México

Pimpinela Escarlata conmueve a La Granja VIP con un mensaje para su madre y hace inesperada revelación sobre WWE

Entre lágrimas, la luchadora recordó a Doña Socorrito y posteriormente habló sobre el futuro que tendría dentro de WWE tras su vínculo con AAA

Una pregunta de Adal Ramones llevó a la luchadora a recordar a su madre y expresar el profundo dolor que todavía siente por su ausencia.
Una pregunta de Adal Ramones llevó a la luchadora a recordar a su madre y expresar el profundo dolor que todavía siente por su ausencia.
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La primera semana de La Granja VIP ya dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada. Pimpinela Escarlata, una de las figuras más conocidas de la lucha libre mexicana, abrió su corazón durante una dinámica encabezada por Adal Ramones y terminó entre lágrimas al recordar a su madre.

La actividad invitó a los participantes a dejar de lado por unos minutos la competencia y hablar de aquellas experiencias que más los han marcado, así como de las personas o circunstancias que les han dado fuerzas para seguir adelante.

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Para Pimpinela, el ejercicio tuvo un significado especial. La luchadora recordó a María del Socorro Lozano, conocida cariñosamente como Doña Socorrito, quien falleció el 11 de julio de 2026.

Durante la dinámica, Pimpinela explicó que una de las razones por las que decidió aceptar la invitación para formar parte del reality fue precisamente su madre, quien quería verla dentro del programa.

Mi madre quisiera que yo estuviera aquí y le mando un beso hasta arriba”.

La frase provocó un momento de silencio y emoción entre los participantes. Sin embargo, Adal Ramones decidió profundizar en los sentimientos de Pimpinela y le planteó una situación hipotética: qué le diría a su madre si pudiera utilizar un teléfono para comunicarse directamente con el cielo.

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La pregunta fue suficiente para que la luchadora no pudiera contener las lágrimas.

Con la mirada hacia arriba, Pimpinela dedicó un mensaje a su madre:

Te extraño mucho, mamá. Te amo, mami. Te amo. Es feo eso porque por eso me toca encerrarme, porque sí la extraño. Mamá, te amo”.

La escena rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del reality, pues permitió conocer una faceta completamente distinta de la histórica integrante del mundo de la lucha libre.

Pimpinela hizo un ritual para alejar las malas energías

Entre lágrimas, la luchadora recordó a Doña Socorrito
Entre lágrimas, la luchadora recordó a Doña Socorrito

Después de desahogarse y expresar lo que sentía por su madre, Pimpinela protagonizó otro momento peculiar. La luchadora arrancó un poco de hierba y la arrojó a la distancia, en una acción que interpretó como una manera simbólica de dejar atrás las cosas negativas.

Dentro de la competencia, además, dejó claro que su intención es mantener la calma y evitar enfrentamientos innecesarios con los demás participantes.

Yo obedezco a todos, yo no quiero problemas”.

La declaración refleja la postura que pretende mantener durante su estancia en el programa, donde tendrá que convivir con los demás famosos durante varias semanas.

Pimpinela Escarlata y su inesperado futuro en WWE

El luchador exótico aseguro que la WWE le arregló su visa y que pronto podría ir a uno de los shows.
El luchador exótico aseguro que la WWE le arregló su visa y que pronto podría ir a uno de los shows.

Aunque actualmente se encuentra alejada de los cuadriláteros debido a su participación en La Granja VIP, Pimpinela también ha hablado sobre su futuro profesional.

La luchadora confirmó que mantiene una relación contractual con AAA, situación que también la vincula con WWE después de la adquisición de la empresa mexicana por parte del gigante estadounidense.

Incluso aseguró que ya existen planes para trabajar con WWE y que recibió apoyo para poder cumplir con los requisitos necesarios para hacerlo.

Me han dado trabajo los de WWE. Y me van a llevar si Dios quiere”, afirmó.

Posteriormente, Pimpinela agregó:

me arreglaron la visa de trabajo, entonces son señas que voy para allá si Dios quiere”.

Sus declaraciones han generado expectativa entre los aficionados, particularmente porque podrían significar una futura aparición de la histórica luchadora dentro del escenario de WWE.

¿Por qué Pimpinela no estará en Triplemanía 34?

Pimpinela Escarlata trató de besar a Otis durante el encuentro.
Pimpinela Escarlata trató de besar a Otis durante el encuentro.

La participación de Pimpinela en La Granja VIP también tendrá consecuencias directas en su actividad luchística. La competidora no podrá formar parte de Triplemanía 34, el gran evento de AAA programado para los días 11 y 13 de septiembre, debido a los compromisos que adquirió con el reality.

El calendario coincide con la primera eliminación de La Granja VIP, programada para la noche del 13 de septiembre, por lo que Pimpinela deberá permanecer concentrada en la competencia televisiva.

La segunda temporada del programa está contemplada para extenderse durante 10 semanas, con una fecha estimada de conclusión el 15 de noviembre.

Así, mientras Pimpinela Escarlata vive una nueva etapa lejos del ring, su paso por La Granja VIP está permitiendo que el público conozca al personaje desde una perspectiva mucho más personal: una mujer que recuerda con dolor a su madre, intenta mantenerse alejada de los conflictos y, al mismo tiempo, mantiene la ilusión de regresar a la lucha libre y cumplir nuevos proyectos de la mano de WWE.

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