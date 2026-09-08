México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 8 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,64 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,17% en comparación con el precio de cierre anterior de 19,61 pesos mexicanos. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,27% y en el contexto interanual, su valor ha caído un 7,73%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano mantiene una tendencia positiva durante los últimos dos días, lo que indica un fortalecimiento de la moneda europea en este par. La volatilidad actual se sitúa en 3,08%, por debajo de la volatilidad de referencia de 5,34%, señalando un período de estabilidad en el mercado cambiario.

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