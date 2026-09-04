Festival de Cine Alemán celebra 50 años de punk: fechas, sedes y películas que podrán verse en México

El 25º Festival de Cine Alemán reunirá documentales y ficciones que recorren medio siglo de punk. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Festival de Cine Alemán celebra 50 años del punk con la retrospectiva “Cine y punk: diálogos de la disidencia”, una selección de películas mexicanas, alemanas y estadounidenses sobre contracultura, identidad y resistencia.

El ciclo se realizará del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2026, tendrá funciones confirmadas en Goethe-Institut Mexiko, Cineteca Nacional, Cine Tonalá, Casa del Lago UNAM y Cinematógrafo del Chopo. Además, añadirá títulos mediante Goethe on Demand.

PUBLICIDAD

La retrospectiva forma parte de “Alle gegen Alles. Punk@50”, una iniciativa internacional que revisa medio siglo de punk.

La propuesta reúne documentales y ficciones para mostrar cómo la música, el cine y las comunidades juveniles cuestionaron normas sociales, construyeron espacios propios y registraron experiencias que quedaban fuera de los relatos dominantes.

El encuentro llegará a su edición número 25 bajo el lema Futuros Desobedientes. La programación combinará obras sobre el Berlín Occidental, la Alemania Oriental, Ciudad Nezahualcóyotl, Tijuana, la Ciudad de México y otras escenas atravesadas por la búsqueda de pertenencia.

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris abrirá el festival con Metrópolis

La función inaugural del Festival de Cine Alemán se realizará el jueves 24 de septiembre a las 19:00 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

La jornada comenzará con la proyección de Metrópolis (1927), dirigida por Fritz Lang, con una musicalización original en vivo de 2Contrabajos y Denise Gutiérrez. Los boletos para la función ya están a la venta a través de Boletópolis.

Ambientada en 2026, Metrópolis retrata una ciudad futurista dividida entre una élite que vive en la superficie y una clase trabajadora sometida a labores mecánicas en el subsuelo.

La historia sigue el conflicto entre ambos mundos, en una sociedad atravesada por la desigualdad, la vigilancia, la deshumanización y el poder de las máquinas.

Trailer de la película "Metrópolis" (1927), dirigida por Fritz Lang.

Casa del Lago UNAM proyectará cuatro películas en septiembre

La Casa del Lago UNAM confirmó cuatro funciones de “Cine y punk: diálogos de la disidencia”. Todas se realizarán en la Sala Lumière durante el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre.

PUBLICIDAD

Estos son los horarios confirmados:

Sábado 26 de septiembre, 13:30: Todo es uno. Excepto el 0. ( Alles ist Eins. Ausser der 0. ), de Klaus Maeck y Tanja Schwerdorf.

Sábado 26 de septiembre, 16:30: Queercore. Cómo hacer punk una revolución ( Queercore: How to Punk a Revolution ), de Yony Leyser.

Domingo 27 de septiembre, 13:30: Decoder , de Muscha.

Domingo 27 de septiembre, 16:30: Susurros y GRITOS (Flüstern & SCHREIEN), de Dieter Schumann.

Las películas alemanas abordarán punk, juventud, tecnología y disidencia

Decoder, dirigida por Muscha en 1984, sigue al músico experimental FM Einheit, quien descubre que ciertos sonidos pueden servir para enfrentar mecanismos de control.

La película combina ciencia ficción, mensajes ocultos y sabotaje cultural dentro de la contracultura alemana de los años ochenta.

Nuestra juventud (Unsere Kinder), documental de Roland Steiner realizado en 1989, retrata a punks, skinheads, antiskinheads, góticos y neonazis en Alemania Oriental.

La obra registra las tensiones y búsquedas de identidad de varias subculturas poco antes de la caída del Muro de Berlín.

Todo saldrá bien (Alles wird gut), de Bernd Sahling, estrenada en 1990, se centra en un joven que intenta construir su identidad durante las transformaciones políticas y sociales que atravesaban a las dos Alemanias.

PUBLICIDAD

Susurros y GRITOS (Flüstern & SCHREIEN), de Dieter Schumann, documenta la escena rock de Alemania Oriental en los últimos años de la República Democrática Alemana.

La película reúne a músicos y seguidores de bandas para retratar sus deseos, frustraciones y posturas frente a su realidad.

Queercore. Cómo hacer punk una revolución (Queercore: How to Punk a Revolution), de Yony Leyser, recupera el surgimiento de una comunidad de artistas y activistas que buscó representación fuera del punk dominante y de sectores de la cultura gay.

El documental incluye testimonios de Bruce LaBruce, G.B. Jones, Kathleen Hanna, Kim Gordon, John Waters, Peaches y Beth Ditto.

Sarah Minter reunirá tres miradas sobre el punk mexicano

La cineasta Sarah Minter será una de las figuras centrales de la programación mexicana. Su trabajo como pionera del cine y el video experimental llevó a la pantalla a jóvenes y territorios que tenían escasa presencia en las representaciones audiovisuales de su época.

PUBLICIDAD

La retrospectiva reunirá Nadie es inocente, Nadie es inocente. 20 años después y Alma punk. Las tres películas abordan la música, la identidad, la marginalidad y los cambios de vida de sus protagonistas.

Nadie es inocente, estrenada en 1987, sigue a Los Mierdas Punk en Ciudad Nezahualcóyotl. La obra observa a un grupo de jóvenes que encontró en la música, la anarquía y la comunidad una respuesta frente a una crisis económica.

La película registra sus espacios de convivencia, sus discusiones y sus códigos. La mirada de Minter muestra cómo una subcultura podía constituirse en un ámbito de expresión para quienes enfrentaban exclusión y prejuicios.

PUBLICIDAD

La directora volvió a encontrarse con algunos de esos protagonistas en Nadie es inocente. 20 años después, estrenada en 2010. El documental confronta las expectativas juveniles con el paso del tiempo, las transformaciones personales y la presencia de nuevas generaciones.

La tercera obra de Minter incluida en el ciclo será Alma punk, de 1992. La película sigue a una joven vinculada con el riot grrrl que debe trasladarse a Tijuana y después a Estados Unidos.

Ese recorrido está marcado por la marginalidad, la identidad y el surgimiento de un pensamiento feminista. El film incorpora una perspectiva sobre las mujeres que participaron en escenas musicales y culturales donde predominaban las voces masculinas.

PUBLICIDAD

Nadie es inocente, estrenada en 1987, sigue a Los Mierdas Punk en Ciudad Nezahualcóyotl. Crédito: Mubi y Nadie es inocente documental

Somos Mari Pepa y Club Internacional Aguerridos mostrarán otras generaciones

La selección mexicana incorporará obras posteriores para mostrar que las expresiones de disidencia no quedaron limitadas a la década de 1980.

Las películas elegidas abordan adolescencia, barrio, amistad, música y conflictos sociales desde registros distintos.

Somos Mari Pepa, dirigida por Samuel Kishi Leopo y estrenada en 2013, gira alrededor de una banda adolescente de punk rock. La película desarrolla una historia sobre el deseo, el crecimiento y la necesidad de encontrar una voz propia.

La música funciona como un punto de unión entre los personajes. El grupo intenta sostener sus vínculos mientras enfrenta cambios personales y la transición hacia otra etapa de sus vidas.

PUBLICIDAD

También será parte de la retrospectiva Club Internacional Aguerridos (C.I.A.), de José Leandro Córdova, estrenada en 2019. La obra utiliza recursos del falso documental para acercarse a un entorno barrial atravesado por la música, las drogas y la violencia.

La programación sumará Violentas mariposas, dirigida por Adolfo Dávila en 2024. La historia se enfoca en un grafitero y una cantante punk que recurren al arte callejero y a la música para resistir un contexto social violento.

El ciclo incluirá además Sex Panchitos, documental de Gustavo Gamou estrenado en 2025. La película vuelve sobre las experiencias de tres integrantes de Los Panchitos, una pandilla relacionada con la contracultura urbana de la Ciudad de México en los años ochenta.

El documental revisa qué ocurrió con sus protagonistas décadas después. Sus relatos se acercan a temas como la supervivencia, la libertad y la búsqueda de redención.

El festival es presentado por el Goethe-Institut Mexiko, con apoyo del Patronato de la Industria Alemana para la Cultura, Merck Group de México y Evonik de México. También colaboran German Films y Filmbüro LATAM. REUTERS/Ramil Sitdikov

Goethe on Demand ampliará la retrospectiva con cuatro títulos

La programación también tendrá una extensión digital mediante Goethe on Demand, la plataforma del Goethe-Institut.

El servicio reunirá cuatro películas que amplían la mirada sobre el punk, el Berlín Occidental, la escena new wave y la participación de mujeres en la música.

Uno de los títulos disponibles será B-Movie. Lujuria y sonido en Berlín Occidental 1979-1989, dirigida por Jörg A. Hoppe, Klaus Maeck y Heiko Lange. La película reconstruye una década de Berlín Occidental a partir de archivos, música y testimonios.

El documental retrata una ciudad dividida donde artistas, músicos, okupas y figuras de la cultura underground encontraron espacios de creación. La obra se sitúa antes de la caída del Muro y examina la actividad cultural de ese periodo.

La oferta digital incluirá Dorfpunks, dirigida por Lars Jessen. La historia transcurre en la Alemania rural de 1984 y sigue a un joven que descubre en el punk una posibilidad de modificar su identidad y su futuro.

También estará disponible Play it Loud! (Verschwende deine Jugend), de Benjamin Quabeck. La película se ambienta en la escena new wave de los años ochenta y se centra en un joven que busca abrirse paso dentro del mundo musical.

El cuarto título será ¡Simplemente hazlo! She-Punks de 1977 hasta hoy (Einfach machen! She-Punks von 1977 bis heute), documental de Reto Caduff. La obra recupera la trayectoria de mujeres que confrontaron estereotipos de género y una industria musical dominada históricamente por hombres.

La retrospectiva reunirá relatos de Alemania y México para mostrar que el punk asumió formas distintas según cada territorio y generación.

Se recomienda consultar las redes oficiales del evento para mayor información.