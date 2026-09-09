México

Las mejores frutas y verduras para cultivar en casa, ideales para espacios pequeños

Un espacio reducido no es impedimento para tener tu pequeño huerto urbano y cosechar tus propios alimentos

Una mujer toma un jitomate rojo de una planta en maceta mientras sostiene un recipiente transparente con frutos cosechados.
Una mujer recolecta jitomates de una maceta en la terraza de su residencia en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tener un huerto en casa no requiere un jardín amplio. Un balcón, una ventana con varias horas de luz o un pequeño patio pueden ser suficientes para cultivar alimentos frescos.

Fresas, jitomates cherry, chiles, lechugas, rábanos y hierbas aromáticas son algunas opciones que se adaptan a macetas y aprovechan espacios reducidos.

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Macetas de terracota con tomates cherry, lechugas y acelgas sobre estantes de madera en un balcón, junto a cestas colgantes con fresas.
Un huerto urbano instalado en un balcón reúne cultivos de tomates cherry, lechugas, acelgas y fresas frente al panorama de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mejores opciones para poco espacio

Si cultivas en balcón, patio pequeño, azotea o junto a una ventana con buena luz, conviene elegir plantas compactas, de ciclo corto o que aprovechen el espacio vertical.

Verduras

  • Lechuga, arúgula y espinaca: crecen rápido, ocupan poca profundidad y permiten cortar hojas varias veces.
  • Rábanos: ideales para principiantes; requieren poco espacio y se cosechan pronto.
  • Acelga: produce hojas durante varios meses y tolera macetas medianas.
  • Zanahorias pequeñas o redondas: elige variedades compactas y una maceta profunda.
  • Ejotes de mata baja: dan buen rendimiento sin necesitar grandes tutores.
  • Jitomate cherry: una de las mejores elecciones si recibe mucho sol. Busca variedades “dwarf”, compactas o determinadas.
  • Chiles y pimientos: se adaptan bien a macetas de al menos 19 litros y producen durante buena parte de la temporada.
  • Pepino compacto: funciona en macetas grandes si se guía con un enrejado vertical.
  • Calabacita compacta: puede cultivarse, aunque necesita una maceta amplia; elige variedades de porte arbustivo.

Para macetas, las opciones más sencillas suelen ser hojas para ensalada, rábanos, jitomate cherry, chiles, acelga y ejotes. Las universidades de extensión agrícola recomiendan buscar en los sobres de semillas términos como “compacta”, “enana”, “dwarf” o “bush”.

Infografía sobre cultivo en espacios pequeños con ilustraciones de macetas con lechugas, rábanos, acelgas, jitomates, chiles y pepinos.
Una infografía de Infobae detalla las hortalizas recomendadas para cultivar en macetas según el espacio disponible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frutas

  • Fresas: la mejor fruta para espacios mínimos. Van bien en jardineras, macetas colgantes o torres de cultivo.
  • Frambuesas y zarzamoras compactas: existen cultivares para contenedor; requieren sol y poda, pero aprovechan bien una pared o reja.
  • Arándanos: se pueden cultivar en maceta, aunque necesitan sustrato ácido y cuidados más específicos.
  • Cítricos enanos: limón, lima o mandarina enana pueden funcionar en patios muy soleados y con protección ante frío.
  • Higuera compacta: es una alternativa para macetones grandes en climas cálidos o templados.
  • Tomate: botánicamente es una fruta, aunque se cultiva como verdura; las variedades cherry son especialmente productivas en casa.

Los frutales en contenedor suelen dar menos producción que en suelo, pero fresas, berries y cultivares enanos de cítricos o higueras son opciones viables si se dispone de suficiente sol.

Infografía con un balcón con plantas en macetas y recuadros explicativos sobre distintas frutas y sus necesidades de cultivo.
Una infografía de infobae presenta las características y requerimientos de distintas especies de frutas aptas para cultivar en balcones y terrazas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elige según la luz disponible

  • Con 6 a 8 horas de sol directo: jitomate, chile, pimiento, pepino, fresa y cítricos.
  • Con 3 a 6 horas de sol: lechuga, espinaca, arúgula, acelga, rábano y varias hierbas.
  • Con luz interior intensa: albahaca, cilantro, perejil, cebollín, microgreens y lechugas; para frutos conviene una lámpara de cultivo.

Los cultivos de clima cálido, como jitomate, chile y calabaza, requieren más sol que las hojas y los rábanos.

Kit inicial práctico

Para empezar sin saturar el espacio:

  1. Una maceta de 19 litros para un jitomate cherry o un chile.
  2. Una jardinera poco profunda para lechuga, arúgula y rábanos.
  3. Una maceta colgante o torre para fresas.
  4. Dos macetas pequeñas para albahaca, cilantro o perejil.
  5. Sustrato para maceta, no tierra de jardín, y recipientes con agujeros de drenaje.

Las macetas demasiado pequeñas limitan el desarrollo de las raíces, reducen la cosecha y se secan con rapidez.

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