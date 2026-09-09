México

Carlos Rivera se despide con cariño de ¿Quién es la Máscara? Tras ser relevado por Mauricio Ochmann: “La música me llama”

La despedida del artista en redes puso fin a la especulación que creció desde agosto, cuando una columna adelantó cambios en el elenco y la producción guardó silencio

Carlos Rivera canta con un micrófono y Mauricio Ochmann permanece sentado junto al logotipo del programa ¿Quién es la máscara?.
Carlos Rivera y Mauricio Ochmann aparecen ante el logotipo del programa de televisión ¿Quién es la máscara?. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Carlos Rivera puso fin a semanas de especulación y confirmó su adiós al panel de investigadores de ¿Quién es la Máscara? El cantante mexicano, quien acompañó al reality desde su primera edición, dejó su lugar a Mauricio Ochmann con un mensaje breve pero cargado de emoción en redes sociales.

“¡Mucho éxito, amigos amados! ¡Los voy a extrañar mucho! Pero la música me llama…”, escribió Rivera en los comentarios de la publicación oficial del programa. El texto cerró, de manera indirecta, meses de rumores sobre su continuidad en el formato.

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Primer promocional ¿Quién es la máscara? (TelevisaUnivisión/ViX)

Siete temporadas como “El señor intuición”

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con texto y comentarios de cuentas verificadas sobre un programa de televisión
Una publicación en Instagram anuncia el estreno de la nueva temporada del programa ¿Quién es la máscara? con la participación de Yuri y Mauricio Ochmann. (¿Quién es la Máscara? Instagram)

Rivera fue el único investigador presente en las siete primeras temporadas de ¿Quién es la Máscara? desde su estreno en la televisión mexicana. Esa continuidad ininterrumpida lo convirtió en uno de los rostros más asociados al programa.

Durante ese tiempo, el cantante se ganó el sobrenombre de “El señor intuición”, en reconocimiento a sus acertadas predicciones sobre las identidades ocultas tras los personajes del reality.

En la edición de 2025, Rivera compartió el panel junto a Anahí, JuanPa Zurita y Ana Brenda Contreras, con Omar Chaparro en la conducción. Esa alineación quedó atrás con la llegada de la nueva temporada.

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Semanas de rumores antes de la confirmación oficial

Un hombre con chaqueta de cuero negra sentado frente a una máscara decorativa y el texto ¿Quién es la máscara?
Durante casi un mes, ni Televisa ni los propios involucrados confirmaron o desmintieron la versión. En paralelo, comenzaron a circular en redes sociales fotografías de Ochmann junto a Anahí y JuanPa Zurita, imágenes que alimentaron la especulación sin constituir una confirmación formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salida de Rivera no fue una sorpresa total. El periodista Alex Kaffie había adelantado la noticia en una columna de espectáculos publicada el 4 de agosto, donde afirmó: “El que entra en su lugar a ¿Quién es la máscara? va a ser Mauricio Ochmann”.

Durante casi un mes, ni Televisa ni los propios involucrados confirmaron o desmintieron la versión. En paralelo, comenzaron a circular en redes sociales fotografías de Ochmann junto a Anahí y JuanPa Zurita, imágenes que alimentaron la especulación sin constituir una confirmación formal.

Algunas coberturas de espectáculos señalaron también que Ana Brenda Contreras dejaría el panel, aunque esa información permaneció en el plano de la especulación mientras la producción mantenía en reserva la alineación definitiva.

El silencio oficial se extendió hasta que la cuenta de Instagram de ¿Quién es la Máscara? publicó la fotografía con los cuatro investigadores confirmados. Fue en esa publicación donde Rivera dejó su mensaje de despedida y donde Ochmann respondió: “Feliz de ser parte de esta aventura!! A jugar y a divertirnos”.

Cinco personas con trajes y gabardinas posan de pie frente a un tablero azul con documentos pegados en un estudio
La cantante Anahí y un equipo de investigadores posan vestidos con gabardinas y trajes junto a un panel de evidencias. (¿Quién es la Máscara? Instagram)

Qué se espera de la nueva temporada

Quién es la Máscara
(X Quién es la Máscara)

El panel de investigadores para la nueva edición quedó conformado por Anahí, JuanPa Zurita, Yuri (quien regresa al programa después de haber participado en sus primeras temporadas) y Mauricio Ochmann, quien debuta en el formato.

La producción confirmó que el estreno mundial será el domingo 11 de octubre a las 8.30 horas por Las Estrellas en México. En Estados Unidos, el programa llegará a través de Univision a las 8 p.m./7 c. y también estará disponible en Vix.

La llegada de Yuri representa un regreso significativo: la cantante había formado parte del panel en las primeras temporadas del reality antes de dar paso a otras figuras. Ochmann, en cambio, se suma por primera vez a este tipo de formato de entretenimiento.

La revista ‘TVyNovelas’ reveló que la televisora promoverá acciones legales contra la cantante, a quien señala de violar acuerdos de confidencialidad y filtrar información del programa ‘¿Quién es la Máscara?’
La revista ‘TVyNovelas’ reveló que la televisora promoverá acciones legales contra la cantante, a quien señala de violar acuerdos de confidencialidad y filtrar información del programa ‘¿Quién es la Máscara?’ (anahi / Instagram)

Los escenarios que esperan a Carlos Rivera

Cartel con las fotos de Carlos Rivera y Cardenales de Nuevo León, adornos tricolores, fuegos artificiales y texto sobre el Grito de Independencia.
Un cartel promocional anuncia la presentación de Carlos Rivera y Cardenales de Nuevo León para la celebración del Grito de Independencia el 15 de septiembre en la plaza principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras se aleja de la televisión, Rivera concentra su agenda en la música. El cantante, originario de Huamantla, Tlaxcala, construyó su carrera tras darse a conocer en un concurso de talento en México y consolidarla después en el teatro musical, la televisión y los escenarios de Latinoamérica y Europa.

Su debut en España en 2011, como protagonista del musical El Rey León en el papel de Simba, marcó lo que el propio artista describió como el punto de inflexión de su trayectoria internacional.

En 2025, Rivera celebró veinte años de carrera con una gira especial que incluyó presentaciones en Canarias y Madrid. Ese aniversario dio paso a un nuevo ciclo artístico centrado en el álbum Vida, inspirado en el imaginario mexicano del Día de Muertos.

Del disco se desprende el sencillo “Mal Escrito”, en colaboración con Malú, además de una participación de la cantante Mafalda Cardenal y el tema “Sin despedida”, grabado junto a Alejandro Fernández. El EP “Vida…” se publicó el 30 de octubre.

La gira “¡Vida México! en concierto” arrancó en enero de 2026 con fechas en León, San Luis Potosí, Veracruz, Orizaba, Puebla, Querétaro, Pachuca, Saltillo, Torreón y Guadalajara. El recorrido incluyó también Cancún y Mérida.

Uno de los momentos más destacados de ese calendario fue su presentación del 9 de mayo en la Plaza de Toros “La México”, en Ciudad de México, que llegó después de agotar entradas en el Auditorio Nacional y la Arena CDMX.

La gira tuvo una segunda etapa europea de once conciertos durante el verano, de la mano de la productora española Iglesias Entertainment. El recorrido arrancó el 21 de junio en el Navarra Arena de Pamplona y pasó por Castellón, Valencia, Bilbao, A Coruña, Alcalá de Henares, Barcelona, Murcia, Almería, Marbella y Cádiz, donde cerró el 24 de julio.

Entre esas fechas se incluyó también su participación en el Granca Live Fest, en el Estadio de Gran Canaria, un festival de tres días donde compartió cartel con artistas como Alejandro Sanz y Lola Índigo.

El calendario de Rivera continúa activo en México: el cantante tiene programada una presentación el 5 de septiembre en la Monumental Plaza de Toros México, y el 15 de septiembre se prevé su participación en las celebraciones del Grito de Independencia en Pachuca.

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