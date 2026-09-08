Mon Laferte responde al fan que la acusó de descalificarlo por no conocer sus canciones: “Yo soy mala persona”

Manuel Armenta fue al aeropuerto a recibir a Mon Laferte con flores. La cantante lo cuestionó por no conocer su disco más reciente y al despedirse le dijo que un verdadero fan sí se lo sabría. (X/@omgekisde)

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Mon Laferte responde a la polémica con un fan que la esperó en el aeropuerto y sostiene que no puede hacerse responsable de la percepción que otras personas tengan sobre sus actos. La cantante chilena habló con medios mientras avanzaba entre reporteros y asistentes.

El encuentro con el fan que detonó la discusión en redes

El debate comenzó tras el encuentro de la intérprete con Manuel Armenta, un joven que la recibió con flores y le pidió una fotografía y un autófrafo.

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La cantante le dijo que si podía decirle su canción favorita de Femme Fatale Vol. 2. a lo que el joven detalló que no conectó mucho con ese álbum, sino con los anteriores.

La chilena se habría limitado entonces a tomar las flores y darle un abrazo. Pero la controversia giró alrededor de una frase que Laferte habría dicho al despedirse del joven:

“Un fan de verdad que me hubiera esperado en el aeropuerto se sabría todas mis canciones”.

El joven expresó después que le dolió ser descalificado por no conectar con una parte de la discografía de la artista.

Laferte respondió a las críticas en redes sociales antes de ser abordada por la prensa. En un mensaje, puso en duda que el joven fuera seguidor de su música y sugirió que algunas personas acuden a los aeropuertos para obtener autógrafos.

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“Mi amor, estoy casi segura de que no era fan. Hay personas que van al aeropuerto a conseguir firmas”, escribió la artista. También señaló que una persona que espera a su cantante favorita debería conocer material de sus dos discos más recientes.

(Instagram/Captura de pantalla)

Parte de los usuarios respaldó la postura de Mon Laferte y señaló que Armenta vendería artículos firmados en plataformas digitales. Otros criticaron a la intérprete y consideraron que un fan no tiene obligación de disfrutar cada lanzamiento de un artista.

¿Qué dijo Mon Laferte en encuentro con la prensa?

Al ser consultada sobre el joven y el recorrido que hizo por distintos programas tras el incidente, la cantante evitó entrar de inmediato al tema. “Pobrecito. Pues no sé”, respondió entre risas mientras los reporteros insistían con preguntas sobre la polémica.

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La artista pidió que la dejaran avanzar en medio de la multitud. Antes, ya había reaccionado a otros cuestionamientos y bromeó sobre su participación junto a Rosalía: “Me encantó confesarme. Me siento un poco como aquí, me tienen un confesionario aquí ustedes”.

Uno de los reporteros le planteó que el episodio pudo hacerla ver como una persona dura frente a sus seguidores. Laferte no negó esa posibilidad y respondió con ironía: “Es que yo soy una mala persona. Yo soy mala”.

Mon Laferte integra el cartel internacional de la edición 30 de Rock al Parque, que se celebrará del 10 al 12 de octubre de 2026 - crédito cortesía Mon Laferte

La cantante hizo referencia a La Tirana, una de sus canciones. “Tengo una canción que se llama La Tirana, que dice que soy una malvada”, dijo antes de continuar su camino entre los medios de comunicación.

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La conversación subió de tono cuando un reportero le dijo que quizá el problema no fue lo que expresó al joven, sino la forma en que lo hizo. Laferte respondió: “¿Tú crees? Esa es tu opinión. Tienes una opinión. A ver, dame tu opinión al respecto, yo quiero escucharte”.

El periodista explicó que, desde su perspectiva, el señalamiento contra el joven podía resultar incómodo para alguien que esperaba a su artista favorita. La artista escuchó el comentario y cuestionó si esa versión era toda la información que había recibido sobre el caso.

“Y esa es la información que a ti te llegó”, respondió Laferte. Tras nuevos cuestionamientos, explicó que las reacciones de cada persona ante un hecho pueden variar y que no pretende definir cómo debe sentirse alguien frente a sus acciones.

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Jaime Olivos

“Yo no me puedo hacer responsable de lo que piensen los demás”, sostuvo. “Yo me puedo hacer responsable de mis acciones, pero no de lo que sienten o piensen los demás, porque la verdad es muy ambiguo, amigos”.

La cantante cerró el intercambio con un mensaje para los reporteros que la seguían en el aeropuerto. “Lo único que yo les puedo decir ahora es que tengan un buen día de chamba”, expresó antes de despedirse con un “besos”.