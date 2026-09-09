México

Explosión en Santa María Canchesdá, Temascalcingo: 69 personas fueron dadas de alta y 12 continúan hospitalizadas

A tres días del siniestro, la cifra de fallecimientos se mantiene en 10

Por la explosión en Santa María Canchesdá, Temascalcingo, se han dado de alta médica a 69 personas (REUTERS/Luis Cortes)
Por la explosión en Santa María Canchesdá, Temascalcingo, se han dado de alta médica a 69 personas (REUTERS/Luis Cortes)
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A tres días del siniestro registrado en Santa María Canchesdá, municipio de Temascalcingo, Estado de México, la Secretaría de Salud estatal informó que 69 de las 82 personas que requirieron atención médica tras el incidente ya fueron dadas de alta por mejoría.

De acuerdo con el reporte actualizado con corte a las 15:00 horas de este día, 12 personas permanecen hospitalizadas en distintas unidades médicas de la región y de la zona del Valle de Toluca, donde continúan recibiendo atención especializada.

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La dependencia estatal señaló que la cifra de fallecimientos se mantiene en 10 personas. De ellas, nueve perdieron la vida en el lugar donde ocurrió el siniestro, mientras que una más falleció posteriormente en una unidad médica de segundo nivel de atención.

12 personas continúan hospitalizadas tras el siniestro

La comunidad de Santa Maria Canchesda, rezó a un lado donde se registró el incendio REUTERS/Luis Cortes
La comunidad de Santa Maria Canchesda, rezó a un lado donde se registró el incendio REUTERS/Luis Cortes

La Secretaría de Salud del Estado de México detalló que las 12 personas que permanecen bajo atención médica se encuentran distribuidas en diferentes hospitales públicos y privados.

Entre las unidades que reciben a pacientes se encuentran el Hospital General de Atlacomulco, el Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” y el Hospital General de Toluca “Dr. Nicolás San Juan”.

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También se brinda atención en el Centro Médico de Toluca del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), así como en el Hospital Materno Infantil del ISSEMYM.

A esta red de atención se suma el Hospital de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes” del IMSS, además de hospitales privados que participan en la atención de las personas lesionadas.

El Gobierno del Estado de México indicó que las instituciones médicas mantienen el seguimiento de cada uno de los pacientes que todavía requieren atención, con el objetivo de favorecer su recuperación y evolución clínica.

Atención médica gratuita para las personas afectadas

Explosión pirotecnia en Temascalcingo
Las personas que continúan hospitalizadas por la explosión, reciben atención médica de manera gratuita Foto: Especial

La Secretaría de Salud mexiquense destacó la coordinación entre las instituciones que forman parte del sistema estatal de atención médica, así como la colaboración de los tres órdenes de gobierno para atender la emergencia derivada del siniestro.

La dependencia reiteró que las personas que continúan hospitalizadas reciben atención médica de manera gratuita y que se mantiene disponible el personal y los recursos necesarios para brindar seguimiento a los afectados.

Asimismo, aseguró que existe disponibilidad de medicamentos e insumos médicos necesarios para continuar con los tratamientos y favorecer la recuperación de los pacientes.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud hizo énfasis en que no es necesario que la población realice donaciones de medicamentos, insumos o apoyos médicos, debido a que las autoridades cuentan con los recursos necesarios para atender a las personas lesionadas.

El gobierno del Estado de México mantiene el seguimiento del estado de salud de las 12 personas que continúan hospitalizadas, mientras las 69 personas que fueron dadas de alta continúan su proceso de recuperación.

Las autoridades estatales también reiteraron su compromiso de mantener informada a la población sobre la evolución de la atención médica derivada del siniestro ocurrido en Santa María Canchesdá, Temascalcingo, particularmente en lo relacionado con las personas que aún permanecen hospitalizadas.

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