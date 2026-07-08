México

Los destinos arqueológicos que puedes visitar sin salir de CDMX durante estas vacaciones de verano

Cuatro de las cinco zonas arqueológicas administradas por el INAH en la capital abren durante vacaciones sin costo para visitantes; todas cuentan con acceso en Metro o Metrobús y horarios de martes a domingo

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Collage de cuatro imágenes con ruinas arqueológicas, pirámides y templos coloniales en entornos urbanos y paisajes montañosos de México.
El collage presenta cuatro vistas de sitios arqueológicos prehispánicos y construcciones coloniales, señalando el patrimonio histórico y cultural de México. (Composición fotográfica/ imágenes INAH y Sec. Turismo CDMX)

La Ciudad de México alberga cinco zonas arqueológicas dentro de sus límites que pueden visitarse en transporte público, la mayoría sin costo, durante las vacaciones de verano.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) administra estos sitios, distribuidos en distintas alcaldías, desde el Centro Histórico hasta Iztapalapa y Tlalpan. Cuatro de los cinco recintos tienen entrada libre; solo uno cobra acceso.

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Templo Mayor, en el corazón de Tenochtitlan

Imagen de archivo. Una vista de parte de las ruinas aztecas, con la Catedral Metropolitana al fondo, durante un evento en el que México reabre el museo del Templo Mayor (no en la imagen), que fue reconstruido después de ser dañado por una gran tormenta, en la Ciudad de México, México. 31 de octubre de 2024. REUTERS/Henry Romero
Imagen de archivo. Una vista de parte de las ruinas aztecas, con la Catedral Metropolitana al fondo, durante un evento en el que México reabre el museo del Templo Mayor (no en la imagen), que fue reconstruido después de ser dañado por una gran tormenta, en la Ciudad de México, México. 31 de octubre de 2024. REUTERS/Henry Romero

El Templo Mayor es el punto de partida obligado. Ubicado en la calle Guatemala 60, en el Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc, fue el centro religioso y político de los mexicas: un complejo dedicado a Tláloc y Huitzilopochtli que hoy conserva el altar tzompantli y la Casa de las Águilas.

El acceso es en Metro Zócalo. Abre de martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas, con un cobro de $70 pesos.

Tlatelolco, el mercado más grande del mundo prehispánico

El 27 de julio, se realizará un paseo por la antigua urbe mexica de Tlatelolco, donde se visitarán espacios prehispánicos, virreinales y contemporáneos. Foto Melitón Tapia, INAH
El 27 de julio, se realizará un paseo por la antigua urbe mexica de Tlatelolco, donde se visitarán espacios prehispánicos, virreinales y contemporáneos. Foto Melitón Tapia, INAH

A unos minutos en Metro desde el Centro Histórico, Tlatelolco fue el señorío gemelo de Tenochtitlan y el centro comercial más relevante del México antiguo. Su nombre en náhuatl refiere a “montículo de arena” o “punto arenoso”.

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El sitio ofrece vestigios en su lugar original y un museo de sitio. Dentro de la Plaza Tlatelolco opera además una ventana arqueológica de 361 metros cuadrados que expone un templo dedicado al dios Ehécatl-Quetzalcóatl, visible en el subterráneo del centro comercial.

La zona se localiza en Eje Central Lázaro Cárdenas, esquina con Flores Magón, alcaldía Cuauhtémoc. El acceso más cercano es el Metro Tlatelolco. Abre de lunes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas. Entrada libre.

Cuicuilco, la ciudad más antigua de la cuenca

Vista aérea de una pirámide circular escalonada rodeada de vegetación, con edificios urbanos y montañas en el horizonte bajo un cielo anaranjado y azul
La Pirámide de Cuicuilco, una estructura prehispánica, se alza en la zona arqueológica con edificios modernos y montañas en el horizonte bajo un cielo de tonos cálidos. (INAH/Cuicuilco)

Al sur de la capital, en la alcaldía Tlalpan, Cuicuilco es uno de los asentamientos más tempranos de la Cuenca de México, con una cronología que se remonta a 2100 a.C. Su nombre significa “lugar donde se hacen cantos y danzas”.

El área de visita se concentra en el Gran Basamento Circular, donde se han hallado representaciones del Dios Viejo del Fuego. Investigaciones del INAH sugieren que el sitio pudo haber albergado los primeros indicios de un calendario basado en la observación del Sol.

La zona incluye también el montículo circular de Peña Pobre y la Pirámide de Tenantongo, en la parte alta del Bosque de Tlalpan. Se llega en Metrobús Línea 1, estación Villa Olímpica o Perisur. Abre de lunes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas. Entrada libre.

Cerro de la Estrella, donde se encendía el fuego del mundo

Vista aérea de cerro con plataforma de piedra, personas, gran cruz blanca, vegetación y camino. Al fondo, ciudad, montañas y torre de comunicaciones
Un sitio arqueológico en la cima de un cerro, con una gran cruz blanca en su ladera y una ciudad extensa de fondo, es capturado desde el aire. (Secretaría de Turismo CDMX/ Cerro de la Estrella Iztapalapa)

En Iztapalapa, el Cerro de la Estrella —cuyo nombre original en náhuatl es Huixachtecatl, “cerro de los huizaches”— fue el escenario de la ceremonia del Fuego Nuevo, el ritual con el que los mexicas buscaban evitar la muerte del Sol.

La ceremonia se celebraba cada 52 años. Se realizó en cuatro ocasiones: 1351, 1403, 1455 y 1507. La caída de Tenochtitlan impidió que la quinta pudiera efectuarse.

El acceso se localiza en la calzada Estrella, cerca de Ermita Iztapalapa y Javier Rojo Gómez. Las estaciones de Metro más cercanas son Iztapalapa y Cerro de la Estrella, ambas en Línea 8. Abre de lunes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas. Entrada libre.

Mixcoac, la pirámide entre colonias

Cartel informativo con texto y mapa de sitio arqueológico Mixcoac, muros de piedra, césped verde, arbustos recortados y árboles en un parque
La zona arqueológica de Mixcoac exhibe estructuras prehispánicas de piedra rodeadas por césped y vegetación, junto a un cartel informativo sobre el sitio. (Visit México)

En la alcaldía Benito Juárez, a un lado del Anillo Periférico, las ruinas de Mixcoac son contemporáneas de México-Tenochtitlan. El sitio estuvo dedicado a Mixcóatl, dios de la caza, y su nombre significa “lugar donde se venera a la serpiente de nube”.

El recinto ha sido investigado e intervenido de forma ininterrumpida por más de 100 años, lo que lo convierte en uno de los sitios arqueológicos urbanos con mayor continuidad de estudio en el país. Se ubica en la calle Pirámide 7, colonia San Pedro de los Pinos. El Metro más cercano es San Pedro de los Pinos. Abre de martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas. Entrada libre.

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