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Canelo Álvarez y Christian Mbilli protagonizan intenso careo y se dicen de todo: “Este nivel es muy diferente”

Ambos pelearán por el título del CMB el próximo 31 de octubre

'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )
'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )
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Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli ya comenzaron a calentar el ambiente previo a la pelea que sostendrán el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En un Face Off difundido por DAZN, Canelo Álvarez reaccionó con molestia cuando Christian Mbilli lo calificó como un peleador veterano. El mexicano le advirtió al francés que conocerá su verdadera categoría cuando ambos se enfrenten sobre el ring y sostuvo que compiten en niveles distintos: incluso con 50 o 60 años, afirmó, podría derrotarlo.

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“No estoy de acuerdo (con las declaraciones de Mbilli), pero él se va a dar cuenta. Ni siquiera si tuviera 50 años podría vencerme. Estamos en un nivel completamente diferente. Él se va a dar cuenta de que este nivel es muy diferente. Aunque tuviera 50 o 60 años, no podría vencerme en esta vida. Y lo descubrirá. No importa lo que pase, necesitarías a diez como tú para vencerme”

¿Cómo llegan ambos para su pelea?

Ambos pugilistas llegarán con más de un año de inactividad luego de que sus últimas peleas se llevaron a cabo en septiembre de 2025 cuando Canelo protagonizó la cartelera junto a Terence Crawford en el Allegiant Stadium, de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

En aquella velada, el tapatío perdió el campeonato indiscutido de las 168 libras ante Terence Crawford de manera unánime luego de que los tres jueces lo vieran perder con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113. Esta derrota no solamente significó la pérdida de sus cuatro cinturones, sino también la tercera derrota de su carrera.

Por su parte, Mbilli enfrentará este reto tras empatar con Lester Martínez de forma dividida luego de que los jueces dieran como resultado en sus tarjetas puntuaciones 97-93, 96-94, y 95-95, en la misma cartelera de Canelo.

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Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)
Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

Expectativas del combate

El jalisciense, de 35 años, construyó una carrera con títulos mundiales en distintas categorías. Su registro es de 63 victorias, 39 por nocaut, tres derrotas y dos empates.

La estrategia de Canelo suele apoyarse en la lectura del rival. El mexicano espera los descuidos para conectar golpes de potencia y administrar el desarrollo de los rounds.

Después de 6 años, Canelo Álvarez volverá a pelear como retador (Instagram | Canelo)
Después de 6 años, Canelo Álvarez volverá a pelear como retador (Instagram | Canelo)

Mbilli, de 30 años, se presenta con una propuesta diferente. El pugilista suele avanzar de forma constante y sostiene una presión alta durante buena parte de sus peleas.

El invicto del retador se compone de 29 triunfos, 24 por nocaut y un empate. Su capacidad para finalizar combates antes del límite será uno de los factores que deberán considerar en el duelo.

Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)
Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)

La experiencia de Canelo contrasta con la agresividad de Mbilli. El mexicano tendrá a favor el recorrido ante rivales de distintos estilos, mientras que su oponente buscará que la pelea se desarrolle a un ritmo intenso.

La inactividad será un elemento compartido. Ambos deberán recuperar sensaciones competitivas después de más de un año fuera del cuadrilátero y sin el margen que ofrece una pelea reciente para corregir errores.

El combate enfrentará a un boxeador acostumbrado a los grandes escenarios con otro que mantiene un registro sin derrotas. La resolución dependerá de si Canelo consigue controlar la distancia o si Mbilli logra sostener su presión ofensiva.

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