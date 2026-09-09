Gala Montes se burla de Luis Chaparro y asegura que ella ganó más dinero en solo tres días dentro de La Casa de los Famosos México 4

(IG/La Casa de los famosos)

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Luis Chaparro bromeó sobre su paso por La Casa de los Famosos México 2026 y aseguró que estuvo “más en el exilio” que Gala Montes dentro del reality.

La actriz respondió al comentario con una frase sobre las ganancias que obtuvo durante sus tres días de participación, antes de abandonar el programa.

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¿Qué pasó entre Luis Chaparro y Gala Montes?

El intercambio ocurrió en una publicación de Instagram de Luis Chaparro, donde el exhabitante compartió un video desde un automóvil. El periodista y creador de contenido se comparó con Gala Montes, cuya estancia en la cuarta temporada duró menos de 48 horas.

“Duré más yo en el exilio que Gala en la Casa”, escribió Chaparro sobre el video, acompañado de un emoji con los ojos abiertos.

El inlfunecer señaló que tras su salida videos lo hicieron cuestionar la lealtad de su cuarto. (Captura de pantalla )

Gala Montes respondió directamente en la sección de comentarios. La actriz no cuestionó la duración de su participación, pero contestó con una referencia al dinero que habría recibido durante su estancia.

“Sí, pero yo gané más de lo que tú en tres días”, escribió Gala Montes junto a un emoji de risa.

Luis Chaparro comparó su exilio con la breve estancia de Gala Montes

Luis Chaparro formó parte de La Casa de los Famosos México 2026 antes de que su salida del juego lo llevara a la dinámica del exilio. Desde ahí, su contenido en redes sociales mantuvo referencias a lo que ocurría dentro de la competencia.

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El comentario sobre Gala Montes retomó el tiempo que la actriz pasó dentro de la casa. Ella ingresó el domingo 6 de septiembre como sustituta de Aldo Rendón y dejó el programa el martes 8 de septiembre.

“Grande Gala”, agregó Luis Chaparro en la misma publicación, luego de que la actriz respondió a su broma.

Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

Gala Montes no explicó a qué cifra se refería al decir que ganó más que Chaparro en tres días ni detalló las condiciones de su acuerdo con la producción.

Eddy Nieblas también se sumó a la conversación entre los dos exparticipantes. El creador de contenido respaldó a la actriz con un mensaje que acumuló más de 12,000 “Me gusta” en la publicación.

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“Pero dio más contenido Gala que todos, bb”, comentó Eddy Nieblas.

La respuesta de Gala Montes reunió más de 9,000 reacciones. El comentario de Chaparro superó los 7,000 “Me gusta”, mientras la publicación acumuló más de 46,000 reacciones durante sus primeras horas en Instagram.

(Captura de pantalla

Los usuarios defendieron el paso de Gala Montes por el reality

Los comentarios de la publicación se dividieron entre quienes bromearon con Luis Chaparro y quienes defendieron la corta estancia de Gala Montes. Varios usuarios señalaron que la actriz generó conversación en redes sociales pese a haber permanecido pocos días en el programa.

“Dio más contenido Gala en dos días que tú todo el tiempo que estuviste”, escribió una persona en la sección de comentarios.

Otros usuarios cuestionaron la relevancia de Chaparro dentro de la casa. Algunos mencionaron que la presencia de Gala Montes fue más visible para la audiencia desde que se anunció su ingreso durante la gala del domingo.

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Gala Montes deja la competencia tras dos días en el reality (ig/galamontes)

“Pero de Gala sí nos enteramos que había entrado”, comentó otra usuaria en la publicación de Instagram.

El intercambio también provocó mensajes de apoyo para Chaparro. Una seguidora escribió: “Tu contenido era tu guapura”, mientras otras personas respondieron con risas y celebraron el tono de la publicación.

Un usuario recordó que Chaparro podría volver al reality bajo otra dinámica. “¿Qué sería si regresas a LCDLF? Y tienes tu revancha pero como Team Pijamas. Creo que sería increíble”, comentó.

El debate entre seguidores se concentró en el contraste entre el tiempo que cada uno estuvo ligado a la competencia. Gala Montes tuvo una participación breve, pero su llegada ocurrió después de haber formado parte de la segunda temporada, donde integró el Team Mar.

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Gala Montes abandonó La Casa de los Famosos después de menos de 48 horas

La actriz ingresó al programa para ocupar la vacante que dejó Aldo Rendón.

Gala Montes tuvo una actitud fiestera antes de entrar a LCDLFM (redes sociales)

El comunicado de La Casa de los Famosos México informó que Gala Montes abandonó el reality por voluntad propia. La producción no detalló los motivos de la decisión ni informó si otra celebridad ocuparía su lugar.

Después de salir, la actriz publicó una historia en Instagram desde una cama. En ese mensaje, afirmó que se encontraba bien y que descansaba después del entrenamiento que hizo con el cantante Yahir.

“Ya estoy bien, estoy descansando un ratito. Estaba muy cansada porque saben que estaba entrenando ahí con Yahir”, dijo Gala Montes.

La actriz adelantó que más adelante daría su versión de lo ocurrido dentro del encierro. “Mañana o en estos días les cuento más, pero estoy bien”, agregó en su mensaje.

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Versiones no confirmadas circularon tras la salida de Gala Montes

Tras el anuncio de la producción, surgieron versiones en cuentas de espectáculos sobre un presunto episodio de ansiedad y un supuesto conflicto dentro de la casa. Ninguna de esas afirmaciones fue confirmada por Gala Montes, su equipo ni la producción del reality.

Chamonic, una cuenta de espectáculos difundió la versión de que la actriz habría tenido un incidente con personal de producción.

El comunicado oficial no mencionó una presunta agresión, atención médica o cualquier otra causa distinta a la decisión voluntaria de Gala Montes. La actriz tampoco confirmó públicamente esas versiones.

La salida dejó vacante el lugar que Gala Montes ocupó desde el domingo 6 de septiembre. Hasta el martes 9 de septiembre, la producción no había anunciado la llegada de un reemplazo.

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