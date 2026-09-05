Asesinos iban por una caja fría con millones de dólares en Bitcoins, destapa la Fiscalía en caso del tecladista de Camilo Séptimo

Diego Sebastián “N” es señalado como el principal sospechoso de haberle quitado la vida a Jonathan Meléndez, su esposa, su hija y a la empleada Aleyda "N". Crédito: FGJEM

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Los asesinos del tecladista de Camilo Séptimo buscaban una caja fría con millones de dólares en bitcoins, según reveló este 4 de septiembre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las autoridades también afirmaron que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron detenidos por el homicidio múltiple ocurrido en el departamento de Atizapán de Zaragoza, donde perdieron la vida el músico Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de tres años y una empleada del hogar identificada como Aleyda “N”.

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La Fiscalía mexiquense detalló que ambos detenidos permanecieron dentro del Fraccionamiento Residencial Grand Viure entre las 17:23 y las 19:43 horas del 1 de septiembre, lapso que coincidió con el intervalo de muerte de las víctimas, calculado entre las 17:30 y las 20:00 horas.

Gerardo "N" y Diego Sebastián "N" luego de su detención. Crédito: FGJEM

Diego Sebastián “N”, identificado con múltiple nacionalidad, era altamente susceptible de abandonar el país para evadir la acción de la justicia, por lo que las autoridades aceleraron su captura, según la información oficial ampliada tres días después del crimen.

Qué es una caja fría de Bitcoin y por qué era el objetivo del ataque

Una caja fría, o “cold wallet”, es un dispositivo físico que almacena las claves privadas de criptomonedas en un entorno completamente desconectado de internet, de acuerdo con fuentes especializadas en criptografía. El formato más común es un dispositivo de hardware similar a un USB, aunque también puede tratarse de una computadora aislada o incluso un respaldo en papel.

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La clave privada funciona como una contraseña maestra que permite acceder y mover los fondos; quien la posee controla los activos, sin importar en qué dispositivo físico se encuentren almacenados. Al mantenerse fuera de línea, este método resulta inmune a ataques de malware, virus o intentos de robo remoto.

El bitcoin es una criptomoneda. REUTERS/Dado Ruvic

Para operar, el dispositivo conectado a internet prepara los datos de una transacción, que después se transfieren a la caja fría mediante USB, Bluetooth o un código QR. La firma de la operación ocurre dentro del propio dispositivo offline, y solo el resultado firmado se envía de regreso para transmitirlo a la red de blockchain. La clave privada nunca sale del monedero frío, ni siquiera si la computadora conectada está infectada con virus.

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Este nivel de seguridad convierte a las cajas frías en el método preferido para resguardar grandes cantidades de criptoactivos a largo plazo, lo que explica por qué los agresores habrían identificado el dispositivo como un objetivo de alto valor durante el ataque en Atizapán de Zaragoza.

La fiscalía reconstruyó el móvil económico detrás del multihomicidio

Los investigadores establecieron que los dos hombres suponían que las víctimas poseían una cantidad importante de criptomonedas guardadas en el domicilio. Buscaban, según la indagatoria, “una caja fría con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins” al interior del departamento donde vivía la familia del músico.

El hombre y su familia fueron asesinados el pasado 1 de septiembre en un departamento del Edomex. Crédito: Redes Sociales

La Fiscalía precisó que, una vez obtenidos esos recursos, Diego Sebastián “N” planeaba entregarle a Gerardo “N” dos millones de pesos “por la ayuda” prestada durante el operativo criminal. Este acuerdo económico entre ambos coautores quedó documentado como parte de los actos de investigación que sustentaron las órdenes de aprehensión.

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Un testigo que acompañó a Jonathan Meléndez la noche del ataque relató ante el Ministerio Público que, al llegar al domicilio, el músico le pidió esperar abajo con una advertencia particular. “Si no contesto pide ayuda”, le dijo, según la declaración recabada por la fiscalía. El testigo notó temor en la voz de la víctima antes de subir al departamento.

Los detenidos habían preparado el ataque con un día de anticipación

De acuerdo con la investigación, Diego Sebastián “N” instruyó a Gerardo “N” desde el 31 de agosto para conseguir un desarmador plano, un desarmador de cruz, artículos electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de tatuajes y cubrebocas. Le prometió pagarle después por esos insumos.

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Indicios del crimen asegurados. Crédito: FGJEM

Esos objetos, junto con un rollo de cinta adhesiva industrial, coincidieron con los elementos utilizados para maniatar a las víctimas dentro del departamento. La Fiscalía también los relacionó con los indicios asegurados posteriormente al interior del vehículo de la marca KIA utilizado por los agresores.

El arma empleada para privar de la vida a las cuatro víctimas estaba provista de un silenciador, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos. El propio Diego Sebastián “N” reconoció ante las autoridades que “la desensamblé y aventé a una barranca” tras cometer el ataque.

Los vecinos del fraccionamiento no reportaron haber escuchado detonaciones, circunstancia que la Fiscalía relacionó directamente con el uso de ese dispositivo.

Diego Sebastián “N” amenazó a testigos para evitar ser identificado

Al abandonar el fraccionamiento, los agresores enfrentaron un obstáculo con el personal de seguridad privada del complejo. Un testigo relató que Diego Sebastián “N” amenazó a la guardia para forzar su salida. “Cámara hija de tu pu... madre, abre la pluma que ya me tengo que ir”, le dijo mientras le mostraba un arma de fuego, según la declaración recabada por el Ministerio Público.

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Tatuaje de Diego Sebastián "N" en las imágenes de las denuncias y en la foto oficial de su captura. Crédito: Redes Sociales / FGJEM

El mismo testigo relató que el agresor lo amenazó directamente al notar su presencia detrás de la trabajadora de seguridad. “Tu pin... negrito, donde se te ocurra decir que me viste te voy a matar como a tus pin... amigos”, le advirtió, de acuerdo con el testimonio incluido en el expediente.

La investigación también documentó que, al identificar el vehículo KIA utilizado por los agresores, los peritos encontraron placas de circulación sobrepuestas. La unidad fue ubicada posteriormente en el Fraccionamiento Héroes Tecámac, sección Bosques, donde quedó asegurada como parte de las diligencias.

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” ingresaron este 4 de septiembre al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, a disposición de la autoridad judicial. El juez fijó las 12:30 horas del este sábado 5 de septiembre para celebrar la audiencia inicial de formulación de imputación en contra de ambos detenidos.

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