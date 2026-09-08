Lucerito Mijares aún estaría hospitalizada tras cirugía de emergencia (Televisa)

Guardar

Lucerito Mijares aún estaría hospitalizada este martes 8 de septiembre de 2026, luego de que presuntamente fue sometida a una cirugía de emergencia durante la madrugada del lunes 7 de septiembre por un cuadro preliminar de apendicitis en Ciudad de México. Una fuente informó a Infobae México que la cantante de 21 años permanece bajo observación médica y no recibió el alta durante la tarde.

La joven habría ingresado a un hospital de la capital del país tras presentar un cuadro compatible con apendicitis. Hasta ahora, ni Lucerito Mijares, ni sus padres, Lucero y Manuel Mijares, han emitido un comunicado público sobre su estado de salud.

PUBLICIDAD

La fuente consultada por Infobae México sostiene que la intérprete habría sido intervenida mediante una apendicectomía. El procedimiento consiste en retirar el apéndice cecal, una pequeña estructura adherida al intestino grueso.

Lucero estaría acompañando a su hija desde que fue hospitalizada

Lucero estaría acompañando a su hija desde que fue internada durante la madrugada del lunes 7 de septiembre. La cantante y actriz, conocida por producciones de Televisa como La Dueña, habría permanecido cerca de la joven durante el proceso de recuperación.

El reporte indica que Lucerito no fue dada de alta este martes. La decisión médica respondería a la rutina de vigilancia posterior a una cirugía de este tipo y no a una complicación reportada por la fuente.

PUBLICIDAD

Lucero estaría acompañando a su hija desde que fue hospitalizada Foto: Twitter/@fanilucerina

La información sobre el hospital donde habría ingresado la cantante se mantiene bajo reserva. Tampoco existe una confirmación oficial de la familia sobre el diagnóstico, la operación o el tiempo que podría permanecer internada.

Por esa razón, los detalles sobre la hospitalización deben considerarse bajo presunción. Cualquier actualización dependerá de una postura de Lucerito Mijares, sus representantes o sus familiares.

La apendicectomía sería el procedimiento aplicado a Lucerito Mijares

La operación que presuntamente recibió Lucerito Mijares se conoce como apendicectomía. Es una cirugía en la que el personal médico retira el apéndice cuando detecta inflamación, infección o riesgo de que el órgano se perfore.

El apéndice es una bolsa pequeña conectada al intestino grueso. Se localiza habitualmente en la parte inferior derecha del abdomen y puede inflamarse cuando se obstruye por materia fecal, una infección o un proceso inflamatorio.

PUBLICIDAD

La apendicitis suele provocar dolor abdominal que inicia cerca del ombligo y se desplaza hacia el lado inferior derecho. También puede causar náusea, vómito, falta de apetito, fiebre y dolor al presionar la zona afectada.

De acuerdo con MedlinePlus, el diagnóstico requiere una valoración médica que puede incluir exploración física, estudios de sangre y orina, así como ultrasonido, tomografía o resonancia magnética. Los síntomas pueden cambiar según la edad y las condiciones de cada paciente.

La cirugía suele realizarse con rapidez cuando se confirma el diagnóstico. El objetivo es evitar que el apéndice se rompa y extienda bacterias hacia el abdomen.

PUBLICIDAD

La apendicectomía sería el procedimiento aplicado a Lucerito Mijares (Foto: Insatagram)

La familia de Lucerito Mijares mantiene reserva sobre asuntos médicos

Lucerito Mijares ha desarrollado una carrera en la música, el teatro y la televisión. En años recientes ha compartido escenario con Manuel Mijares y ha construido una presencia propia ante el público.

La familia suele mantener los asuntos médicos fuera de la exposición pública. Hasta la tarde de este martes 8 de septiembre, no se conoce si la cantante continuará internada durante la noche o si el equipo médico prevé darle de alta en las próximas horas.

La fuente que informó a Infobae México no reporta complicaciones durante la recuperación de la cantante. La permanencia de Lucerito Mijares en el hospital respondería, hasta ahora, al seguimiento médico posterior a la intervención.

PUBLICIDAD