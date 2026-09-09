Sinaloa escala al cuarto lugar nacional en homicidios dolosos durante el periodo de licencias de Rocha Moya

Los senadores del PT también le dieron la espalda al gobernador Rubén Rocha Moya. Crédito: X/ @Juan_OrtizMX

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Sinaloa acumuló 866 homicidios dolosos entre enero y agosto de 2026, lo que la colocó en el cuarto lugar nacional en ese delito, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentados el 8 de septiembre en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. El periodo abarca los meses en que el gobernador Rubén Rocha Moya estuvo separado del cargo por una licencia temporal solicitada el 1 de mayo, retornó brevemente el 21 de agosto y volvió a pedir licencia indefinida al día siguiente.

Esas 866 víctimas representan el 7.5% del total nacional. El estado quedó por debajo de Guanajuato, Baja California y Chihuahua, y por encima del Estado de México, Guerrero y Morelos.

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Rocha Moya solicitó dos licencias en menos de cuatro meses

El gobernador presentó su primera solicitud de separación el 1 de mayo de 2026, después de que el gobierno de Estados Unidos formulara señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico. El Congreso del Estado de Sinaloa la autorizó el 2 de mayo y designó ese mismo día a Yeraldine Bonilla Valverde, entonces secretaria general de Gobierno, como gobernadora interina.

Rocha Moya permaneció 112 días fuera del cargo. El 21 de agosto anunció su regreso a través de sus redes sociales oficiales y argumentó que no existían elementos de prueba que acreditaran su participación en alguna conducta penal.

La reincorporación duró menos de 36 horas. El sábado 22 de agosto, el mandatario envió un nuevo oficio al Congreso para solicitar licencia temporal con carácter indefinido, decisión que el propio Rocha Moya vinculó a la falta de respaldo de la presidenta Sheinbaum y de la dirigencia de Morena.

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La Diputación Permanente aprobó por unanimidad esa segunda solicitud el domingo 23 de agosto. El martes 25, el Pleno del Congreso eligió a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, en sustitución del mandatario con licencia, con base en el artículo 58 de la Constitución de Sinaloa.

El cuarto lugar nacional, en el contexto de la guerra interna del Cártel de Sinaloa

La posición de Sinaloa en el registro del SESNSP no puede leerse sin el trasfondo del conflicto armado que se desató el 9 de septiembre de 2024, cuando estalló la disputa entre Los Chapitos —facción vinculada a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán— y La Mayiza, identificada con el entorno de la familia Zambada. Ambas organizaciones comparten el nombre por sus fundadores pero surgieron en estados distintos y no mantienen vínculo orgánico entre sí.

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Desde el inicio de ese enfrentamiento y hasta el 7 de septiembre de 2026, la violencia acumuló 3,724 homicidios dolosos en la entidad, de acuerdo con cifras compiladas por medios locales a partir de datos de la Fiscalía General del Estado y el Consejo Estatal de Seguridad Pública. El primer año del conflicto registró mil 830 asesinatos, un aumento del 300% respecto al periodo previo, según el gabinete de seguridad federal.

El estado quedó por debajo de Guanajuato, Baja California y Chihuahua, en un periodo que coincide con la primera licencia del gobernador, su breve retorno el 21 de agosto y su segunda separación indefinida al día siguiente. Crédito: Jovani Pérez, Infobae

El segundo año elevó aún más ese saldo. Los homicidios en Sinaloa aumentaron 75% entre 2024 y 2025, al pasar de mil 32 a mil 805, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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La violencia se concentró en Culiacán: el 79% de los homicidios dolosos del primer semestre de 2026 ocurrió en la capital, de acuerdo con el SESNSP. El síndico de Tepuche, David Guadalupe Ramírez González, fue asesinado el 5 de septiembre, cinco meses después de asumir el cargo en sustitución de otro funcionario ejecutado.

El SESNSP también registra una reducción del 26.1% en Sinaloa

Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, presentó en la misma conferencia una comparación entre el promedio diario de homicidios dolosos de enero a agosto de 2025 y el mismo periodo de 2026. En ese análisis, Sinaloa registró una reducción del 26.1%, lo que la ubicó en el lugar 16 entre las 32 entidades, a media tabla nacional.

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San Luis Potosí encabezó esa lista con una baja del 79.8%, mientras que Colima registró la menor disminución con 4.7%. Los dos indicadores —el cuarto lugar en volumen absoluto y el decimosexto en reducción porcentual— describen una entidad que, pese a la mejora relativa, sigue concentrando una porción desproporcionada de los asesinatos del país.

Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los siete estados con mayor incidencia —Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos— acumularon en conjunto el 49.3% del total nacional de homicidios dolosos entre enero y agosto de 2026, con 5,715 casos.

Agosto de 2026, el mes más pacífico en México desde 2015

El informe del SESNSP situó a Sinaloa dentro de una tendencia nacional de descenso sostenido. El promedio diario de homicidios dolosos en el país pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026, una reducción del 53% en dos años de la administración de Sheinbaum.

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“Informamos de una disminución del 53 por ciento entre septiembre de 2024, en el que se registraron 86.9 homicidios diarios en promedio, y el mes que acaba de concluir, que cerró en un promedio de 40.8 homicidios diarios, siendo además este agosto de 2026 el mes más bajo de estos meses analizados”, declaró Figueroa Franco ante Infobae.

La serie histórica de agosto refuerza esa lectura: el promedio diario fue de 96.5 en 2020, 91.1 en 2021, 84.4 en 2022, 80.8 en 2023, 79.7 en 2024 y 60.1 en 2025. El de 2026 es el registro más bajo desde 2015.

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Una cinta plástica amarilla con la leyenda NO PASE yace sobre el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa de homicidio doloso por cada 100,000 habitantes también cayó 49% entre 2024 y 2026, según la misma presentación. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 se decomisaron 34,353 armas de fuego y más de 534 toneladas de droga, incluidas más de dos toneladas de fentanilo y 9 millones de pastillas.

“Estos resultados reflejan el impacto de la coordinación permanente del gabinete de seguridad con los gobiernos también locales”, señaló Figueroa Franco al presentar el informe.

Las cifras del SESNSP correspondientes a Sinaloa, sin embargo, conviven con las discrepancias entre registros oficiales y conteos periodísticos. En la semana del 31 de agosto al 5 de septiembre, la Fiscalía estatal y medios locales contabilizaron 41 asesinatos, mientras el Gabinete de Seguridad federal reportó 30 para el mismo periodo.

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