¿Cómo se transmite la salmonela? La bacteria que dejó 135 médicos contagiados y a 41 de ellos hospitalizados en el Hospital General de México

La bacteria puede sobrevivir varias semanas en ambientes secos y meses en el agua, señala la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un brote de gastroenteritis infecciosa aguda causado por la bacteria Salmonella spp. deja 135 médicos residentes y de alta especialidad con síntomas en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, con 41 hospitalizados bajo vigilancia médica.

El origen se asocia al consumo de alimentos del comedor subrogado para personal, según confirmó la Secretaría de Salud.

PUBLICIDAD

La emergencia comenzó el lunes 31 de agosto tras un aumento repentino de personal médico con dolor abdominal, vómito, diarrea y fiebre leve, de acuerdo con un comunicado del hospital.

El hospital suspendió el servicio de comedor subrogado para su personal tras confirmarse el brote. ( Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga)

La institución médica ordenó el cierre del comedor operado por una empresa externa.

En al menos dos de los casos analizados se identificó una coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica, conocida como ETEC, según los estudios de laboratorio realizados por las autoridades sanitarias.

¿Qué es la salmonela y cómo se transmite?

La salmonela es una bacteria que puede contaminar alimentos de origen animal como carne, aves, huevo y leche, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

PUBLICIDAD

Cuando una persona la ingiere, puede desarrollar salmonelosis, una infección que afecta el intestino y provoca diarrea, fiebre y dolor abdominal.

Existen más de 2,500 variantes de salmonela identificadas hasta ahora, de acuerdo con la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señala que el calor, la ingesta de alimentos y agua contaminados y los malos hábitos de higiene elevan el riesgo de contagio, en particular durante la temporada de altas temperaturas.

Francisco Iván Hernández Hernández, coordinador de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel del instituto, precisó que el umbral de alarma para acudir a servicios médicos es presentar más de tres evacuaciones líquidas o semilíquidas en menos de 24 horas.

PUBLICIDAD

De las miles de variantes de salmonela, algunas son resistentes a antibióticos. (YouTube/UNAM Global TV)

¿Qué hacer para prevenir el contagio?

La Secretaría de Salud y la OMS recomiendan consumir únicamente agua potable o hervida, cocinar completamente carnes y huevos, evitar el consumo de productos crudos o con higiene dudosa y mantener la cadena de frío en alimentos perecederos.

El lavado frecuente de manos antes de preparar o consumir alimentos es una medida central en la prevención, según ambos organismos.

Usar utensilios y tablas de cortar distintos para carne cruda y otros alimentos reduce el riesgo de contagio, indica la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS subraya la importancia de la hidratación como pilar del tratamiento de la diarrea, con soluciones de rehidratación oral especialmente en niños y adultos mayores.

Las señales de alarma que requieren atención médica inmediata incluyen fiebre alta, sangre en las heces, dolor abdominal intenso, vómitos persistentes y signos de deshidratación como sequedad de mucosas, poca orina o letargo.

PUBLICIDAD

El lavado de manos reduce hasta 80% el riesgo de contraer la bacteria, según el IMSS.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La propagación de la infección a otros órganos es uno de los riesgos más graves

La salmonelosis suele controlarse cuando se atiende desde los primeros síntomas, aunque puede agravarse si no hay tratamiento oportuno.

La diarrea y el vómito pueden causar deshidratación intensa, con síntomas como poca orina, sed extrema, boca seca, mareo, debilidad e incluso desmayo.

Fiebre alta, sangre en heces o vómitos persistentes requieren atención médica inmediata, según la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos, la bacteria sale del intestino y llega a la sangre u otros órganos, lo que puede provocar infecciones en vías urinarias, huesos, articulaciones o cerebro. Estos cuadros requieren valoración médica inmediata porque pueden ser mortales si no se atienden a tiempo, según la OMS.

Niñas, niños pequeños, adultos mayores, personas embarazadas y con enfermedades crónicas enfrentan mayor riesgo de deterioro rápido.

La deshidratación es una de las complicaciones graves más comunes al contraer salmonelosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puede persistir diarrea por semanas o meses y, con menor frecuencia, aparece artritis reactiva, con dolor e inflamación en articulaciones que puede durar meses o años.

PUBLICIDAD

La versión de la Secretaría de Salud sobre el estado de los residentes hospitalizados

El secretario de Salud, David Kershenobich, encabezó un recorrido por el hospital afectado junto con el subsecretario Eduardo Clark, el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Carlos Hinojosa, y la directora general del hospital, Alma Rosa Sánchez Conejo.

La salmonela vuelve a encender las alarmas sanitarias en un hospital público de la Ciudad de México. (X: SSa)

La dependencia federal sostuvo en un comunicado que los pacientes “se encuentran estables, sin síntomas de gravedad, reciben atención médica y presentan una evolución favorable”.

La Facultad de Medicina de la UNAM anunció medidas de apoyo y seguimiento para los residentes y estudiantes de posgrado afectados, e informó que se mantendrá en coordinación con las autoridades del hospital.

PUBLICIDAD