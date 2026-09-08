Morena cobija a Julieta Ramírez y niega negociaciones como testigo colaborador con EEUU

Tras los señalamientos contra Julieta Ramírez, quien acusan como testigo protegido de EEUU, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, la defendió y tachó de "falso" lo trascendido en medios de comunicación. (X/@JulietaRamirezP)

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Este 8 de septiembre de 2026, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, salió en defensa de la aspirante a la gubernatura de Baja California, Julieta Ramírez, quien es acusada de estar negociando con Estados Unidos para convertirse en testigo colaborador.

Tras lo trascendido en medios de comunicación derivado de un reportaje de N+ Focus, la líder nacional calificó a la senadora con licencia como “una mujer honesta”, advirtiendo que los señalamientos son “falsos”, destacó que la bajacaliforniana ha sido parte del “movimiento de la 4T” desde muy joven.

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“Yo le creo”, dice Ariadna Montiel sobre versión de Julieta Ramírez

La mañana de este martes, Julieta Ramírez se refirió a la publicación del medio mencionado y exigió presentar el documento “supuestamente firmado por una servidora para convertirme en ‘testigo’”, descartó que esta situación se lleve a cabo, acusando que “no existe”.

Luego de lo escrito en redes sociales por la senadora morenista, en conferencia de prensa la dirigente puntualizó que quien contradiga la versión ofrecida por Julieta Ramírez, “miente”.

“Yo le creo a Julieta, es una joven muy responsable. Ahora está participando para la coordinación estatal. La verdad, yo tengo la mejor opinión de ella”, detalló Montiel, al tiempo que dijo que los “ataques” vienen de la “derecha, de la oposición”, debido a su “destacada” trayectoria en la entidad fronteriza.

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Julieta Ramírez rechaza las acusaciones que la vinculan como testigo protegido de Estados Unidos. (X/@JulietaRamirezP)

Mostró su respaldo a la aspirante y resaltó que pese a no tener certeza de dónde vienen lo que llamó “ataques”, insistió que tiene certeza de la “probidad de las acciones”.

“Para nosotros nuestra compañera senadora, la legisladora Julieta Ramírez, es una buena compañera, una compañera joven que ha sabido conducirse en su carrera política sin escándalos”, finalizó Ariadna Montiel sobre el tema..

¿Qué es lo que estaría acordando Julieta Ramírez con EEUU?

Un documento revelado por N+ Focus ubica a Julieta Ramírez como firmante de un proffer agreement con la fiscalía del condado de San Diego. Este tipo de acuerdo permite a un investigado o testigo entregar información sobre un delito a cambio de que el Departamento de Justicia no use esa declaración directamente en su contra durante un juicio.

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El propio texto establece que “la determinación de si recibiré o no algún beneficio quedará entera y exclusivamente a criterio de la fiscalía federal, previa entrega de mi información”.

El compromiso, según el reportaje, incluye la participación de Julieta Ramírez en una reunión de ofrecimiento de pruebas ante la fiscalía federal estadounidense y agentes federales. Ahí se evaluaría si la senadora con licencia puede aportar información considerada confiable, aunque hasta el momento, no se ha detallado el delito o delitos por los que podría estar bajo investigación.

Julieta Ramírez participa en el proceso interno para buscar la candidatura de Baja California. (X/@JulietaRamirezP)

También trascendió el retiro de su visa

En enero de este año circularon las primeras versiones sobre la cancelación de la visa de Julieta Ramírez, que la senadora con licencia negó públicamente en redes sociales, calificó los rumores como el inicio de la “temporada de zopilotes”. El comunicador Ángel Peña la retó a viajar juntos a Disneylandia para comprobar que conservaba el documento migratorio, reto que Ramírez decidió ignorar.

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En julio, el periodista Luis Chaparro reiteró para Pie de Nota que Ramírez no contaba con visa vigente y que enfrentaba una investigación abierta en Estados Unidos, la cual, según su versión, habría motivado el retiro del documento.

La senadora con licencia se ha mostrado cercana a la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila, quien también se encuentra al centro del escrutinio público por la difusión de audios que la muestran intentando negociar con agentes estadounidenses, ella misma confirmó la veracidad de lo publicado en medios de comunicación, sin que la presidenta Claudia Sheinbaum o el partido de Morena informaran sobre las medidas a tomar en este caso.

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