Guillermo Ochoa filtra el iPhone 18 Pro Max antes de su presentación en el Apple Event

(@yosoy8a / Instagram)

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A pocas horas de que Apple lleve a cabo su esperado evento de septiembre, Guillermo Ochoa llamó la atención en redes sociales luego de publicar una fotografía desde Cupertino, donde aparece como uno de los invitados al evento de la compañía.

El exguardameta de la Selección Mexicana compartió en sus historias de Instagram una imagen en la que se le observa sentado junto a otros invitados. En la mesa aparece un teléfono que, de acuerdo con las primeras versiones, correspondería al nuevo iPhone 18 Pro Max.

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El dispositivo que aparece en la fotografía destaca por un supuesto acabado en color borgoña o rojo oscuro, una tonalidad que no había sido utilizada de esta manera en anteriores modelos Pro. También se alcanza a observar una funda en tono rosado.

(@yosoy8a / Instagram)

Ochoa fue invitado a Cupertino como uno de los asistentes especiales al evento y compartió otras fotografías desde las instalaciones de Apple Park.

¿Cómo será el iPhone 18 Pro?

De acuerdo con las filtraciones previas al evento, los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max mantendrían una línea de diseño similar a la generación anterior, aunque incorporarían algunos cambios en su estructura y componentes.

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Uno de los principales cambios estaría en la parte trasera, que tendría un acabado más uniforme al desaparecer el contraste entre el cuerpo del teléfono y el módulo de cámaras.

El equipo conservaría una estructura de aluminio unibody, mientras que el sistema de cámaras traseras seguiría utilizando tres sensores. El módulo fotográfico tendría algunos cambios de dimensiones para dar espacio a los nuevos componentes.

También se espera que los nuevos modelos sean ligeramente más gruesos y pesados, principalmente por la incorporación de una batería de mayor capacidad y las modificaciones en el apartado fotográfico.

Estos serían los colores del iPhone 18 Pro y Pro Max

Entre las novedades más comentadas antes de la presentación se encuentra la nueva gama de colores para los modelos Pro.

El tono que más ha llamado la atención es el Dark Cherry, un rojo oscuro cercano al borgoña que se convertiría en una de las principales novedades estéticas de esta generación.

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Además de este acabado, las filtraciones apuntan a opciones en azul claro, negro y plata, todas con un aspecto orientado a mantener el acabado premium de la línea Pro.

¿Qué otros productos presentaría Apple?

(Applesfera)

Además de los nuevos iPhone, Apple podría aprovechar su evento de septiembre para presentar otros dispositivos.

Entre los productos que aparecen en las filtraciones y rumores previos se encuentran los Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 y una nueva generación de AirPods.

También se ha especulado con la posible presentación de un iPhone plegable, aunque este dispositivo permanece entre los productos rumoreados y no debe considerarse confirmado hasta que Apple lo anuncie oficialmente.

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En cuanto a los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max, también se espera la incorporación del procesador A20 Pro, además de mejoras en el apartado fotográfico.

El evento tendrá lugar en Apple Park, en Cupertino, donde Apple dará a conocer oficialmente sus nuevos productos y confirmará cuáles de las filtraciones previas terminaron por convertirse en realidad.