Oficial y confirmado|Gobierno de México organiza mega batalla de “farmear aura” en Chapultepec: fecha, premios y cómo participar

Un grupo de jóvenes realiza diversas poses en el centro de una pista de patinaje de concreto rodeada por espectadores y camarógrafos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, organizará una batalla oficial de “farmear aura” el próximo 13 de septiembre en el Parque de Cultura Urbana (Parcur), ubicado en Bosque de Chapultepec. La convocatoria llega en medio del auge que esta dinámica viral, nacida en TikTok, ha tenido en distintas plazas públicas de la Ciudad de México durante las últimas semanas.

El evento contará con entrada libre y buscará canalizar institucionalmente un fenómeno que hasta ahora se había desarrollado de manera espontánea entre jóvenes de la Generación Z.

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Un agente de la SSC acudió al Parque México tras detectar una concentración de jóvenes, pero terminó protagonizando un inesperado momento cuando uno de los participantes le dio un zape.

Detalles de la convocatoria oficial

La “Batalla de Farmear Aura en Parcur” se realizará el domingo 13 de septiembre de 2026, de 12 a 14 horas. El registro de participantes se hace a través de comentarios en la publicación difundida por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

La sede será el Parque de Cultura Urbana, en Avenida Ignacio Zaragoza 224, Bosque de Chapultepec, 3ª Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Un cartel de la Secretaría de Cultura anuncia el evento Batalla de Farmear Aura para el 13 de septiembre de 2026 en el Parque de Cultura Urbana de la Ciudad de México. (Convocatoria oficial/Parque cultura urbana Gob.México)

¿Qué es “farmear aura” y quién organiza la batalla en Parcur?

Se trata de una dinámica surgida en redes sociales en la que dos participantes compiten con gestos, poses o bailes para acumular carisma frente al público. La edición del 13 de septiembre en el Parque de Cultura Urbana es organizada por el Gobierno de México y la Secretaría de Cultura, con entrada libre y premios para los tres primeros lugares.

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El cartel oficial confirma premios para los tres primeros lugares y la presentación estará a cargo de Livo Malo. No se especificaron montos ni tipo de premios en la convocatoria difundida.

La expresión se popularizó en 2024, asociada en un inicio a personajes de anime y celebridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen global del fenómeno

El concepto de “aura farming” combina dos expresiones distintas del lenguaje de internet. En plataformas como TikTok e Instagram, “aura” describe el estilo, la actitud o el carisma que proyecta una persona. “Farming”, por su parte, proviene del mundo de los videojuegos y refiere a la repetición de acciones para acumular puntos o recursos.

La expresión se popularizó en 2024, asociada en un inicio a personajes de anime y celebridades. El salto a la fama mundial llegó con un video de Rayyan Arkan Dikha, un niño indonesio que bailó de forma rítmica en la proa de una embarcación tradicional durante el festival Pacu Jalur, en Riau, Indonesia. El clip se viralizó a mediados de 2025 y fue recreado por figuras como el jugador de fútbol americano Travis Kelce y el club francés Paris Saint-Germain.

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En julio de 2026, la tendencia mutó hacia batallas competitivas en varias ciudades de Latinoamérica, donde dos participantes se enfrentan con gestos y poses ante un público que decide al ganador según sus reacciones.

El boom en la Ciudad de México

El fenómeno no estuvo exento de tensiones. El domingo 23 de agosto, en la colonia Condesa, un elemento policial se presentó en una de estas reuniones e interrogó a los participantes, lo que generó fricción entre los asistentes y la autoridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las últimas semanas, las batallas de “farmear aura” se multiplicaron en espacios públicos de la capital mexicana. Las concentraciones más numerosas ocurrieron en el Monumento a la Revolución y en el Foro Lindbergh, en el Parque México, ambos en la alcaldía Cuauhtémoc.

También se registraron competencias en la Alameda Central, donde participó el creador de contenido Kunno, y en otras ciudades del país como Xalapa, Veracruz.

El fenómeno no estuvo exento de tensiones. El domingo 23 de agosto, en la colonia Condesa, un elemento policial se presentó en una de estas reuniones e interrogó a los participantes, lo que generó fricción entre los asistentes y la autoridad.

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En Mazatlán, Sinaloa, un joven se arrojó a una laguna con cocodrilos durante una batalla, episodio que se volvió viral en redes sociales y expuso los riesgos que algunas dinámicas improvisadas pueden generar cuando se realizan sin control ni supervisión.

Expansión regional y controversias

El fenómeno no se limitó a México. Reportes documentaron versiones similares en Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela. En Lima, Perú, algunas convocatorias fueron frenadas por presunta ausencia de permisos, situación que también se repitió en el municipio mexicano de Ignacio de la Llave.

La tendencia cruzó el Atlántico y llegó a España. El 22 de agosto, los jardines de Méndez Núñez, en A Coruña, fueron escenario de la primera batalla de “farmear aura” registrada en Galicia.

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No todas las reacciones institucionales fueron favorables. El Ministerio de Educación de Costa Rica prohibió las batallas de aura en las escuelas públicas, al argumentar que la práctica “afecta la convivencia, pone a alguien en riesgo o interfiere con el aprendizaje”.

Qué es el Parque de Cultura Urbana

El espacio cuenta con una superficie de 20 mil 832,5 metros cuadrados (224 mil 196 pies cuadrados) y alberga un skatepark, un skatepark bowl con dimensiones de competencia, un bowl infantil, andadores peatonales accesibles, un foro al aire libre, Foto/Cuartoscuro

El Parque de Cultura Urbana (Parcur) fue inaugurado el 19 de febrero de 2022 en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, en el predio donde antes operaban los parques acuáticos El Rollo y Atlantis. El proyecto se desarrolló bajo la dirección del artista Gabriel Orozco, en el marco de la iniciativa Chapultepec: Naturaleza y Cultura.

El espacio cuenta con una superficie de 20 mil 832,5 metros cuadrados (224 mil 196 pies cuadrados) y alberga un skatepark, un skatepark bowl con dimensiones de competencia, un bowl infantil, andadores peatonales accesibles, un foro al aire libre, áreas para artes escénicas y un tianguis para grafiteros.

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Desde su apertura, el Parcur ha funcionado como escenario habitual de talleres, batallas de rap, teatro, danza y exposiciones de artes plásticas dirigidas a jóvenes, niñas y niños.

Recepción del público y mirada de especialistas

Guillermo Bernal, director ejecutivo de The Place Institute y líder global de Placemaking, señaló que las batallas de “farmear aura” revelaron la necesidad de que los jóvenes se apropien del espacio público sin que las autoridades institucionalicen la dinámica.

Hasta el momento, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México han recibido de manera favorable la realización de estas concentraciones y la convivencia pacífica de los jóvenes en la vía pública, de acuerdo con el reporte publicado.

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Desde una mirada psicológica, especialistas consultados por medios españoles explicaron que los participantes buscan reconocimiento, pertenencia y estatus dentro de un grupo. “Lo que buscan con estas batallas es reconocimiento, pertenencia y estatus dentro de un grupo, algo que todos a su edad hemos hecho de un modo u otro”, indicó la directora del área infantil del Centro Álava Reyes.

El sistema de puntuación simbólico que caracteriza estas batallas asigna valores como “+1.000 aura” o “-500 aura” según la reacción del público ante cada acción de los competidores, de acuerdo con los reportes consultados.