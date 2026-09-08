Sheinbaum critica el examen PISA y justifica los malos resultados: “no es exclusivo de México”

En la conferencia matutina de este lunes 8 de septiembre, la mandataria afirma que el descenso en matemáticas, lectura y ciencias también ocurre en otros integrantes de la OCDE y cuestiona el alcance comparativo del examen

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La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de los resultados de la prueba PISA 2025, que colocaron nuevamente a México por debajo del promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias. Durante su conferencia matutina de este 8 de septiembre, la mandataria relativizó la caída al señalar que el fenómeno también se registró en otros países miembros del organismo.

“La misma prueba... siempre tiene sus limitaciones”

Cuestionada sobre el retroceso reportado en distintos rubros y si los resultados obligaban a modificar la estrategia educativa, Sheinbaum sostuvo que una evaluación aplicada por igual a países con características diferentes no necesariamente refleja sus condiciones particulares.

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“Nosotros siempre hemos dicho que las pruebas, la misma prueba para todos los países, siempre tiene sus limitaciones por las características de cada país”, respondió en conferencia.

“No es exclusivo de México”

Sobre la caída en lectoescritura, la presidenta fue puntual: “bajó en todos los países de la OCDE”, e incluso remarcó que la disminución de México fue menor que la de muchas otras naciones. Atribuyó ese descenso al uso de plataformas digitales, un factor que —dijo— el propio reporte de la OCDE reconoce.

“Entonces, no es exclusivo de México”, enfatizó.

Respecto a matemáticas, la mandataria admitió que sí hubo una disminución, pero insistió en que otros países también registraron caídas. “No por mal de muchos”, señaló, y agregó: “siempre hemos criticado la prueba PISA por eso”.

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Al minimizar el retroceso en matemáticas y lectura y cuestionar el alcance de la medición internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abre un debate sobre rendición de cuentas y urgencias, con 41.8% bajo el nivel básico

El único punto que presumió: ciencias

En medio del balance negativo, Sheinbaum destacó un dato que, según ella, respalda su política educativa: el incremento en la calificación de ciencias. La presidenta atribuyó ese resultado a la Nueva Escuela Mexicana, el modelo educativo de su gobierno.

Sin embargo, el propio reporte de la OCDE matiza esa lectura: el organismo señala que el resultado de México en ciencias se mantuvo prácticamente igual al de 2022, y que las fluctuaciones registradas entre las distintas ediciones de PISA han sido pequeñas y estadísticamente no significativas.

Lo que dicen los números

El documento de la OCDE, presentado el mismo martes por Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias del organismo, ofrece un panorama más amplio:

México obtuvo 414 puntos en ciencias , frente a 482 del promedio OCDE.

En lectura, 408 puntos , contra 461.

En matemáticas, 388 puntos , ante 463.

En resolución computacional de problemas, 453 puntos , frente a 500.

El 41.8% de los estudiantes mexicanos quedó por debajo del nivel básico en las tres áreas evaluadas, 22.1 puntos porcentuales por encima del promedio de la OCDE.

El propio Schleicher calificó el panorama como “obviamente grave”, aunque coincidió parcialmente con la lectura presidencial al señalar que “globalmente, hemos visto una caída dramática, particularmente en las habilidades de lectura”.

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Andreas Schleicher presenta este 8 de septiembre de 2026 el informe del examen internacional y atribuye el desempeño a docentes comprometidos, alumnos perseverantes y una expansión del acceso que incorpora a más jóvenes al sistema

Lo que viene

Pese al respaldo parcial de la OCDE al discurso oficial, los datos duros —caída en matemáticas y lectura por debajo de los niveles registrados entre 2009 y 2018— dejan abierta la pregunta sobre si la Nueva Escuela Mexicana logrará revertir la tendencia antes de la siguiente evaluación.