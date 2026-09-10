Empieza a ahorrar para tu boleto, Vive Latino confirma fechas y sede para la edición 2027

Miles de asistentes vibrarán al ritmo de la música en los escenarios principales del Festival Vive Latino. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Guardar

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino comenzó a mover la conversación rumbo a 2027 y reactivó las expectativas entre quienes esperan el próximo cartel.

La organización compartió una primera publicación con la etiqueta #VL27, sin nombres de artistas, precios de boletos ni información sobre preventas de boletos.

PUBLICIDAD

La etiqueta #VL27 marca el arranque de la ruta hacia la edición 27 del Festival Vive Latino, presentado por Amazon. (X

El anuncio llega después de una edición 2026 que reunió a 160 mil asistentes y presentó conciertos masivos de estrellas code Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, Maldita Vecindad y Los Fabulosos Cadillacs.

Con ese antecedente, el festival prepara una nueva entrega que volverá a concentrar la atención de la agenda musical mexicana.

El festival conservará su cita de marzo en la Ciudad de México

El Vive Latino mantendrá su formato de dos jornadas y su tradicional recinto dentro de la agenda musical de marzo. La cita será el sábado 13 y domingo 14, fechas que colocan al festival entre los primeros eventos masivos de 2027 en la capital mexicana.

PUBLICIDAD

El regreso al Estadio GNP Seguros permitirá repetir una distribución con escenarios simultáneos y áreas destinadas a experiencias fuera de los conciertos. Entre los datos que siguen pendientes están:

La fecha de preventa y venta general.

Los precios de los boletos por día y de los abonos.

El cartel completo de artistas.

Los horarios , escenarios y mapa del festival.

Las plataformas autorizadas para adquirir entradas.

El Vive Latino anunció en redes su regreso a la Ciudad de México este 13 y 14 de marzo de 2027 en el Estadio GNP Seguros. (Instagram/ @vivelatino)

De esta manera, el anuncio anticipado de las fechas permite a los asistentes comenzar a organizar su presupuesto, aunque todavía será necesario esperar las indicaciones oficiales para comprar entradas.

La edición 2026 dejó conciertos masivos y cambios en el recinto

La edición de 2027 llegará después de una versión que reunió a 160 mil asistentes durante sus dos jornadas, el 14 y 15 de marzo de 2026.

El festival transformó al Estadio GNP con cinco escenarios, carpas, zonas de comida, espacios de entretenimiento, Casa Comedy y un ring de lucha libre.

PUBLICIDAD

El cartel de 2026 reunió estilos distintos y artistas de varias generaciones. Lenny Kravitz fue uno de los nombres de mayor convocatoria en su debut en el festival, con canciones como Are You Gonna Go My Way, It Ain’t Over Till It’s Over y American Woman.

El Vive Latino 2026 incluyó artistas nacionales e internacionales de gran renombre como como Lenny Kravitz, Maldita Vecindad y The Smashing Pumpkins. (X/ @vivelatino)

También sobresalieron los conciertos de Juanes, Cypress Hill, Los Fabulosos Cadillacs, Maldita Vecindad, The Smashing Pumpkins, Tom Morello y Fobia. La programación combinó rock, ska, hip hop, pop, electrónica, reggae y música latina.

Así, la edición pasada dejó una referencia para 2027: el festival puede sostener una extensa cartelera con figuras internacionales, regresos de grupos de culto y propuestas mexicanas de distintas escenas.

PUBLICIDAD