México

En medio del caso CIA, Maru Campos viaja a Londres por inversión aeroespacial

La gira presentada como misión de negocios se desarrolla en medio de un debate nacional por el operativo en Morelos

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La mandataria estatal informa que su gira del 20 al 24 de julio busca atraer capitales, impulsar plazas laborales y abrir oportunidades para familias chihuahuenses, con apoyo de empresarios y delegaciones de Querétaro y Baja California
La mandataria estatal informa que su gira del 20 al 24 de julio busca atraer capitales, impulsar plazas laborales y abrir oportunidades para familias chihuahuenses, con apoyo de empresarios y delegaciones de Querétaro y Baja California

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, arribó a Londres para encabezar la delegación mexicana en la Feria Aeroespacial Farnborough 2026, uno de los encuentros más importantes de la industria aeroespacial y de defensa a nivel mundial, que se realizará del 20 al 24 de julio.

La mandataria llega a este foro internacional en un momento en que su nombre continúa asociado al caso de los agentes de la CIA hallados en un operativo contra un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Chihuahua, ocurrido en abril pasado. El expediente, que la llevó a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) en mayo, mantiene a la gobernadora bajo constante observación mediática y política.

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La gobernadora Maru Campos implementa medidas contra el gusano barrenador en Chihuahua. Foto: X/ @MaruCampos_G
La gobernadora Maru Campos implementa medidas contra el gusano barrenador en Chihuahua. Foto: X/ @MaruCampos_G

Agenda centrada en inversión y empleo

De acuerdo con lo compartido por la propia mandataria en sus redes sociales, la gira busca atraer nuevas inversiones y generar mejores empleos y oportunidades para las familias chihuahuenses. Campos llegó acompañada por:

  • Luis Lizcano, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA).
  • Representantes de la industria y empresarios del sector.
  • Delegaciones de gobiernos estatales como Querétaro y Baja California.

Este domingo, la gobernadora participó en una reunión de bienvenida con la delegación mexicana, integrada por funcionarios, académicos y empresarios de los tres estados. Ahí intercambió puntos de vista con Lizcano y con integrantes del clúster aeroespacial de los sectores público y privado.

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La participación en el foro de Londres coincide con el expediente por agentes estadounidenses hallados en un operativo contra un narcolaboratorio en Morelos, Chihuahua, que llevó a la mandataria a declarar en mayo
La participación en el foro de Londres coincide con el expediente por agentes estadounidenses hallados en un operativo contra un narcolaboratorio en Morelos, Chihuahua, que llevó a la mandataria a declarar en mayo

Farnborough, escaparate global de la aviación

El Farnborough International Airshow (FIA) es uno de los eventos más relevantes del sector aeroespacial y de defensa, y reúne a líderes de la industria, gobiernos, fabricantes de equipo original, proveedores e inversionistas que definen el futuro de la aviación. Para Chihuahua, considerado un polo consolidado de manufactura aeroespacial, la participación en este foro representa una oportunidad para reforzar su posicionamiento frente a competidores como Querétaro y Baja California, presentes también en la delegación.

El trasfondo que acompaña la gira

Aunque la agenda oficial se centra en negocios e inversión, la gira de Campos ocurre mientras el caso CIAgate continúa generando debate político en México. La gobernadora ha señalado en el pasado que fue citada de manera desigual frente a otros mandatarios estatales, mientras la FGR ha insistido en que las investigaciones sobre la participación de agentes extranjeros en el operativo siguen abiertas.

Con Estoy segura de que habrá muy buenas noticias para todo Chihuahua, la gobernadora se despidió en su mensaje, en el que además convocó a la ciudadanía a seguir de cerca los resultados de la semana en Londres.

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