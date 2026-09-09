México golpea a China dos veces en 48 horas mientras negocia con EEUU la revisión del T-MEC

Las nuevas resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación elevan de forma drástica las cuotas para bicicletas infantiles e imponen una medida provisional al vidrio teñido. (Infoabe-Itzallana)

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La Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos resoluciones que, en cuestión de días, endurecen las barreras comerciales contra productos originarios de China. La primera cuadruplica una cuota compensatoria vigente desde 2015; la segunda abre un frente inédito contra un producto que nunca había sido investigado por dumping en México: el vidrio flotado de color.

Bicicletas para niños: la cuota se dispara 336%

Tras casi una década de vigencia, la cuota compensatoria a las bicicletas infantiles chinas —de rodada de 10 a 20 pulgadas— pasó de 13.12 a 57.19 dólares por pieza.

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La Secretaría concluyó que:

El margen de discriminación de precios promedio ponderado alcanzó 336.1% durante el periodo revisado (octubre 2023-septiembre 2024).

La cuota anterior resultó “insuficiente” para frenar importaciones a precios cada vez más bajos.

China conserva una capacidad excedentaria de fabricación que, según el expediente, supera los 100 millones de unidades anuales desde 2023.

Empresas importadoras como Importacop y Comercializadora México Americana impugnaron el cálculo del precio de exportación y del valor normal, pero sus argumentos fueron desechados. La resolución quedó firme el 21 de agosto de 2026.

La medida aplica a modelos de 10 a 20 pulgadas y sube el cargo de 13.12 a 57.19 dólares por pieza tras una revisión de octubre de 2023 a septiembre de 2024

Vidrio de color: nueva cuota provisional contra China

Un día después, la dependencia dio a conocer la resolución preliminar de una investigación distinta: el vidrio flotado de color —usado en construcción, línea blanca y la industria automotriz— también originario de China.

La Secretaría determinó una cuota compensatoria provisional de 0.11917 dólares por kilogramo, tras concluir que las importaciones chinas:

Crecieron 6.32 veces durante el periodo analizado (2022-2024).

Se vendieron con subvaloración de hasta 49% frente a precios de otros orígenes.

Provocaron que la empresa Vitro, principal productora nacional, vendiera por debajo de sus costos unitarios, con pérdidas operativas crecientes.

Importadoras como CristaGGT y Vitropanel alegaron que la industria china enfrenta una crisis de demanda global y que el daño es “autoinfligido” por ineficiencias internas de Vitro. La autoridad rechazó ese argumento y fijó la medida provisional por seis meses.

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La dependencia establece un cobro temporal de USD 0.11917 por kilogramo para las entradas del insumo usado en obra, línea blanca y autos, mientras continúa el procedimiento por presunta discriminación de precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un patrón que se repite

Ambos casos comparten un mismo diagnóstico oficial:

Capacidad instalada excedentaria en China, muy superior al tamaño del mercado mexicano. Uso recurrente de estudios de consultoría privada (Workington) para reconstruir precios internos chinos, ante la falta de información oficial. Rechazo sistemático de los argumentos de importadoras sobre calidad, desabasto o condiciones de crédito de la industria nacional.

Las dos resoluciones se suman a una lista creciente de procedimientos —bicicletas, vidrio y otros bienes ya investigados previamente, como el propio vidrio flotado claro— que colocan a México entre los países que más activamente aplican medidas antidumping contra productos chinos en 2026.