Con trabajo y solteros: el perfil de la población en México con mayor riesgo de suicidio, según el INEGI

Un hombre permanece sentado en el borde de una cama frente a una ventana que da a la vista nocturna de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En México ocurrieron y se registraron 8 mil 709 defunciones por suicidio durante 2025, cifra que representó una tasa nacional de 6.7 casos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con información preliminar del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo difundió estos datos en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora mañana jueves 10 de septiembre. El informe permite delinear las características más frecuentes entre las personas fallecidas: predominan los hombres, las personas solteras, quienes realizaban alguna actividad económica y la población de 15 a 29 años.

PUBLICIDAD

Sin embargo, los porcentajes relacionados con ocupación, escolaridad o situación conyugal describen la composición de las defunciones registradas y no demuestran, por sí solos, que tener trabajo o estar soltero cause el suicidio o eleve directamente el riesgo individual.

¿Cuál es el perfil de las personas que murieron por suicidio en México?

Entre las personas de 15 años y más que fallecieron por suicidio durante 2025, el 65.7% realizaba alguna actividad económica. Al desagregar este dato por sexo, la proporción fue de 73.7% entre los hombres y de 34.2% entre las mujeres.

En cuanto a la situación conyugal, más de la mitad de las personas fallecidas eran solteras. Este estado civil fue también el más frecuente tanto entre mujeres como entre hombres.

PUBLICIDAD

La numeralia presentada por el INEGI muestra el siguiente panorama:

52.1% de las personas fallecidas por suicidio eran solteras.

36.3% se encontraban unidas.

6.1% eran divorciadas, separadas o viudas.

Entre las mujeres, 57.3% eran solteras.

Entre los hombres, la soltería representó 50.8% de los casos.

Respecto al nivel de escolaridad, la mayor proporción de las personas fallecidas tenía la secundaria completa, condición que concentró 27.2% del total. Entre las mujeres, el porcentaje más alto correspondió a quienes contaban con estudios de bachillerato, con 28.1%; entre los hombres predominó la secundaria completa, con 28.3%.

Estas características permiten conocer cuáles fueron los grupos más numerosos dentro de los registros, aunque para estimar el riesgo asociado con cada condición sería necesario comparar las defunciones con el tamaño total de la población ocupada, soltera o perteneciente a cada nivel educativo.

PUBLICIDAD

Hombres registraron una tasa cuatro veces mayor que las mujeres

Del total de suicidios registrados durante 2025, 79.9% correspondió a hombres y 20.1% a mujeres.

La tasa masculina alcanzó 10.9 suicidios por cada 100 mil hombres, mientras que entre las mujeres se situó en 2.6 por cada 100 mil. Esto significa que la tasa registrada entre los hombres fue más de cuatro veces la observada entre las mujeres.

El informe también muestra que el indicador nacional ha crecido durante la última década. En 2015, la tasa era de 5.1 suicidios por cada 100 mil habitantes; para 2025, llegó a 6.7.

Entre los hombres, la tasa pasó de 8.4 en 2015 a un máximo de 11.4 en 2023. Posteriormente descendió a 11.3 en 2024 y a 10.9 en 2025. En el caso de las mujeres, aumentó de 2.0 en 2015 a 2.6 en 2023, nivel que se mantuvo durante los dos años siguientes.

PUBLICIDAD

Jóvenes de 15 a 29 años presentaron la tasa más alta

Según los grupos de edad, la población de 15 a 29 años presentó la tasa general más elevada, con 10.2 suicidios por cada 100 mil personas. En este sector se contabilizaron 3 mil 318 casos, equivalentes al 38.1% del total nacional.

Además, el suicidio fue la tercera causa de muerte entre las personas de ese rango de edad. Del total de casos registrados entre jóvenes, 74.7% correspondió a hombres y 25.3% a mujeres.

Las diferencias cambian al analizar cada sexo. Entre las mujeres, la tasa más alta se encontró en el grupo de 15 a 29 años, con 5.1 casos por cada 100 mil. Entre los hombres, el mayor indicador se presentó en las edades de 30 a 44 años, con 17.2 por cada 100 mil.

PUBLICIDAD

El 70.3% de los suicidios de personas de 15 a 29 años ocurrió en una vivienda particular. El método más registrado fue el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, con 89.5% de los casos; le siguieron el envenenamiento, con 4.8%, y el disparo de arma de fuego, con 3.4%.

Chihuahua y Yucatán encabezan las tasas de suicidio

El panorama también presenta diferencias importantes entre entidades federativas. Durante 2025, Chihuahua registró la tasa estandarizada más alta del país, con 13.8 suicidios por cada 100 mil habitantes.

En segundo lugar se ubicó Yucatán, con una tasa de 13.7, mientras que Aguascalientes ocupó la tercera posición, con 12.0 casos por cada 100 mil habitantes.

PUBLICIDAD

En contraste, las tasas más bajas se observaron en Guerrero, con 2.0; Chiapas, con 3.8, y Veracruz y Baja California, ambas con 4.7 suicidios por cada 100 mil habitantes.

Los cálculos se elaboraron con los suicidios ocurridos y registrados en 2025 entre la población de 10 años y más, así como con las estimaciones poblacionales del propio instituto. Las cifras correspondientes a ese año tienen carácter preliminar.

Mujeres presentan más indicios de ansiedad, depresión y soledad

El reporte incorpora información del Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) 2026, según el cual 21.8% de la población de 12 años y más presentó indicios de ansiedad y 13.4% mostró señales de depresión.

PUBLICIDAD

En ambos indicadores, los porcentajes fueron superiores entre las mujeres. Los indicios de ansiedad alcanzaron 26.2% entre ellas, frente a 16.7% entre los hombres. En cuanto a depresión, las proporciones fueron de 15.9% y 10.5%, respectivamente.

Asimismo, 6.9% de la población declaró haberse sentido sola la mayor parte o todo el tiempo. Esta percepción alcanzó a 8.5% de las mujeres y a 5% de los hombres.

El INEGI aclaró que el BIARE identifica posibles señales mediante preguntas sobre bienestar emocional, pero sus resultados no sustituyen un diagnóstico clínico. La prevención requiere reconocer señales de alarma, combatir el estigma y facilitar el acceso oportuno a atención profesional.

PUBLICIDAD

En México, la Línea de la Vida ofrece orientación gratuita y confidencial las 24 horas en el teléfono 800 911 2000. También se puede solicitar ayuda inmediata mediante el 911 ante una emergencia.