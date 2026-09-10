El partido Somos debuta con presupuesto de 200 mdp frente a los 3 mil 600 mdp de Morena: dirigente cuestiona el origen de los recursos

Somos México enfrentará su primera elección federal con una bolsa 14 veces menor a la de Morena, una diferencia que Baños calificó como un reto para los nuevos partidos.

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El partido Somos México llegará a su primera elección federal con una asignación de recursos públicos considerablemente menor a la de Morena, una diferencia que fue cuestionada por Marco Baños, integrante de la nueva fuerza política, durante el arranque del proceso electoral rumbo a 2027.

De acuerdo con el anteproyecto de financiamiento aprobado por unanimidad por el Consejo General del INE, Morena recibirá alrededor de 3,604.9 millones de pesos durante 2027, mientras que Somos México tendrá una bolsa de 246.6 millones de pesos.

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La misma cantidad está prevista para PAZ, el otro partido de reciente registro.

Baños planteó que la diferencia representa un reto para las nuevas fuerzas políticas que participarán por primera vez en una elección federal.

En su intervención, contrastó los recursos que tendrá Somos México con los que recibirá Morena y cuestionó también el financiamiento que el partido oficialista obtendrá a nivel local.

Morena tendrá más de 3,600 millones de pesos de financiamiento federal

El financiamiento público aprobado por el INE contempla una bolsa total de 10,842 millones 653 mil 927 pesos para las actividades de los partidos políticos, las campañas federales de 2027 y las candidaturas independientes.

De ese monto, Morena concentra la mayor cantidad de recursos, seguido por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PVEM y PT. Los partidos de reciente registro, PAZ y Somos México, recibirán cada uno 246.6 millones de pesos.

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La distribución responde a la fórmula constitucional vigente: 30% de los recursos se reparte de manera igualitaria entre los partidos y 70% se asigna de acuerdo con la votación obtenida en la elección de diputaciones federales anterior.

Para las actividades ordinarias, Morena recibirá 2,685.4 millones de pesos, mientras que PAZ y Somos México tendrán 157.6 millones cada uno. El resto corresponde a los recursos destinados a campañas y otros conceptos.

Baños hizo énfasis en esta diferencia durante su mensaje: “Mientras Somos recibirá doscientos millones de pesos, Morena tendrá tres mil seiscientos millones”.

El integrante de Somos México sostuvo que la diferencia aumenta al considerar los recursos locales y aseguró que Morena podría administrar alrededor de 7,200 millones de pesos entre financiamiento federal y local.

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¿Cuánto dinero recibirán los partidos en las elecciones de 2027?

El presupuesto aprobado por el INE contempla recursos para distintas actividades partidistas, además del dinero destinado específicamente a las campañas electorales.

Morena: 3,604.9 millones de pesos.

PAN: 1,803.7 millones de pesos.

PRI: 1,372.7 millones de pesos.

Movimiento Ciudadano: 1,354.7 millones de pesos.

PVEM: 1,167.2 millones de pesos.

PT: 946.5 millones de pesos.

PAZ: 246.6 millones de pesos.

Somos México: 246.6 millones de pesos.

Candidaturas independientes: 47.3 millones de pesos.

En total, 7,879.3 millones de pesos serán destinados a las actividades ordinarias de los partidos, mientras que 2,363.8 millones corresponderán a las campañas para la renovación de la Cámara de Diputados. Otros 236.4 millones serán destinados a capacitación, investigación y tareas editoriales.

Marco Baños acusa uso de recursos públicos y cuestiona al INE

Durante su mensaje, Baños no limitó sus críticas a la diferencia presupuestal. También acusó al Gobierno y al partido en el poder de utilizar recursos públicos y programas sociales con fines electorales.

Afirmó que existe una desviación de recursos hacia el oficialismo y lanzó señalamientos sobre presuntos recursos provenientes de actividades ilícitas.

Entre sus declaraciones, mencionó “el dinero del huachicol” y acusó que el crimen organizado y el narcotráfico financian campañas oficialistas, además de intervenir en la selección de candidatos.

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Estos señalamientos fueron expresados por Baños como parte de su posicionamiento político, sin que en la información proporcionada se presenten pruebas o resoluciones que acrediten dichas acusaciones.

El dirigente también cuestionó las condiciones en las que se desarrollará la elección y acusó al árbitro electoral de no garantizar una competencia equilibrada.

En un mensaje publicado junto con un video, Baños escribió: “Las elecciones del próximo 6 de junio quedarán marcadas por el populismo autoritario y la inequidad en la contienda, campañas adelantadas, uso electoral de los recursos públicos, instituciones debilitadas y una autoridad electoral que parece haber olvidado que su obligación es garantizar una cancha pareja”.

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Somos México acusa cambios en su nombre, emblema y color

Otro de los reclamos expuestos por Baños fue la decisión de la autoridad electoral de obligar a Somos México a modificar su nombre, emblema y color.

Según el dirigente, esos elementos habían sido utilizados durante el proceso para obtener el registro del partido y representaban la identidad con la que miles de ciudadanos respaldaron a la organización.

“La voluntad de miles de ciudadanos fue vulnerada porque apoyaron a nuestro partido precisamente con ese nombre, con ese emblema y con ese color”, sostuvo.

Baños también cuestionó la participación de funcionarios públicos en actividades que, desde su perspectiva, tienen una finalidad electoral, así como el uso de programas sociales y la intervención de gobiernos estatales.

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A sus críticas sumó el mecanismo de sobrerrepresentación legislativa y la actuación de los medios públicos, aspectos que presentó como parte de una serie de factores que, a su juicio, generan condiciones desiguales para la elección.

El presupuesto de 2027 todavía deberá pasar por la Cámara de Diputados

Aunque el INE ya aprobó la distribución del financiamiento partidista, el proceso presupuestal todavía no concluye.

Los recursos deberán incorporarse al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, cuya aprobación corresponde a la Cámara de Diputados.

El financiamiento de los partidos forma parte de una solicitud presupuestal más amplia del INE. Para 2027, el organismo planteó un presupuesto institucional de 31,431.9 millones de pesos, independiente de los más de 10,842 millones destinados al financiamiento de los partidos.

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La cifra solicitada para los partidos también representa un incremento respecto de 2021.

En aquella elección, el INE contempló alrededor de 7,159 millones de pesos para este concepto, mientras que para 2027 la bolsa supera los 10,842 millones.

En este contexto, Baños presentó a Somos México como una fuerza política de oposición y aseguró que buscará convertirse en una alternativa ciudadana.

“Somos es una oposición firme y escrupulosa que nace para enfrentar el autoritarismo, el populismo y el cinismo en la política, en el gobierno y en el partido mayoritario”.

El proceso electoral de 2027 será la primera contienda federal en la que participará Somos México como partido nacional.

Su financiamiento será una fracción del que recibirá Morena, diferencia que Baños colocó como uno de los principales cuestionamientos sobre las condiciones de competencia para los nuevos partidos.

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