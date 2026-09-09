Yordi Rosado tras reciente arresto de Luis de Llano: “La única medalla se la debe colgar Sasha”

Yordi Rosado reaccionó nuevamente a la polémica de Sasha Sokol con Luis de Llano Foto: @Televisa/@SashaSokol

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Yordi Rosado habló sobre el arresto de Luis de Llano y sostuvo que el proceso debía continuar conforme a la ley. El conductor consideró que el caso podía abrir espacio para que otras personas expusieran experiencias difíciles, aunque rechazó atribuirse un papel central en el litigio promovido por Sasha Sokol.

Rosado fue cuestionado por reporteros después de la detención del productor, relacionada con el incumplimiento de medidas ordenadas dentro del juicio civil por daño moral que Sokol promovió en su contra. El entrevistador también habló de las lecciones que dijo haber obtenido a partir de la conversación que sostuvo con De Llano en 2022.

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“Obviamente, suceda lo que tiene que suceder con respecto a la ley y afortunadamente creo que es lo que está pasando”, declaró Rosado al ser consultado sobre la situación legal del productor.

En marzo de 2022, el conductor habló en su canal de YouTubecon el productor de televisión.

Yordi Rosado dijo que el caso podía ayudar a que más personas hablaran

El conductor señaló que no le agradaba ver a una persona sufrir a causa de un delito. Aun así, dijo que esperaba que el proceso permitiera que más víctimas encontraran condiciones para contar sus propias historias.

“Yo creo que nadie le gusta ver a personas sufrir con un delito”, expresó. “Y pues si esto ayuda a que mucha más gente pueda alzar la voz, mucha más gente que ha vivido situaciones muy complicadas pueda levantar la mano”.

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Rosado sostuvo que cada persona requería de su propio tiempo para hablar sobre experiencias delicadas. Por ello, consideró que cualquier caso que favoreciera esa posibilidad debía ser recibido de forma positiva.

“Pueda abrir sus emociones, sus sentimientos con el tiempo que sea necesario, pues yo creo que eso siempre será algo que se celebre y que agradezcamos todas las personas, todo un país”, dijo.

El presentador aclaró que no tuvo contacto privado reciente con Sasha Sokol. Recordó que, cuando el conflicto cobró notoriedad, difundió un mensaje en sus redes sociales para ofrecerle una disculpa.

“Lo que yo hice fue cuando sucedió la situación, sí le mandé un mensaje a Sasha, pero fue un mensaje público”, explicó. “Le ofrecí una disculpa, mandé un video que subí a mis redes, que todavía está ahí”.

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El conductor reconoció que debía tener más tacto en entrevistas

Reporteros recordaron a Rosado que la entrevista con Luis de Llano fue un punto que reactivó la discusión pública sobre la relación entre el productor y Sasha Sokol. El conductor respondió que la experiencia le dejó aprendizajes sobre el trato de asuntos sensibles frente a un micrófono.

“Todas las personas que tenemos un micrófono enfrente debemos de saber manejar diferentes situaciones complicadas”, afirmó el entrevistador.

Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.

Rosado sostuvo que durante aquella conversación se limitó a escuchar las respuestas de De Llano. Afirmó que no podía hacerse responsable de las declaraciones de un invitado, aunque aceptó que podía mejorar el tacto con el que abordaba esos temas.

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“Yo solamente soy un medio como todos ustedes, donde prácticamente yo escuché respuestas solamente”, dijo. “¿De qué sí me puedo hacer cargo? De tener un mejor tacto para resolver las cosas”.

El conductor afirmó que entendió que una entrevista no permite conocer todos los elementos de una historia, incluso cuando las posturas de las partes ya han sido expuestas públicamente.

“Como entrevistador tengo que aprender todos los días y esta fue una gran lección para poder intentar siempre ser mejor y tratar cualquier tema delicado, saberlo tratar con cuidado”, señaló.

Rosado rechazó sentirse orgulloso o merecedor de reconocimiento por las consecuencias públicas y judiciales que tuvo la entrevista. Dijo que el mérito correspondía a Sasha Sokol por sostener su denuncia.

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En 2022, Sasha Sokol demandó a Luis de Llano por presunto abuso sexual, a raís de que el productor la revictimizó durante una entrevista. (sashasokolova, Instagram)

“La única medalla que alguien aquí que se debe colgar es Sasha, definitivamente, por haber podido levantar la voz”, expresó. “Yo no siento que haya ninguna medalla que yo tuviera que colgarme en lo absoluto”.

La entrevista con Luis de Llano fue retirada de YouTube por orden judicial

La conversación de Yordi Rosado con Luis de Llano fue publicada en marzo de 2022 en el canal de YouTube del conductor. En ella, el productor habló de su relación con Sokol y la describió como un “romance”.

Sasha Sokol respondió que tenía 14 años cuando ocurrió la relación y que De Llano tenía 39. La cantante presentó una demanda civil por daño moral y señaló que existió abuso de poder por la diferencia de edad y la posición que él mantenía como productor y representante.

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Luis de Llano aseguró que es víctima de una denuncia sin fundamento sólo por ser un hombre exitoso Foto: Cuartoscuro

La SCJN dejó firme la condena contra De Llano el 25 de junio de 2025. Entre las medidas ordenadas estuvo retirar la entrevista de las plataformas digitales de Rosado, además de una disculpa pública, la difusión de una síntesis de la sentencia, una indemnización y otras obligaciones.

Rosado descartó buscar a Luis de Llano para realizar una nueva entrevista o darle espacio para responder después de su arresto. “Al irse a un nivel legal, pues es algo que yo ya no puedo controlar ni manejar”, afirmó.

El conductor también evitó opinar sobre versiones relacionadas con la salida de De Llano del centro de detención acompañado por policías. “No tengo idea. No tuve oportunidad de ver muy bien”, respondió.

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