México

El papá de Gala Montes habla sobre la actriz en medio de la polémica por su salida de La Casa de los Famosos México

Juan Fernández reconoció que está preocupado por la actriz, aunque prefirió reservarse los detalles sobre su situación y dejó claro el profundo cariño que siente por ella

Gala Montes con vestimenta negra, cabello oscuro con fleco rubio y maquillaje expresivo sobre un fondo de colores brillantes
Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)
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La salida voluntaria de Gala Montes de La Casa de los Famosos México ocurrida el martes 8 de septiembre volvió a colocar a la actriz en el centro de la conversación. Tras permanecer menos de tres días dentro del reality, decidió abandonar la competencia, una determinación que generó dudas entre el público y llevó a los medios a buscar reacciones de personas cercanas a ella.

Entre quienes fueron consultados estuvo Juan Fernández, padre de Gala, quien fue abordado por TVNotas para conocer su postura sobre el momento que atraviesa su hija. El hombre prefirió no entrar en detalles, pero reconoció que existe preocupación por la actriz y dejó claro que mantiene una relación cercana con ella.

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“Prefiero no hacer ninguna declaración”, respondió inicialmente cuando le preguntaron sobre Gala. Sin embargo, ante la insistencia de los reporteros, Juan dejó una frase que mostró la dimensión de sus sentimientos: “Es mi hija y la amo con toda mi alma y daría la vida por ella sin pensarlo”.

Juan Fernández evita hablar sobre la situación de Gala

El papá de Gala Montes reaccionó al supuesto romance de las 'Garime'
(Captura de video)

Durante el encuentro, el padre de Gala fue cuestionado sobre si había visto las publicaciones recientes de su hija y si se había acercado a ella ante la preocupación expresada por algunas personas. Juan mantuvo la cautela y reiteró que prefería no hablar públicamente del asunto.

“Yo sé lo que tengo que hacer como... con mi papel”, respondió al referirse a su responsabilidad como padre. Aunque no quiso explicar qué acciones tomaría, sí confirmó que la situación le preocupa. “Sin duda. Sin duda alguna”, afirmó cuando le preguntaron si estaba inquieto por Gala.

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El reportero también le planteó que quizá era importante acercarse a ella. Juan respondió con una frase contundente: “Pues imagínese, es mi hija”. Posteriormente confirmó que sí mantiene cercanía con la actriz, aunque evitó explicar cómo se encuentra actualmente su relación.

¿Quién es el papá de Gala Montes?

Gala Montes ha sido abierta sobre su distanciamiento con su padre, Juan Fernández.
Gala Montes ha sido abierta sobre su distanciamiento con su padre, Juan Fernández. (Foto: @galamontes, Instagram)

Juan Fernández es el padre de Gala Montes y Krista Montes. De acuerdo con el contexto proporcionado, se mantuvo alejado de sus hijas durante varios años después de su divorcio de Crista Montes, cuando Gala tenía cuatro años. Esa ausencia marcó la relación familiar durante una parte importante de la vida de las hermanas.

Los encuentros entre padre e hijas fueron esporádicos durante aproximadamente dos décadas. Gala habló anteriormente de ese capítulo y recurrió a terapia para procesar las emociones relacionadas con la ausencia paterna. Durante años, la actriz también mantuvo distancia frente a los intentos de Juan por recuperar el contacto.

La relación comenzó a cambiar en 2024, después del conflicto público entre Gala y su madre. Krista retomó primero la comunicación con su padre y posteriormente Gala aceptó reencontrarse con él. Las hermanas decidieron dejar atrás los resentimientos y la actriz llegó a compartir fotografías junto a Juan antes de ingresar al reality.

El mensaje del padre de Gala tras su salida

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En la conversación con TVNotas, Juan también habló brevemente sobre las dificultades familiares y reconoció que él mismo fue un adolescente inquieto. “Yo también fui latoso de adolescente”, comentó entre risas, para después aclarar: “Pues fui inquieto. Yo también fui inquieto”.

Cuando le preguntaron si Gala había heredado esa personalidad de él, respondió con humor: “Algo, algo hay de eso”. Sin embargo, rápidamente volvió a marcar distancia de cualquier otro comentario sobre su hija: “Pero hasta ahí llegamos, nada más”.

Antes de despedirse, Juan volvió a expresar el amor que siente por Gala: “Yo la amo con toda mi alma y daría la vida por ella sin pensarlo un segundo”. También reconoció que algunas decisiones corresponden únicamente a la actriz: “Pues ya, son decisiones de ella, ¿no?”.

Finalmente, ante las preguntas sobre el futuro de su hija, Juan dejó una frase tranquilizadora: “Todo se va a arreglar”.

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