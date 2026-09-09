México

“Chico Nuca” pisa tierra firme tras ocho días perdido en el Pacífico: la Semar lo encontró a 481 kilómetros de las costas de Oaxaca

Héctor Márquez Martínez llegó al muelle de la Décima Región Naval a las 20:30 horas del 8 de septiembre y fue trasladado al Hospital Naval de Salina Cruz, donde recibió atención médica y se retiró por sus propios medios

Tras ocho días de búsqueda con buques, lanchas y aeronaves, el pescador fue hallado con vida y con un cuadro de deshidratación a 260 millas náuticas de la costa oaxaqueña. Crédito: Especial
Tras ocho días de búsqueda con buques, lanchas y aeronaves, el pescador fue hallado con vida y con un cuadro de deshidratación a 260 millas náuticas de la costa oaxaqueña. Crédito: Especial
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Héctor Márquez Martínez, apodado como “Chico Nuca” en redes sociales, regresó a tierra firme la noche del 8 de septiembre de 2026 tras sobrevivir ocho días a la deriva en el océano Pacífico, a bordo de su embarcación menor, la “Josmarcito”. El pescador originario de Puerto Ángel, Oaxaca, había desaparecido el 31 de agosto y fue localizado a 481 kilómetros al sur de Huatulco por el buque ARM “Monte Albán” de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), que ejecutó su rescate alrededor de las 12:25 horas de ese día.

El pescador arribó al muelle de la Décima Región Naval a las 20:30 horas del 8 de septiembre. El operativo se activó el 31 de agosto, luego de que se reportara el retraso en el regreso de la embarcación menor.

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La Semar desplegó buques, lanchas y aeronaves desde el 31 de agosto

La alerta llegó a las autoridades navales cuando familiares o personas cercanas al pescador reportaron que la “Josmarcito” no había retornado a puerto en el tiempo previsto. Ante ese aviso, la Semar puso en marcha un operativo de búsqueda y rescate con recursos marítimos y aéreos.

El despliegue incluyó una patrulla costera, una patrulla interceptora y una embarcación tipo Defender. También participaron aeronaves de patrulla marítima tipo Persuader y King Air, además de personal naval especializado en búsqueda y rescate marítimo.

Tras ocho días de búsqueda con buques, lanchas y aeronaves, el pescador fue hallado con vida y con un cuadro de deshidratación a 260 millas náuticas de la costa oaxaqueña. Crédito: Especial
Tras ocho días de búsqueda con buques, lanchas y aeronaves, el pescador fue hallado con vida y con un cuadro de deshidratación a 260 millas náuticas de la costa oaxaqueña. Crédito: Especial

Las unidades recorrieron distintos patrones de búsqueda durante varios días en la zona de interés al sur de las costas oaxaqueñas. Fue el buque ARM “Monte Albán” el que finalmente localizó la embarcación menor con el pescador a bordo, a 260 millas náuticas (481 kilómetros) al sur de Huatulco.

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La tripulación del buque ejecutó las maniobras necesarias para recuperar a Márquez Martínez y lo puso a salvo a bordo. El personal de Sanidad Naval realizó de inmediato una valoración médica que determinó su estado como estable, con un cuadro de deshidratación.

El ARM “Monte Albán” llegó al muelle de la Décima Región Naval a las 20:30 horas

Con el pescador a bordo, el buque puso rumbo a Salina Cruz, Oaxaca, sede de la Décima Región Naval. Márquez Martínez llegó al muelle a las 20:30 horas del 8 de septiembre y se reunió con su familia tras los ocho días de ausencia.

El reencuentro familiar se produjo en el propio muelle de la instalación naval. A continuación, el personal de Sanidad Naval trasladó al pescador al Hospital Naval de Salina Cruz para una valoración médica más completa.

Tras ocho días de búsqueda con buques, lanchas y aeronaves, el pescador fue hallado con vida y con un cuadro de deshidratación a 260 millas náuticas de la costa oaxaqueña. Crédito: Especial
Tras ocho días de búsqueda con buques, lanchas y aeronaves, el pescador fue hallado con vida y con un cuadro de deshidratación a 260 millas náuticas de la costa oaxaqueña. Crédito: Especial

La institución informó que Márquez Martínez recibió la atención médica correspondiente en ese hospital. Al concluir el tratamiento, el pescador se retiró por sus propios medios, lo que confirmó la estabilidad de su condición.

Puerto Ángel, zona de pesca artesanal en el Pacífico oaxaqueño

Puerto Ángel pertenece al municipio de Pochutla y se ubica en la costa del océano Pacífico oaxaqueño, dentro de la Región Marina Prioritaria No. 35 Puerto Ángel-Mazunte. La pesca artesanal constituye una de las principales actividades económicas de esa comunidad, donde los pescadores salen en embarcaciones menores —conocidas como pangas— a profundidades de hasta 100 metros.

Las condiciones marítimas en esa franja del Pacífico mexicano pueden volverse adversas, en especial durante la temporada de lluvias, que abarca de mayo a octubre y coincide con el periodo en que ocurrió el incidente. Los vientos Tehuanos, que atraviesan el Istmo de Tehuantepec, generan corrientes y surgencias que afectan la navegación en el Golfo de Tehuantepec y sus aguas adyacentes.

La Semar informó que, en el Pacífico, existe un periodo de veda oficial para ciertas especies del 1 de agosto al 31 de octubre, según el Diario Oficial de la Federación. El caso de Márquez Martínez ocurrió en los primeros días de ese periodo, aunque las autoridades no precisaron el tipo de faena que realizaba cuando se perdió el contacto con su embarcación.

Tras ocho días de búsqueda con buques, lanchas y aeronaves, el pescador fue hallado con vida y con un cuadro de deshidratación a 260 millas náuticas de la costa oaxaqueña. Crédito: Especial
Tras ocho días de búsqueda con buques, lanchas y aeronaves, el pescador fue hallado con vida y con un cuadro de deshidratación a 260 millas náuticas de la costa oaxaqueña. Crédito: Especial

La Semar refrenda su función de Guardia Costera con el rescate número 047/2026

El caso quedó registrado como alcance al comunicado 047/2026 de la Semar, emitido originalmente el 7 de septiembre. La institución destacó que el operativo refrenda su compromiso de salvaguardar la vida humana en el mar y brindar auxilio oportuno a quienes se encuentren en situación de emergencia marítima.

La Décima Región Naval pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 971 714-0238 para la atención de emergencias en el mar. La Semar también habilitó la línea nacional 800 627 4621 (800 MARINA 1) para reportes de este tipo.

Las autoridades navales subrayaron que el rescate de Márquez Martínez se concretó sin pérdidas humanas. El operativo de ocho días de búsqueda en aguas abiertas del Pacífico mexicano es una muestra del alcance de los recursos desplegados por el Sistema de Búsqueda y Rescate de la Armada de México.

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