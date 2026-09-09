México

Pensiones Bienestar 2026: ¿Habrá pagos a los adultos mayores el 16 de septiembre por el Día de la Independencia?

Los depósitos se entregan de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario

Pensión Bienestar
(Pensión Bienestar)
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Mientras los pagos de las Pensiones del Bienestar se continúan distribuyendo, una de las dudas que ha surgido en los beneficiarios y beneficiarias es si habrá depósitos el próximo 16 de septiembre debido a que se conmemora el Día de la Independencia de México.

Cabe recordar que los depósitos correspondientes al bimestre septiembre-octubre comenzaron a entregarse desde el pasado martes 1 de septiembre de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada adulto mayor a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

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Los pagos de las Pensiones del Bienestar comenzaron desde el pasado 2 de septiembre
Los pagos de las Pensiones del Bienestar comenzaron desde el pasado 2 de septiembre

¿Hay pagos de las Pensiones del Bienestar el 16 de septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, el miércoles 16 de septiembre no habrá pagos para todos los beneficiarios de las Pensiones de Bienestar.

Los depósitos seguirán con normalidad hasta el martes 15 de septiembre, fecha en la que cobrarán los adultos mayores con CURP inicial M. El pago se retomará el jueves 17 de septiembre para quienes tengan las letras N, Ñ y O.

Calendario completo de pagos

  • A - Martes 1 de septiembre
  • B - Miércoles 2 de septiembre
  • C - Jueves 3 de septiembre
  • C - Viernes 4 de septiembre
  • D, E, F - Lunes 7 de septiembre
  • G - Martes 8 de septiembre
  • G - Miércoles 9 de septiembre
  • H, I, J, K - Jueves 10 de septiembre
  • L - Viernes 11 de septiembre
  • M - Lunes 14 de septiembre
  • M - Martes 15 de septiembre
  • N, Ñ, O - Jueves 17 de septiembre
  • P, Q - Viernes 18 de septiembre
  • R - Lunes 21 de septiembre
  • R - Martes 22 de septiembre
  • S - Miércoles 23 de septiembre
  • T, U, V - Jueves 24 de septiembre
  • W, X, Y, Z - Viernes 25 de septiembre
Los pagos de las Pensiones del Bienestar se comenzarán a distribuir a partir del 1 de septiembre-octubre (Gobierno de México)
Los pagos de las Pensiones del Bienestar se comenzarán a distribuir a partir del 1 de septiembre-octubre (Gobierno de México)

¿Cuánto dinero están entregando las pensiones y cómo comprobar el depósito?

Las Pensiones del Bienestar contemplan distintos montos para el bimestre septiembre-octubre, según el programa social al que pertenezca cada beneficiario.

Las personas de 65 años o más incorporadas a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirán 6 mil 400 pesos bimestrales.

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Quienes estén registradas en la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad obtendrán 3 mil 300 pesos durante ese periodo.

Las beneficiarias de Mujeres Bienestar, el programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años, recibirán 3 mil 100 pesos por el bimestre.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar dio a conocer las fechas de depósitos de la Pensión Bienestar de este mes de enero. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Formas de comprobar el depósito

Para revisar si el depósito ya llegó sin necesidad de ir a una sucursal, los beneficiarios pueden consultar el saldo desde la aplicación del Banco del Bienestar.

Otra alternativa es llamar a la Línea del Bienestar, al número 800 639 42 64, donde brindan orientación sobre los programas sociales.

Ante cualquier duda o aclaración, se aconseja consultar los canales oficiales en las redes sociales de la Secretaría de Bienestar y de Leticia Ramírez Amaya.

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