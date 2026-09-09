Paquete Económico 2027: estos son los puntos clave sobre deuda pública, inversión y crecimiento

Crecimiento económico en México

Guardar

El secretario de Hacienda y Crédito Público en México, Édgar Amador Zamora presentó este miércoles el Paquete Económico 2027, el cual destaca principalmente por la proyección de crecimiento económico de 2% para el siguiente año.

Durante la mañanera del pueblo este 9 de septiembre, el funcionario señaló algunos puntos clave para entender las acciones que se implementarán en materia financiera en los próximos meses, incluyendo temas sobre deuda pública, déficit comercial e inversiones.

PUBLICIDAD

Además, en el documento se plantea invertir más recursos en programas sociales, así como un incremento en el presupuesto en educación, ciencia, salud y seguridad.

Lo más relevante del Paquete Económico 2027

La exposición de este proyecto se da en un contexto de incertidumbre marcado por factores geopolíticos, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acuerdos comerciales y un crecimiento del gasto público.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, estos son los 15 puntos clave de la estrategia económica mostrada por el Gobierno de México, que busca fortalecer la creación de empleos y mejorar el bienestar de las familias mexicanas:

PUBLICIDAD

Una infografía de Infobae detalla que el saldo histórico de la deuda pública en México alcanzará el 55% del PIB en 2027, junto con variaciones en salud y educación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Escenario macroeconómico

Los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) plantean un escenario relativamente alineado con las expectativas del mercado.

Se estima un crecimiento económico de entre 1.5% y 2.5% para 2027.

La tasa de interés prevista es de 6.0%.

El tipo de cambio se calcula en 18.0 pesos por dólar.

El precio estimado del petróleo es de 61.8 dólares por barril.

2. Requerimientos Financieros del Sector Público

Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) representarían 3.9% del PIB.

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) subiría a 55.0% del PIB en 2027.

El nivel previsto sería 3.6 puntos porcentuales superior al aprobado para 2026.

Para 2032, el indicador llegaría a 56.5% del PIB.

3. Costo financiero de la deuda

El costo financiero de la deuda se estima en 4.0% del PIB.

El monto sería 2.9% menor en términos reales respecto de lo aprobado para 2026.

Para 2032, se proyecta que el costo de la deuda represente 3.7% del PIB.

4. Ingresos presupuestarios

Los ingresos presupuestarios alcanzarían 9.2 billones de pesos, equivalentes a 23.2% del PIB.

La cifra supondría un incremento de 1.7% frente a lo aprobado para 2026.

La recaudación tributaria sería la principal fuente de recursos, con 6.26 billones de pesos.

Los ingresos tributarios registrarían un aumento anual de 3.9%.

5. Cambios tributarios y derechos federales

Se proponen mayores controles a las deducciones empresariales.

Se plantean límites para intereses, pérdidas fiscales y pagos al extranjero.

Se eliminaría el régimen opcional para grupos de sociedades.

Se ampliaría el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

Se mantendrían los estímulos para la repatriación de capitales y la inversión.

También se contemplan modificaciones a la retención aplicable a los intereses.

Se actualizarían cuotas y derechos federales en servicios migratorios, telecomunicaciones, transporte, regulación, medio ambiente, cultura y supervisión financiera, entre otros sectores.

6. Ingresos petroleros y transferencias

Los ingresos petroleros disminuirían 20.8% frente a lo contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026.

Las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) se reducirían 12.2%.

Los ingresos de Petróleos Mexicanos (Pemex) caerían 22.9%.

El Gobierno Federal contempla apoyos por 88.7 mil millones de pesos para Pemex y 90.4 mil millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

7. Gasto neto total

El gasto neto total ascendería a 10.6 billones de pesos, equivalentes a 26.7% del PIB.

Esto representaría un crecimiento real de 1.1% respecto de lo aprobado para 2026.

El gasto programable aumentaría 1.5%.

El gasto no programable crecería 0.2%.

El Instituto Nacional Electoral (INE), Agricultura y Marina tendrían incrementos presupuestales superiores a 10%.

8. Gasto federalizado

El gasto federalizado llegaría a 3.05 billones de pesos.

El monto sería 4.6% mayor al de 2026 y equivaldría a 7.7% del PIB.

Las Participaciones aumentarían 3.0%.

Las Aportaciones registrarían un incremento de 5.9%.

9. Pensiones

El gasto destinado a pensiones alcanzaría 2.5 billones de pesos, equivalentes a 6.3% del PIB.

Las pensiones contributivas tendrían un incremento previsto de 4.6%.

Las pensiones para el bienestar aumentarían 0.1%.

Hasta julio de este año, las pensiones contributivas acumulaban un crecimiento de 5.1%.

10. Salud

El gasto total en salud sería de 1.2 billones de pesos.

El monto representaría un incremento real de 12.7% respecto de lo aprobado para 2026.

Los recursos equivaldrían a 2.9% del PIB.

La Secretaría de Salud tendría un aumento real de 4.8%.

El presupuesto del IMSS-Bienestar crecería 21.1%.

11. Educación, ciencia y cultura

El gasto destinado a educación, ciencia y cultura alcanzaría 1.4 billones de pesos.

Esto representaría un aumento real de 7.2% frente a 2026.

El monto equivaldría a 3.5% del PIB.

El presupuesto de la UNAM aumentaría 1.0%.

Los recursos del IPN crecerían 7.1%.

El presupuesto de la UAM subiría 3.5%.

12. Inversión

Se propone una inversión de 1.1 billones de pesos.

El monto representaría 10.7% del gasto neto total y 2.9% del PIB.

La cifra sería 12.3% menor a la aprobada para 2026.

Se plantea crear el Anexo Transversal de Acciones para la Movilidad y Seguridad Vial, con 175 mil 45.5 millones de pesos.

13. Energía y medio ambiente

La reducción real de 69.0% en el presupuesto de la Secretaría de Energía (Sener) estaría relacionada con un menor apoyo financiero a Pemex.

El gasto de Pemex disminuiría 1.3%.

El presupuesto de la CFE bajaría 8.5% en términos reales.

En contraste, los recursos de la Semarnat aumentarían 5.3%.

14. Anexo Transversal 31: Consolidación de una Sociedad de Cuidados

Se contemplan 475 mil 959.7 millones de pesos, una reducción de 1.6% frente a 2026.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM) concentraría 29.6% del total.

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina representaría 28.1%.

La Pensión Mujeres Bienestar concentraría 12%.

Bienestar y Educación Pública reunirían 80.2% de los recursos del anexo.

15. Anexo Transversal 13: Igualdad entre Mujeres y Hombres

El anexo contaría con 636 mil 133.1 millones de pesos, un incremento de 2.9% respecto de 2026.

El componente denominado Mujeres representaría 0.3% del total.

Se propone crear el Anexo Transversal 33: Diversidad Sexual y de Género, con 43 mil 369.4 millones de pesos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) concentraría 64.3% de esos recursos.

El IMSS-Bienestar recibiría 13.8%.

Bienestar concentraría 12.5%.