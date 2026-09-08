Así fue el impresionante doblete con el que la Hormiga González le dio la victoria al Olympiacos sobre Volos

Armando firmó dos anotaciones de gran calidad y un pase a Gustavo Puerta ante el Volos en la Copa de Grecia, aprovechando la baja de Ayoub El Kaabi. (X/ @Olympiacosfc)

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La noche del 8 de septiembre de 2026 quedará marcada como el primer gran golpe de autoridad de Armando “Hormiga” González en Europa.

El delantero mexicano, recién fichado por el Olympiacos, firmó un doblete y una asistencia en la Copa de Grecia frente al Volos, consolidándose como protagonista en el ataque rojiblanco.

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El Olympiacos se impuso 3-2 al Volos y reforzó su liderato en la Copa de Grecia con el delantero mexicano como protagonista ofensivo. (X/ @olympiacosfc)

El triunfo 3-2 no sólo reforzó el liderato del club en la competencia, sino que también confirmó que Armando está listo para asumir un rol mayor. Tras semanas de adaptación y minutos limitados, la lesión de Ayoub El Kaabi abrió una ventana que el mexicano aprovechó con contundencia.

El doblete que encendió al Karaiskakis

El partido contra Volos fue el escenario perfecto para que la Hormiga mostrara su instinto goleador. Con dos definiciones distintas y una asistencia, se convirtió en el motor ofensivo del Olympiacos.

Gol al 42’: se lanzó de palomita en el segundo palo y conectó de cabeza para abrir el marcador.

Gol al 49’: cazó un rebote dentro del área y definió con frialdad para firmar su doblete.

Asistencia al 67’: sirvió un pase preciso a Gustavo Puerta para el tercer tanto del Olympiacos.

Ovación al 70’: salió de la cancha entre aplausos, reflejo de la conexión que ya demuestra con la afición.

La asistencia de González al 67’ habilitó a Gustavo Puerta para el tercer gol del Olympiacos. - crédito @OlympiacosRTB/X

En este sentido, González no sólo anotó, sino que también se consolidó como la figura del encuentro. Su capacidad para atacar espacios y asociarse con compañeros lo convirtió en protagonista absoluto, dejando claro que puede ser la nueva referencia ofensiva del club.

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De suplente a protagonista

La noche redonda frente a Volos no fue un hecho aislado, sino el resultado de un proceso de adaptación que comenzó semanas antes.

Debut en liga (22 de agosto): frente a Atromitos, entró de cambio y estuvo cerca de estrenarse, pero no tuvo incidencia en el marcador.

Segundo partido (29 de agosto): minutos frente a Asteras Tripolis, aún sin goles ni asistencias.

Primer gol europeo (2 de septiembre): contra AEL Larissa en Copa de Grecia, anotó y asistió en la victoria 4-0.

Liga vs Volos (5 de septiembre): ingresó por la lesión de El Kaabi en el empate 1-1, preludio de la oportunidad de hoy.

Balance antes del doblete: un gol y una asistencia en cuatro partidos oficiales.

Antes del doblete, Armando González sumó un gol y una asistencia en cuatro partidos oficiales tras debutar en liga ante Atromitos. (Olympiacos FC)

Este recorrido evidencia que González pasó de un arranque discreto a una explosión ofensiva en cuestión de días. El doblete contra Volos lo elevó a tres goles y dos asistencias en apenas cinco partidos oficiales, consolidando su lugar en el equipo y demostrando que está listo para asumir responsabilidades mayores.

Proyección internacional y futuro inmediato de la Hormiga González

El impacto de la Hormiga no se limita exclusivamente a la Copa de Grecia. Su rendimiento abre puertas hacia escenarios más exigentes y lo coloca en la conversación internacional.

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Calendario próximo: Olympiacos enfrentará al OFI en la Superliga y al Jagiellonia en la Europa League.

Europa League: vitrina internacional para confirmar su nivel ante rivales de mayor exigencia.

Premier League como posibilidad: la conexión empresarial entre Olympiacos y Nottingham Forest abre un camino potencial, aunque sin negociaciones concretas.

Rol en el equipo: con El Kaabi lesionado, Armando tiene la oportunidad de consolidarse como titular indiscutible.

El doblete de Armando González lo coloca entre los mexicanos más prometedores en el futbol europeo si mantiene el buen nivel. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, la actuación contra Volos no fue un destello aislado, sino un paso hacia un futuro más ambicioso. Armando ya encontró el camino del gol en Grecia y empieza a convertirse en uno de los nombres fuertes del club, con la posibilidad de que su carrera trascienda más allá del Pireo.

Con el doblete, la Hormiga González demostró que tiene recursos, carácter y capacidad para responder en momentos clave. Si sostiene este ritmo, no sólo será figura en Olympiacos, sino también uno de los mexicanos más prometedores en el futbol europeo.