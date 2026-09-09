Paquete Económico 2027: estos son los puntos clave sobre deuda pública, inversión y crecimiento

El secretario de Hacienda y Crédito Público en México, Édgar Amador Zamora presentó este miércoles el Paquete Económico 2027, el cual destaca principalmente por la proyección de crecimiento económico de 2% para el siguiente año.
Durante la mañanera del pueblo este 9 de septiembre, el funcionario señaló algunos puntos clave para entender las acciones que se implementarán en materia financiera en los próximos meses, incluyendo temas sobre deuda pública, déficit comercial e inversiones.
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Además, en el documento se plantea invertir más recursos en programas sociales, así como un incremento en el presupuesto en educación, ciencia, salud y seguridad.
Lo más relevante del Paquete Económico 2027
La exposición de este proyecto se da en un contexto de incertidumbre marcado por factores geopolíticos, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acuerdos comerciales y un crecimiento del gasto público.
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, estos son los 15 puntos clave de la estrategia económica mostrada por el Gobierno de México, que busca fortalecer la creación de empleos y mejorar el bienestar de las familias mexicanas:
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1. Escenario macroeconómico
- Los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) plantean un escenario relativamente alineado con las expectativas del mercado.
- Se estima un crecimiento económico de entre 1.5% y 2.5% para 2027.
- La tasa de interés prevista es de 6.0%.
- El tipo de cambio se calcula en 18.0 pesos por dólar.
- El precio estimado del petróleo es de 61.8 dólares por barril.
2. Requerimientos Financieros del Sector Público
- Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) representarían 3.9% del PIB.
- El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) subiría a 55.0% del PIB en 2027.
- El nivel previsto sería 3.6 puntos porcentuales superior al aprobado para 2026.
- Para 2032, el indicador llegaría a 56.5% del PIB.
3. Costo financiero de la deuda
- El costo financiero de la deuda se estima en 4.0% del PIB.
- El monto sería 2.9% menor en términos reales respecto de lo aprobado para 2026.
- Para 2032, se proyecta que el costo de la deuda represente 3.7% del PIB.
4. Ingresos presupuestarios
- Los ingresos presupuestarios alcanzarían 9.2 billones de pesos, equivalentes a 23.2% del PIB.
- La cifra supondría un incremento de 1.7% frente a lo aprobado para 2026.
- La recaudación tributaria sería la principal fuente de recursos, con 6.26 billones de pesos.
- Los ingresos tributarios registrarían un aumento anual de 3.9%.
5. Cambios tributarios y derechos federales
- Se proponen mayores controles a las deducciones empresariales.
- Se plantean límites para intereses, pérdidas fiscales y pagos al extranjero.
- Se eliminaría el régimen opcional para grupos de sociedades.
- Se ampliaría el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).
- Se mantendrían los estímulos para la repatriación de capitales y la inversión.
- También se contemplan modificaciones a la retención aplicable a los intereses.
- Se actualizarían cuotas y derechos federales en servicios migratorios, telecomunicaciones, transporte, regulación, medio ambiente, cultura y supervisión financiera, entre otros sectores.
6. Ingresos petroleros y transferencias
- Los ingresos petroleros disminuirían 20.8% frente a lo contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026.
- Las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) se reducirían 12.2%.
- Los ingresos de Petróleos Mexicanos (Pemex) caerían 22.9%.
- El Gobierno Federal contempla apoyos por 88.7 mil millones de pesos para Pemex y 90.4 mil millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
7. Gasto neto total
- El gasto neto total ascendería a 10.6 billones de pesos, equivalentes a 26.7% del PIB.
- Esto representaría un crecimiento real de 1.1% respecto de lo aprobado para 2026.
- El gasto programable aumentaría 1.5%.
- El gasto no programable crecería 0.2%.
- El Instituto Nacional Electoral (INE), Agricultura y Marina tendrían incrementos presupuestales superiores a 10%.
8. Gasto federalizado
- El gasto federalizado llegaría a 3.05 billones de pesos.
- El monto sería 4.6% mayor al de 2026 y equivaldría a 7.7% del PIB.
- Las Participaciones aumentarían 3.0%.
- Las Aportaciones registrarían un incremento de 5.9%.
9. Pensiones
- El gasto destinado a pensiones alcanzaría 2.5 billones de pesos, equivalentes a 6.3% del PIB.
- Las pensiones contributivas tendrían un incremento previsto de 4.6%.
- Las pensiones para el bienestar aumentarían 0.1%.
- Hasta julio de este año, las pensiones contributivas acumulaban un crecimiento de 5.1%.
10. Salud
- El gasto total en salud sería de 1.2 billones de pesos.
- El monto representaría un incremento real de 12.7% respecto de lo aprobado para 2026.
- Los recursos equivaldrían a 2.9% del PIB.
- La Secretaría de Salud tendría un aumento real de 4.8%.
- El presupuesto del IMSS-Bienestar crecería 21.1%.
11. Educación, ciencia y cultura
- El gasto destinado a educación, ciencia y cultura alcanzaría 1.4 billones de pesos.
- Esto representaría un aumento real de 7.2% frente a 2026.
- El monto equivaldría a 3.5% del PIB.
- El presupuesto de la UNAM aumentaría 1.0%.
- Los recursos del IPN crecerían 7.1%.
- El presupuesto de la UAM subiría 3.5%.
12. Inversión
- Se propone una inversión de 1.1 billones de pesos.
- El monto representaría 10.7% del gasto neto total y 2.9% del PIB.
- La cifra sería 12.3% menor a la aprobada para 2026.
- Se plantea crear el Anexo Transversal de Acciones para la Movilidad y Seguridad Vial, con 175 mil 45.5 millones de pesos.
13. Energía y medio ambiente
- La reducción real de 69.0% en el presupuesto de la Secretaría de Energía (Sener) estaría relacionada con un menor apoyo financiero a Pemex.
- El gasto de Pemex disminuiría 1.3%.
- El presupuesto de la CFE bajaría 8.5% en términos reales.
- En contraste, los recursos de la Semarnat aumentarían 5.3%.
14. Anexo Transversal 31: Consolidación de una Sociedad de Cuidados
- Se contemplan 475 mil 959.7 millones de pesos, una reducción de 1.6% frente a 2026.
- La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM) concentraría 29.6% del total.
- La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina representaría 28.1%.
- La Pensión Mujeres Bienestar concentraría 12%.
- Bienestar y Educación Pública reunirían 80.2% de los recursos del anexo.
15. Anexo Transversal 13: Igualdad entre Mujeres y Hombres
- El anexo contaría con 636 mil 133.1 millones de pesos, un incremento de 2.9% respecto de 2026.
- El componente denominado Mujeres representaría 0.3% del total.
- Se propone crear el Anexo Transversal 33: Diversidad Sexual y de Género, con 43 mil 369.4 millones de pesos.
- La Secretaría de Educación Pública (SEP) concentraría 64.3% de esos recursos.
- El IMSS-Bienestar recibiría 13.8%.
- Bienestar concentraría 12.5%.
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