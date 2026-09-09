¿Cuál es el precio del nuevo iPhone 18 Pro y Pro Max en México? Apple Event 2026 presenta todos los detalles del dispositivo

La venta de los primeros iPhone 18 estará disponible desde el 18 de septiembre. (Apple)

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Apple presentó los primeros detalles de su nueva generación de teléfonos durante el Apple Event 2026, transmitido desde Apple Park, en Cupertino, California. La renovación llega con mejoras enfocadas en el rendimiento, la fotografía, la batería y las funciones de inteligencia artificial.

Durante la presentación, la compañía concentró inicialmente la atención en el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, los modelos de mayores prestaciones de la familia. Entre sus principales novedades se encuentran el nuevo procesador A20 Pro, cambios en el sistema de cámaras y una mayor integración de Apple Intelligence.

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La transmisión oficial se puede seguir desde la página del Apple Event. Algunos detalles comerciales, especialmente los precios y fechas de disponibilidad para México, pueden actualizarse una vez que la empresa habilite las fichas correspondientes en su tienda nacional.

El iPhone 18 Pro y 18 Pro Max fueron presentados de manera oficial en el Apple Event. (Apple)

¿Cuál es el precio del iPhone 18 Pro y Pro Max en México?

Apple anunció que el iPhone 18 Pro tendrá un precio inicial de mil 199 dólares, equivalente a aproximadamente 21 mil 400 pesos mexicanos al tipo de cambio hoy, sin considerar impuestos ni ajustes regionales.

Por su parte, el iPhone 18 Pro Max comenzará en mil 299 dólares, alrededor de 23 mil 200 pesos mexicanos mediante una conversión directa. Los precios de lanzamiento en Estados Unidos son los siguientes:

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iPhone 18 Pro de 256 GB: desde mil 199 dólares .

iPhone 18 Pro Max de 256 GB: desde mil 299 dólares .

También habrá configuraciones de 512 GB, 1 TB y 2 TB, cuyo precio aumentará según la capacidad seleccionada.

El iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max empiezan con una base de almacenamiento de 256 GB. (Apple)

Estas cantidades no deben interpretarse como los precios oficiales en México. La conversión únicamente ofrece una referencia, pues Apple ajusta sus tarifas regionales considerando impuestos, costos de distribución y otras condiciones comerciales.

La empresa deberá publicar las cantidades definitivas en pesos mediante su tienda mexicana. Hasta que esa actualización ocurra, el precio oficial confirmado corresponde al mercado de Estados Unidos.

El costo supone un incremento de aproximadamente 100 dólares frente a los modelos Pro de la generación anterior. Entre los factores que han presionado los precios se encuentra el encarecimiento mundial de algunos componentes, particularmente los chips de memoria.

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¿Qué características tiene el nuevo iPhone 18?

Los iPhone 18 Pro y Pro Max incorporan el nuevo chip A20, fabricado con una arquitectura de dos nanómetros. El procesador está diseñado para incrementar el rendimiento y, al mismo tiempo, mejorar el uso de la energía.

Esta potencia permitirá ejecutar de manera más rápida funciones de inteligencia artificial, videojuegos, aplicaciones profesionales y herramientas para editar fotografías o videos. Apple también reforzó los componentes dedicados a Apple Intelligence y a las nuevas capacidades de Siri.

Apple Watch, iPhone 18 Pro and AirPods on display during Apple's event at the Steve Jobs Theater in Cupertino, California, U.S. September 9, 2026. REUTERS/Carlos Barria

Entre las principales características anunciadas se encuentran:

Procesador A20 de nueva generación.

Almacenamiento inicial de 256 GB .

Configuraciones adicionales de 512 GB, 1 TB y 2 TB .

Mayor duración de la batería.

Nueva cámara principal de 48 megapíxeles .

Sistema de apertura variable .

Refrigeración mediante una cámara de vapor.

Herramientas avanzadas de Apple Intelligence .

Mejoras en conectividad y eficiencia energética.

La cámara de vapor tiene la función de distribuir el calor generado por el procesador durante actividades exigentes. De esta manera, el dispositivo puede mantener un desempeño estable durante sesiones prolongadas de videojuegos, grabación de video o ejecución de herramientas de inteligencia artificial.

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Una cámara con apertura variable para mejorar las fotografías

La cámara es uno de los apartados que recibió mayores modificaciones. Los nuevos teléfonos cuentan con un sensor principal de 48 megapíxeles y un sistema de apertura variable que regula la cantidad de luz que entra al dispositivo.

La apertura puede ajustarse dependiendo de las condiciones de la escena. Una entrada mayor de luz beneficia las fotografías nocturnas, mientras que una apertura reducida puede ampliar el área enfocada al capturar paisajes o grupos de personas.

Apple también incorporó controles profesionales para modificar manualmente algunos parámetros de la toma. Estas herramientas buscan ofrecer mayor libertad a fotógrafos y creadores de contenido, aunque los usuarios podrán continuar utilizando los modos automáticos.

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En video, los dispositivos admiten nuevas modalidades de grabación en 4K con Dolby Vision HDR, así como funciones de edición asistidas por inteligencia artificial. El procesador analiza la imagen para mejorar aspectos como el color, la exposición, el enfoque y la estabilización.

¿Cuánto dura la batería del iPhone 18?

Apple aseguró que los nuevos modelos ofrecen la mayor autonomía conseguida hasta ahora en un iPhone. El iPhone 18 Pro Max puede alcanzar hasta 45 horas de reproducción de video, aunque el rendimiento real dependerá de las aplicaciones utilizadas, la conexión a internet, el brillo de la pantalla y otras configuraciones.

La compañía también mejoró la carga rápida. Los nuevos dispositivos podrán recuperar cerca del 50% de su batería en aproximadamente 15 minutos al utilizar un adaptador compatible.

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A estas mejoras se suma el funcionamiento más eficiente del chip A20. La arquitectura del procesador permite realizar tareas complejas con un consumo energético menor, mientras que el sistema de refrigeración ayuda a controlar el calor.

¿En qué colores estará disponible el iPhone 18?

Los modelos Pro estarán disponibles en cuatro acabados. Apple incorporó un nuevo tono burdeos, una alternativa de color vino que se suma a opciones más tradicionales.

Los colores anunciados son:

Burdeos .

Negro .

Plateado .

Glacier, un tono azul claro inspirado en el hielo.

El diseño mantiene rasgos de la generación previa, pero incorpora cambios internos y ajustes en la zona frontal para aprovechar mejor la superficie de la pantalla. La Dynamic Island ocupa menos espacio y puede mostrar varias actividades en vivo.

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¿Cuándo sale a la venta el iPhone 18?

La preventa de los iPhone 18 Pro y Pro Max comenzará el sábado 12 de septiembre, mientras que su disponibilidad general está programada para el viernes 18 de septiembre de 2026.

Las fechas y condiciones pueden variar dependiendo del país. Apple deberá confirmar si México formará parte de la primera ronda de lanzamiento y cuándo comenzarán las entregas en territorio nacional.

La compañía no presentó por ahora un iPhone 18 convencional. Los anuncios se concentraron en las versiones Pro y Pro Max, por lo que el nombre iPhone 18 se utiliza para identificar a la nueva generación. El modelo estándar podría darse a conocer posteriormente, junto con otros dispositivos de precio más accesible.

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Apple presenta el iPhone Duo, su primer teléfono plegable

Uno de los anuncios más relevantes del Apple Event 2026 fue el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple. El dispositivo abre una nueva categoría dentro del catálogo de la compañía y busca competir directamente con modelos como el Samsung Galaxy Z Fold, el Google Pixel Fold y otros celulares plegables de gama alta.

El iPhone Duo estrena el formato plegable en la línea de Apple con la pantalla más grande incorporada hasta ahora en un iPhone y una versión de iOS adaptada a este diseño. El dispositivo permite usar aplicaciones en paralelo, realizar llamadas de FaceTime sin sostener el teléfono y ajustar la visualización según esté cerrado, abierto o semiplegado. (Tomado de Apple)

El nuevo iPhone plegable cuenta con un diseño tipo libro o pasaporte. Cuando permanece cerrado puede utilizarse como un teléfono convencional, mientras que al desplegarlo ofrece una pantalla interior de mayores dimensiones, pensada para consumir contenido, trabajar con varias aplicaciones y realizar tareas de productividad.

El iPhone Duo sería el primer teléfono plegable de Apple. (Applesfera)

Entre las principales características del iPhone Duo se encuentran:

Pantalla exterior de aproximadamente 5.5 pulgadas , diseñada para consultar mensajes, notificaciones, mapas y aplicaciones sin abrir el equipo.

Pantalla plegable interior de alrededor de 7.8 pulgadas , con una superficie cercana a la de una tableta compacta.

Diseño tipo libro , que permite pasar de un formato de teléfono convencional a una pantalla amplia.

Bisagra reforzada , creada para mejorar la resistencia y reducir la visibilidad del pliegue central.

Estructura delgada y ligera , pese a incorporar dos pantallas y un mecanismo plegable.

Chip A20 Pro , encargado de ejecutar aplicaciones exigentes, videojuegos y herramientas de inteligencia artificial.

Compatibilidad con Apple Intelligence , incluidas funciones de edición, búsqueda contextual y asistencia mediante Siri.

Sistema de cámaras traseras , integrado por un sensor principal y una cámara ultra gran angular.

Cámaras frontales disponibles en ambos formatos , para realizar videollamadas con el equipo abierto o cerrado.

Touch ID integrado en el botón lateral , utilizado para desbloquear el dispositivo y autorizar pagos o compras.

Sistema de refrigeración mediante cámara de vapor , diseñado para controlar la temperatura durante tareas de alto rendimiento.

Interfaz adaptada a la pantalla plegable , con herramientas para aprovechar varias aplicaciones al mismo tiempo.

Opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB y 1 TB, dependiendo de la configuración seleccionada.

A man records images of the new foldable iPhone Duo on display during Apple's event at the Steve Jobs Theater in Cupertino, California, U.S. September 9, 2026. REUTERS/Carlos Barria

La pantalla interior permitirá utilizar dos aplicaciones simultáneamente, ampliar documentos, editar fotografías y reproducir videos en un formato de mayor tamaño. Apple también adaptó el sistema operativo para que las aplicaciones cambien automáticamente su distribución cuando el teléfono se abre o se cierra.

El mecanismo de plegado representa uno de los aspectos centrales del iPhone Duo. La compañía puso especial atención en la durabilidad de la bisagra y en disminuir la marca visible en la zona central de la pantalla, dos de los principales desafíos que han enfrentado los fabricantes de smartphones plegables.

Respecto al precio del iPhone Duo, los primeros reportes lo ubican por encima de los 2 mil dólares en Estados Unidos. Apple deberá confirmar el costo de cada configuración y su equivalencia oficial en pesos mexicanos, así como las fechas de preventa y disponibilidad del primer iPhone plegable en México.