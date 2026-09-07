México

Guadalajara se conectará con París en vuelo directo a partir de 2027: fechas, días de operación y todo sobre la nueva ruta

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus anunció la apertura del servicio intercontinental sin escalas

Un hombre, identificado como Pablo Lemus Naval por una superposición de texto, se dirige a la cámara. Viste un traje azul y está de pie frente a una mesa donde se observan dos modelos de avión. Un escudo de armas adorna la pared detrás de él. Este contenido corresponde a un anuncio oficial sobre la introducción de un nuevo vuelo directo entre las ciudades de Guadalajara y París.

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Un nuevo trayecto directo unirá a Guadalajara con París desde el 13 de abril de 2027, mediante tres servicios semanales operados por la compañía Aeroméxico en aviones tipo Dreamliner. El gobernador jalisciense Pablo Lemus Nava comunicó desde su cuenta en ‘X’ a través de un video la conclusión de los acuerdos requeridos con la línea aérea nacional comercial para habilitar esta conexión internacional tras varios años de gestiones entre las partes involucradas.

La ruta de ida desde la capital del estado de Jalisco despegará a las 11:40 horas durante los días martes, viernes y domingo, con llegada prevista a suelo francés a las 16:10 horas según el huso horario local de la nación europea.

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Los itinerarios de regreso partiendo de la urbe gala emprenderán el vuelo los días lunes, miércoles y sábado a las 13:55 horas, para aterrizar en la terminal tapatía a las 09:25 horas del día correspondiente.

Así operará la ruta europea en aeronaves Boeing Dreamliner

La empresa de aviación utilizará unidades modelo Dreamliner de reciente manufactura para atender este itinerario intercontinental entre la terminal de occidente y el continente europeo, priorizando el confort de los viajeros.

El titular del Ejecutivo estatal manifestó su reconocimiento hacia Andrés Conesa, presidente del consejo directivo de la compañía aérea, por el respaldo brindado para consolidar la oferta de rutas internacionales desde la entidad.

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A sign indicates the entrance of the Eiffel Tower, the opening of which has been delayed for "operational reasons" in Paris, France, September 7, 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier
A sign indicates the entrance of the Eiffel Tower, the opening of which has been delayed for "operational reasons" in Paris, France, September 7, 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Esta opción comercial hacia la capital francesa complementará el enlace directo con Madrid, España que la transportista opera actualmente en la región con resultados favorables para la conectividad de la zona occidental del país.

Las autoridades gubernamentales exhortan al público usuario a anticipar sus planes de viaje y reservaciones de boletos para aprovechar las frecuencias disponibles en el nuevo puente aéreo a partir de abril de 2027.

El servicio de transporte de pasajeros ofrecerá salidas regulares en horarios matutinos desde la capital jalisciense y salidas a mediodía desde territorio francés para atender la demanda del pasaje.

El Aeropuerto de Guadalajara fortalece sus conexiones con Europa y América

El recinto aeroportuario de la zona metropolitana tapatía busca ubicarse como el recinto con mejor infraestructura y conexiones en América Latina a través de la expansión de sus trayectos internacionales.

La infraestructura instalada en la terminal aérea ofrece conexiones de vuelo hacia múltiples ciudades en Estados Unidos, además de mantener enlace constante con diversos puntos de Centroamérica y América del Sur.

FGE, FGR, Jalisco
Credito: cuartoscuro

El gobierno estatal sostiene que la estación aérea tapatía proporciona mayores facilidades operativas y comodidad a los usuarios si se le compara con otros campos de aviación situados en el país.

La puesta en marcha del vuelo comercial directo evita la necesidad de realizar transbordos en la Ciudad de México para las personas que proyectan trasladarse hacia el continente europeo desde la zona occidental. Con las tres frecuencias fijadas por la compañía aérea, Jalisco suma un segundo destino hacia Europa mediante operaciones regulares que conectarán de forma permanente a ambas urbes desde el primer semestre de 2027.

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