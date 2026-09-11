México

Aldo Rendón presume a su novio tras salir de La Casa de los Famosos México 2026

El fashion stylist lleva una relación de varios años con Gerardo Monroy

Novio de Aldo Rendón aguanta sus berrinches, la fuerte confesión del stylist en La Casa de los Famosos 2026 (Redes Sociales)
Novio de Aldo Rendón aguanta sus berrinches, la fuerte confesión del stylist en La Casa de los Famosos 2026 (Redes Sociales)
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Aldo Rendón compartió en redes sociales una fotografía de su novio Gerardo Monroy acompañada del mensaje “Mi bebiush cuero”, semanas después de haber abandonado La Casa de los Famosos México 2026 por un problema de salud.

La publicación confirmó públicamente el vínculo que el estilista mantiene desde hace más de 15 años con Gerardo.

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El fashion stylist salió de la competencia el 1 de septiembre, tras casi cinco semanas de participación, cuando explicó frente a sus compañeros que enfrentaba una condición reversible que le impedía continuar en el encierro. Días después de esa salida, Aldo confirmó que aún no cuenta con un diagnóstico certero pese a haber iniciado estudios médicos con especialistas.

Él es Gerardo, el novio de Aldo Rendón (ig/aldorendon)
Él es Gerardo, el novio de Aldo Rendón (ig/aldorendon)

La enfermedad de Aldo Rendón

“Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento y no puedo estar saliendo y regresando. Me voy de la casa hoy”, declaró Aldo la noche de su salida, visiblemente emocionado frente a sus compañeros del cuarto Tulum.

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En un video publicado días después en sus redes sociales, el estilista reconoció que continuaba sin respuestas médicas concretas. “Ya fui a los doctores, ya comencé con estudios, gripa no tengo, pero aún no tengo el diagnóstico tal cual”, explicó, y detalló que el malestar lo acompañó durante las últimas dos semanas dentro del reality.

El stylist arrastra un historial médico documentado desde hace años

Qué es la hepatoesplenomegalia, el padecimiento que sacó a Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México (RS)
Qué es la hepatoesplenomegalia, el padecimiento que sacó a Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México (RS)

Durante su estancia en La Casa de los Famosos México, Aldo habló abiertamente con sus compañeros sobre distintos padecimientos que enfrenta desde hace tiempo. Uno de ellos es la anemia, detectada antes de su ingreso al reality luego de someterse a estudios por un cansancio persistente.

El estilista también ha hablado del queratocono, una enfermedad progresiva de la córnea que padece desde joven y que ha requerido tratamientos constantes para cuidar su visión. Días antes de su salida presentó además un episodio de gota, con los pies visiblemente hinchados según relató su compañero Ese Pérez.

El antecedente más grave en la historia médica de Aldo está relacionado con su hígado. El estilista ha contado en distintas ocasiones que, alrededor de 2010, atravesó una etapa de consumo excesivo de alcohol que derivó en una afectación grave de su vesícula y una crisis hepática que lo mantuvo hospitalizado durante varias semanas.

Compañeros del reality notaron días antes de su salida que sus ojos y su piel presentaban una tonalidad amarillenta, compatible con ictericia, síntoma que ocurre cuando el hígado no procesa correctamente la bilirrubina. Ese signo alimentó la preocupación dentro de la casa antes del anuncio oficial de su salida.

Gerardo Monroy mantiene un perfil alejado de la fama

(ig/gerardomco)
(ig/gerardomco)

Gerardo Monroy, pareja de Aldo desde hace más de 15 años, no tiene vínculos con la industria del entretenimiento y ha mantenido un perfil discreto pese a la exposición mediática de su novio.

Monroy, conocido también por su faceta musical bajo el nombre “Señor Skelter”, comparte principalmente fotografías relacionadas con viajes y su estilo de vida. En distintas ocasiones ha sido comparado por seguidores de Aldo con el cantante Harry Styles, debido a su parecido físico.

La relación entre ambos había sido documentada de forma indirecta en redes sociales desde antes de la participación de Aldo en el reality. En 2023, el estilista publicó una felicitación de cumpleaños para Monroy en la que lo describió como “por mucho” su persona favorita.

Aldo confirmó la relación durante su participación en el reality

(ig/gerardomco)
(ig/gerardomco)

La estancia de Aldo en La Casa de los Famosos México 2026 llevó al público a conocer con mayor detalle una relación que el estilista había mantenido con discreción durante años. Dentro del programa, mencionó el nombre de Gerardo Monroy y confirmó públicamente que se trataba de su pareja sentimental.

Aldo no profundizó dentro de la casa en los detalles del inicio de su relación, aunque confirmó a sus compañeros que el vínculo continúa vigente. El estilista también compartió con otros habitantes anécdotas sobre la personalidad de Monroy, a quien describió como una persona paciente ante su propio carácter.

Con casi cinco semanas dentro de la competencia, Aldo se consolidó como uno de los estrategas del cuarto Tulum antes de su salida. Su lugar en el reality se sumó a una lista de bajas inesperadas de la temporada, entre ellas las de Ximena Herrera, Fede Vigevani, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Yanet García y Luis Chaparro.

Aldo no ha descartado regresar como invitado a las galas del programa en cuanto los médicos se lo permitan, aunque hasta el momento continúa bajo atención médica y sin un diagnóstico definitivo sobre el padecimiento que provocó su salida del reality.

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