Museo Nacional de Antropología

Tradiciones, arte y paleontología en cuatro exposiciones únicas de la FILAH 2026

Igor Rochi, Secretario de Turismo, invita a la 37 FILAH: Veracruz estado invitado. (INAH)
Guardar

La 37 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH), organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), abrirá sus puertas del 13 al 23 de agosto de 2026 en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México.

Durante estos días, los visitantes podrán disfrutar de entrada libre a cuatro exposiciones que exploran el territorio mexicano desde el arte, la tradición y la ciencia.

PUBLICIDAD

Estos montajes buscan ofrecer nuevas perspectivas sobre el patrimonio nacional, según destacaron las autoridades culturales.

La propuesta responde al objetivo de la FILAH: ampliar el conocimiento y fortalecer la memoria colectiva a través de la divulgación científica y el acceso al patrimonio.

PUBLICIDAD

Veracruz: formas de un territorio — Arte y paisaje bajo la mirada histórica

La exposición Veracruz: formas de un territorio reúne 44 piezas, entre pinturas, fotografías, máscaras, textiles y esculturas de diversos materiales.

El recorrido invita a los asistentes a descubrir cómo el paisaje veracruzano ha sido imaginado, representado y habitado por artistas de distintas épocas.

La muestra conecta la mirada pictórica del siglo XIX con expresiones contemporáneas, ampliando la idea de paisaje para incorporar dimensiones sociales, económicas, ambientales e históricas.

El visitante podrá apreciar cómo las obras seleccionadas no solo muestran la belleza natural de Veracruz, sino que también reflejan los cambios y desafíos del entorno a lo largo del tiempo.

Esta curaduría permite que el público comprenda que el paisaje va más allá de la contemplación: es memoria, experiencia y reinterpretación, como enfatizó la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

La funcionaria afirmó que “un país que conoce las distintas capas de su territorio comprende mejor quién es y cómo quiere construir su futuro. Estas exposiciones reúnen el arte, los saberes comunitarios y la investigación científica para reconocer que el patrimonio también está en los paisajes que habitamos, las prendas que preservan generaciones, las comunidades que resisten y la historia natural que compartimos”.

Póster publicitario con un mapa de Veracruz, el título "Formas de un Territorio", fechas de agosto a septiembre de 2026, y una pintura de un pueblo
Del estado invitado se presentará Veracruz formas de un territorio. Del paisaje pictórico del siglo XIX a la creación contemporánea, compuesta por 44 piezas. (INAH)

Hilos de Veracruz: de lo bonito a lo verdaderamente valioso — Indumentaria y memoria colectiva

La exposición Hilos de Veracruz: de lo bonito a lo verdaderamente valioso destaca la riqueza de la indumentaria tradicional mexicana mediante 31 piezas en miniatura.

Cada prenda exhibida es el resultado de una investigación profunda sobre los territorios veracruzanos, sus técnicas textiles y los contextos culturales de origen.

El montaje permite observar cómo la vestimenta tradicional trasciende la estética para convertirse en un lenguaje cultural que expresa identidad, creatividad y pertenencia.

El público podrá acercarse a los procesos de transmisión generacional de saberes y técnicas, elementos que han fortalecido la cohesión comunitaria y la diversidad en el estado de Veracruz.

La exposición subraya que la moda tradicional es mucho más que ornato: es un testimonio vivo de la historia y las luchas de quienes la han creado y preservado.

De acuerdo con los organizadores, la muestra busca “un acercamiento a uno de los lenguajes culturales más visibles del país desde una perspectiva histórica que trasciende lo decorativo”.

Así, se reconoce el valor profundo de la indumentaria como elemento clave para entender el pasado y el presente de Veracruz.

Póster con título 'Hilos de Veracruz', maniquí con sombrero de palma y traje tejido. Indica fechas, sede, 'Entrada libre' y logos de cultura y organizadores
Hilos de Veracruz de lo bonito a lo verdaderamente valioso plantea un acercamiento a uno de los lenguajes culturales más visibles del país. (INAH)

Del barrio al desierto — Migraciones, identidad y resistencia en colaboración con Francia

La exposición Del barrio al desierto surge de la colaboración entre México y Francia, país invitado en la FILAH 2026.

El proyecto reúne 49 imágenes del fotógrafo Jean-Félix Fayolle, 11 cédulas temáticas, textos, dibujos y objetos personales de jóvenes y adultos que participaron en el proceso, coordinado por la socióloga Irene Pochetti.

El recorrido propuesto abarca cuatro escenarios principales: el barrio de origen, el Centro Histórico de San Luis Potosí y el mercado de Los Huaracheros —espacios de encuentro y diversidad—, el desierto de Quimiles —donde la tradición wixárika fortalece vínculos comunitarios— y la peregrinación a San Juan de los Lagos, símbolo de resistencia, fe y solidaridad.

Esta instalación no se limita a documentar prácticas religiosas; propone una mirada íntima sobre la manera en que las comunidades enfrentan la violencia, la desigualdad y la incertidumbre, consolidando lazos y estrategias de sobrevivencia colectiva.

La combinación de imágenes y objetos personales revela cómo las realidades migratorias y la búsqueda espiritual se entrecruzan en los paisajes mexicanos.

Según los organizadores, la muestra “propone una mirada sensible sobre las formas en que las personas enfrentan la violencia, la desigualdad y la incertidumbre, mediante la construcción de comunidad”.

Cartel vertical. Texto promocional: '37 FILAH, Del Barrio al Desierto', fechas, sede. Imagen de grupo en torno a fogata en desierto con palmas y cactáceas
Del barrio al desierto es la instalación por parte de Francia. (INAH)

40 años picando piedra — Ciencia y paleontología en México

En la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, la muestra 40 años picando piedra. La paleontología mexicana entra a la cancha del INAH celebra cuatro décadas de la incorporación del patrimonio paleontológico al ámbito de protección e investigación del instituto.

La exposición presenta 17 objetos que relatan los principales avances, retos y logros de la paleontología nacional.

El visitante podrá conocer cómo el trabajo científico ha permitido descubrir y proteger la riqueza fósil de México, así como su importancia para comprender la historia natural y los procesos que dieron origen a la vida en el planeta.

La exposición también reconoce la labor de generaciones de investigadores que han impulsado la conservación del patrimonio paleontológico.

Desde la perspectiva institucional, esta exhibición invita a reflexionar sobre el legado científico y educativo del INAH, así como su contribución en la construcción de una cultura de protección y valoración del pasado geológico.

Sala oscura, seis fotografías en pared izquierda, dos fotografías grandes en pared derecha, módulo expositor con esfera central, tres bancos cuadrados
Tlachtli, espacios del juego sagrado también se unirá a la oferta cultural de la 37 FILAH. ( Gerardo Peña, INAH)

Más allá de la FILAH: otras muestras complementan la experiencia

Además de estas cuatro exposiciones temporales, quienes visiten la FILAH en el Museo Nacional de Antropología podrán recorrer instalaciones previamente inauguradas, como Tierra de primavera: B. Traven en la selva Lacandona, Centenario de El barco de la muerte, Música de México y del mundo y Tlachtli. Espacios del juego sagrado.

Modelo de barco velero en vitrina de cristal. Mástiles, aparejos, botes. Pasillo de museo, paneles informativos, marcos, hombre. Logo INAH
Tierra de primavera B. Traven en la selva Lacandona y Centenario de El barco de la muerte, en el vestíbulo y la Galería del primer piso del MNA. ( Gerardo Peña, INAH)

Estas propuestas complementan la oferta cultural y refuerzan el compromiso del museo con la diversidad y el acceso a la memoria colectiva.

La FILAH 2026 se consolida así como un espacio indispensable para el diálogo entre arte, ciencia y comunidad, promoviendo la reflexión sobre el pasado y el presente del territorio mexicano.

La entrada a todas las exposiciones es libre, facilitando el acceso de públicos diversos y fomentando el conocimiento compartido.

Para más información sobre horarios, actividades y detalles de las exposiciones, el INAH invita a consultar sus plataformas oficiales y redes sociales.

Temas Relacionados

Museo Nacional De AntropologiaInahFeria Del LibroMuseos CdmxArqueologiaArte Y CulturaQue Hacermexico-culturamexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Retiran sellos de aseguramiento al salón donde fue asesinada Valeria Márquez: el local es remodelado

A 15 meses del feminicidio de Valeria Márquez, la Fiscalía de Jalisco devolvió a sus propietarios el local donde ocurrió el crimen de la influencer

Retiran sellos de aseguramiento al salón donde fue asesinada Valeria Márquez: el local es remodelado

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 11 de agosto

Consulta en tiempo real las últimas noticias y actualizaciones del clima: pronóstico, alertas y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 11 de agosto

Hijo de Paulina Rubio buscaría emanciparse para irse a vivir con Colate a España

El hijo de Paulina Rubio y Colate podría buscar su emancipación legal en Florida para irse a vivir con su padre a Madrid, luego de que una jueza resolvió que permanezca en Miami con su madre

Hijo de Paulina Rubio buscaría emanciparse para irse a vivir con Colate a España

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 11 de agosto de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 11 de agosto de 2026

Zoé llega al cine: fechas, boletos y todo sobre el concert film “Memorex + Rexsexex Y Más”

La banda documentó seis noches agotadas en el Estadio GNP Seguros

Zoé llega al cine: fechas, boletos y todo sobre el concert film “Memorex + Rexsexex Y Más”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: asesinan a balazos a joven en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: asesinan a balazos a joven en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc

Presunto integrante del Cártel de Sinaloa se suicida tras cometer feminicidio contra su pareja

Condenan a 19 presuntos integrantes del CJNG con hasta 18 años de prisión tras un enfrentamiento con el Ejército en Jalisco

La Beba aclara la relación que mantenía con César Gastélum tras versiones difundidas: “Teníamos un shippeo”

Rendición o traición: las apuestas que EEUU tendría para fracturar al CJNG luego de ofrecer más de 100 mdd en recompensas

ENTRETENIMIENTO

Katy Perry en la FENAPO 2026: precios y zonas de boletos con costo en el Foro de las Estrellas

Katy Perry en la FENAPO 2026: precios y zonas de boletos con costo en el Foro de las Estrellas

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Brianda Deyanara es la líder de la tercera semana

Ryan Hoffman revela detalles de su historia con Brianda Deyanara y le envía un mensaje en La Casa de los Famosos México 2026

Retiran sellos de aseguramiento al salón donde fue asesinada Valeria Márquez: el local es remodelado

Hijo de Paulina Rubio buscaría emanciparse para irse a vivir con Colate a España

DEPORTES

Descalzo y con asistencia, el momento viral que Gilberto Mora protagonizó en la Leagues Cup

Descalzo y con asistencia, el momento viral que Gilberto Mora protagonizó en la Leagues Cup

Qué falta para que Andrés Guardado pueda unirse al cuerpo técnico de Rafa Márquez en el Tri

Sebastián Abreu sentencia a la Leagues Cup tras eliminación de Xolos

Cuándo debutará Chucky Lozano con Los Angeles Galaxy en la MLS

PSG vs Aston Villa: cuándo y dónde ver EN VIVO la Supercopa de Europa desde México