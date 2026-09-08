No es la primera vez: El motivo familiar que estaría desgastando el matrimonio de Jacky Bracamontes

Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes enfrentan rumores sobre un supuesto divorcio tras 15 años de casados

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Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes enfrentan los rumores sobre un supuesto divorcio tras 15 de matrimonio, luego de que surgieran versiones que apuntan a una crisis en la relación entre la actriz y el piloto.

Los rumores de divorcio circulan desde hace varios meses, luego de que la revista TVNotas publicara una versión sobre una supuesta crisis matrimonial entre la actriz y el empresario.

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Según la propia revista, uno de los conflictos centrales radica en la dificultad de la pareja para separar sus momentos como padres de sus espacios como matrimonio, provocando frustración principalmente en la actriz.

La razón que estaría desgastando el matrimonio de Jacky Bracamontes

Jacqueline Bracamontes y su esposo Martín Fuentes (Redes Sociales)

La actriz reconoció previamente que había pedido a Martín Fuentes tener citas o vacaciones a solas, sin la presencia de sus cinco hijas, sin embargo, su esposo siempre manifestó preocupación por quién se haría cargo del cuidado de las niñas durante esas ausencias, lo que habría generado el desgaste que ahora alimenta las versiones de separación.

Esta dinámica entre vida familiar y vida de pareja es, de acuerdo con TVNotas, el origen directo de las tensiones que derivaron en los rumores de ruptura.

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Jacky Bracamontes negó el divorcio durante el Mundial 2026

Jacky Bracamontes fue cuestionada directamente sobre una posible separación durante su presencia en la inauguración del Mundial 2026, evento al que acudió junto a Fuentes y sus hijas. La conductora negó estar en proceso de divorcio y dijo que ya está acostumbrada a este tipo de especulaciones sobre su matrimonio.

Jacqueline Bracamontes y su esposo Martín Fuentes (Redes Sociales)

Pese a la negativa pública, las versiones sobre una crisis matrimonial no cesaron en los meses posteriores.

Las fotos familiares del 6 de septiembre contradicen la versión

El pasado 6 de septiembre, Jacky Bracamontes compartió fotografías de la celebración de cumpleaños de su hija Carolina Fuentes, donde Martín Fuentes también estuvo presente. El empresario replicó imágenes del festejo en sus propias redes, incluida una junto a sus hijas y la actriz.

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Esta publicación conjunta habría desmentido los rumores de divorcio. Fuentes comparte con frecuencia momentos junto a Bracamontes en sus redes sociales y, hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado directamente sobre el supuesto proceso de separación.

La familia extendió los festejos con una escapada a Orlando

Después del cumpleaños de Carolina, la familia extendió la celebración con un viaje a Universal Orlando. La escapada reforzó la imagen de convivencia familiar que contradice las versiones de ruptura circuladas en semanas previas.

Jacqueline Bracamontes y su familia (Redes Sociales)

Las especulaciones apuntan principalmente a que la pareja tendría dificultades para encontrar tiempo a solas fuera de sus responsabilidades como padres, pero que ello no equivale a un proceso de divorcio confirmado.

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Hasta el momento no hay confirmación de un divorcio entre Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes. Las recientes apariciones públicas de ambos, tanto en el cumpleaños de su hija como en el viaje a Orlando, muestran que la pareja continúa conviviendo como familia mientras las especulaciones permanecen sin respaldo oficial de ninguno de los dos.

¿Cuántos hijos tiene Jacqueline Bracamontes?

Jacqueline Bracamontes tuvo seis embarazos en total con Martín Fuentes, pero actualmente tiene cinco hijas vivas.

En marzo de 2013 nacieron sus primeros mellizos: Martín, quien falleció a los pocos minutos de nacer por complicaciones respiratorias, y Jacqueline. En julio de 2014 nació Carolina, y en julio de 2016 llegó Renata. El 20 de diciembre de 2018 dio a luz a otro par de gemelas, Paula y Emilia.

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Sus cinco hijas son Jacqueline, Carolina, Renata, Paula y Emilia Fuentes Bracamontes.

¿A qué se dedica el esposo de Jacqueline Bracamontes?

Martín Fuentes es piloto de carreras mexicano, originario de la Ciudad de México. Estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana, aunque después de ejercer un tiempo la profesión se orientó hacia los negocios y el automovilismo.

Ha competido en categorías como el LATAM Challenge Series, la Super Copa Seat Telcel y el GT World Challenge America, serial en el que se coronó Campeón de Pilotos Pro/Am en 2020. También ha participado en carreras internacionales de resistencia como las 24 Horas de Le Mans, las 24 Horas de Daytona y las 12 Horas de Sebring.

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Fuentes suele combinar su carrera como corredor con su rol de empresario.