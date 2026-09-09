Las mejores frutas y verduras para cultivar en casa, ideales para espacios pequeños

Una mujer recolecta jitomates de una maceta en la terraza de su residencia en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tener un huerto en casa no requiere un jardín amplio. Un balcón, una ventana con varias horas de luz o un pequeño patio pueden ser suficientes para cultivar alimentos frescos.

Fresas, jitomates cherry, chiles, lechugas, rábanos y hierbas aromáticas son algunas opciones que se adaptan a macetas y aprovechan espacios reducidos.

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Un huerto urbano instalado en un balcón reúne cultivos de tomates cherry, lechugas, acelgas y fresas frente al panorama de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mejores opciones para poco espacio

Si cultivas en balcón, patio pequeño, azotea o junto a una ventana con buena luz, conviene elegir plantas compactas, de ciclo corto o que aprovechen el espacio vertical.

Verduras

Lechuga, arúgula y espinaca: crecen rápido, ocupan poca profundidad y permiten cortar hojas varias veces.

Rábanos: ideales para principiantes; requieren poco espacio y se cosechan pronto.

Acelga: produce hojas durante varios meses y tolera macetas medianas.

Zanahorias pequeñas o redondas: elige variedades compactas y una maceta profunda.

Ejotes de mata baja: dan buen rendimiento sin necesitar grandes tutores.

Jitomate cherry: una de las mejores elecciones si recibe mucho sol. Busca variedades “dwarf”, compactas o determinadas.

Chiles y pimientos: se adaptan bien a macetas de al menos 19 litros y producen durante buena parte de la temporada.

Pepino compacto: funciona en macetas grandes si se guía con un enrejado vertical.

Calabacita compacta: puede cultivarse, aunque necesita una maceta amplia; elige variedades de porte arbustivo.

Para macetas, las opciones más sencillas suelen ser hojas para ensalada, rábanos, jitomate cherry, chiles, acelga y ejotes. Las universidades de extensión agrícola recomiendan buscar en los sobres de semillas términos como “compacta”, “enana”, “dwarf” o “bush”.

Una infografía de Infobae detalla las hortalizas recomendadas para cultivar en macetas según el espacio disponible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frutas

Fresas: la mejor fruta para espacios mínimos. Van bien en jardineras, macetas colgantes o torres de cultivo.

Frambuesas y zarzamoras compactas: existen cultivares para contenedor; requieren sol y poda, pero aprovechan bien una pared o reja.

Arándanos: se pueden cultivar en maceta, aunque necesitan sustrato ácido y cuidados más específicos.

Cítricos enanos: limón, lima o mandarina enana pueden funcionar en patios muy soleados y con protección ante frío.

Higuera compacta: es una alternativa para macetones grandes en climas cálidos o templados.

Tomate: botánicamente es una fruta, aunque se cultiva como verdura; las variedades cherry son especialmente productivas en casa.

Los frutales en contenedor suelen dar menos producción que en suelo, pero fresas, berries y cultivares enanos de cítricos o higueras son opciones viables si se dispone de suficiente sol.

Una infografía de infobae presenta las características y requerimientos de distintas especies de frutas aptas para cultivar en balcones y terrazas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elige según la luz disponible

Con 6 a 8 horas de sol directo: jitomate, chile, pimiento, pepino, fresa y cítricos.

Con 3 a 6 horas de sol: lechuga, espinaca, arúgula, acelga, rábano y varias hierbas.

Con luz interior intensa: albahaca, cilantro, perejil, cebollín, microgreens y lechugas; para frutos conviene una lámpara de cultivo.

Los cultivos de clima cálido, como jitomate, chile y calabaza, requieren más sol que las hojas y los rábanos.

Kit inicial práctico

Para empezar sin saturar el espacio:

Una maceta de 19 litros para un jitomate cherry o un chile. Una jardinera poco profunda para lechuga, arúgula y rábanos. Una maceta colgante o torre para fresas. Dos macetas pequeñas para albahaca, cilantro o perejil. Sustrato para maceta, no tierra de jardín, y recipientes con agujeros de drenaje.

Las macetas demasiado pequeñas limitan el desarrollo de las raíces, reducen la cosecha y se secan con rapidez.