México

Capturan a “El Chabelo”, operador financiero de la Alianza de Sindicatos de Oaxaca, tras desmantelar 7 casas de seguridad

Esta agrupación reúne a transportistas, comerciantes y asociaciones locales; las autoridades la señalan por extorsión, sicariato y narcomenudeo

Detenidos ASAEO en Oaxaca
Foto: Fiscalía de Oaxaca
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Como parte del cerco que las autoridades federales y del estado de Oaxaca mantienen en las últimas semanas en contra de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado (ASAEO), fue detenido un hombre de alias “El Chabelo”, identificado como operador financiero, junto a tres presuntos miembros de la agrupación.

La Fiscalía General del Estado (FGEO) informó que su captura se derivó de trabajos de inteligencia y combate a la criminalidad, en el que se ejecutó un operativo coordinado con autoridades federales para desmantelar casas de seguridad vinculadas con el sindicato.

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Los operativos se realizaron durante la madrugada y transcurso de este martes 8 de septiembre, luego de que obtuvieron información de que los domicilios estarían ligados a la cúpula del sindicato ASAEO.

Detenidos del sindicato ASAEO en Oaxaca
Foto: Fiscalía de Oaxaca

Como resultado, siete inmuebles fueron asegurados al fungir como zonas de resguardo, descanso y operación para los líderes de la estructura, así como la detención de cuatro hombres que formaban parte de ella al desempeñar distintas funciones.

Entre los detenidos fue identificado C.M.V., alias “El Chabelo”, señalado como uno de los principales operadores financieros del grupo, así como H.I.B.A., K.U.D.P. y A.J.E.J., que formaban parte de la red operativa.

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La Fiscalía del Estado informó que los cuatro detenidos se encuentran en proceso de ser puestos a disposición del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

Dos golpes contra la ASEO en dos semanas: 12 detenciones y aseguramiento de drogas

De manera previa, las autoridades golpearon en dos ocasiones a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca en operativos realizados en dos semanas, con un saldo de 12 detenidos, la realización de 20 cateos en distintos municipios y el aseguramiento de armas, droga, dinero, vehículos y equipos de comunicación.

La ofensiva contra la ASAEO se concentró en dos fases: la primera comenzó el 27 de agosto con cateos en la zona metropolitana de Oaxaca de Juárez y dejó 9 detenidos, mientras que la segunda se efectuó el 2 de septiembre en los Valles Centrales, donde fueron capturadas otras tres personas.

(Crédito: )
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La primera intervención movilizó a más de 300 elementos de corporaciones estatales y federales, quienes ejecutaron 14 cateos simultáneos en Pueblo Nuevo, Viguera, el fraccionamiento La Esmeralda de San Pablo Etla y Santa Cruz Xoxocotlán.

Entre los detenidos figuró Sharon Italia Curiel Hernández, alias “La Italia”, secretaria general de la ASAEO. También fue arrestada E.S.M.C., quien se desempeñaba como regidora de Educación del municipio de San Antonio de la Cal.

Las autoridades también identificaron a H.S.M.; J.C.S., alias “El Gordo”; O.A.G., alias “El Cangrejo”; E.M.C., alias “El Panda”; J.A.G.F., alias “El Melón”; O.A.G.; y H.A.G.Q. Algunas de las personas capturadas fueron trasladadas en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana a un Centro Federal de Reinserción Social.

El primer golpe contra la estructura del ASAEO ocurrió el pasado 27 de agosto. Crédito: FGEO
El primer golpe contra la estructura del ASAEO ocurrió el pasado 27 de agosto. Crédito: FGEO

La segunda acción se llevó a cabo el pasado 2 de septiembre, con la realización de seis cateos en Oaxaca de Juárez, Villa Etla, Soledad Etla, Santa Cruz Xoxocotlán y Etla, donde fueron detenidos dos hombres y una mujer identificados como E.M.M.S., J.Z.M. y A.V.M.M.

Durante las diligencias también aseguraron dinero en efectivo, droga, armas de fuego, dos vehículos, teléfonos celulares y radios de comunicación. Los inmuebles intervenidos también quedaron bajo aseguramiento.

Las autoridades informaron que los operativos y detenciones están relacionados con la comisión de delitos de extorsión, cobro de piso, sicariato, homicidio doloso, despojo y narcomenudeo.

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