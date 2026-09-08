Caso Sergio “Checo” Padilla: vinculan a proceso a uno de los presuntos asesinos del cantante y locutor mexiquense

Quedó vinculado a proceso uno de los presunto involucrado en el crimen del cantante y locutor. Crédito: FGJEM / Redes Sociales

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Un juez con sede en Ecatepec vinculó a proceso a David “N”, señalado como uno de los responsables del homicidio de Sergio “Checo” Padilla, cantante de música regional mexicana y locutor de radio de 72 años. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó ante la autoridad judicial los elementos de prueba que sustentaron la medida, luego de que el detenido fuera aprehendido por su probable intervención en el crimen ocurrido el pasado 23 de julio de 2026 en el municipio mexiquense.

El homicidio se registró en la colonia Granjas de Guadalupe, cuando Padilla se trasladaba a bordo de su propio vehículo para cumplir con compromisos laborales. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos que hizo la Fiscalía, David “N” conducía el automóvil en el que viajaban dos sujetos más, quienes interceptaron al músico con el objetivo de despojarlo de sus pertenencias.

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Tras conocer los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público, el juez determinó vincular a proceso al detenido y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, además de imponer la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar mientras avanza el procedimiento penal en su contra. Con esta resolución, el caso entra en una nueva etapa judicial, luego de la aprehensión del señalado.

Cómo ocurrió el ataque contra el músico y locutor

Según las indagatorias, tres hombres cerraron el paso al vehículo de Padilla para obligarlo a detenerse en plena vía pública. Según narró la Fiscalía, dos de los sujetos descendieron de la unidad en la que se desplazaban y accionaron un arma de fuego contra la víctima, quien perdió la vida en el sitio del ataque sin que se le pudiera brindar auxilio médico.

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Los agresores huyeron inmediatamente después de la agresión armada.

El crimen contra el hombre ocurrió el pasado 23 de julio en el municipio de Ecatepec. Crédito: Facebook- Jonathan Padilla

La FGJEM inició las diligencias correspondientes al tomar conocimiento del homicidio y, tras varias semanas de investigación, logró identificar a David “N” como uno de los probables responsables del crimen. Con esa información, la dependencia solicitó ante un juez de control la orden de aprehensión, la cual fue posteriormente ejecutada por elementos de la corporación estatal en un operativo que culminó con el ingreso del detenido al sistema penitenciario.

Esto dijo el nieto de la víctima sobre las indagatorias

Jonathan Padilla, nieto de Sergio “Checo” Padilla, difundió un primer video en Facebook el 27 de julio, cuatro días después del homicidio, en el que pidió apoyo para difundir el caso y exigió justicia a la FGJEM y a la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez. En esa grabación relató que su abuelo “iba a trabajar” cuando los agresores se le acercaron para dispararle, y afirmó que hasta ese momento no había nada claro sobre lo ocurrido.

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Este fue el primer video publicado por el nieto de la víctima. Crédito: Redes Sociales

Tres días después, el 30 de julio, Jonathan publicó un segundo video en el que relató que, a ocho días del crimen, se acercaron a la familia el Ayuntamiento de Ecatepec, a través del área de Prevención del Delito, además de elementos de la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y autoridades del gobierno del Estado de México.

De acuerdo con el joven, esas instancias garantizaron a la familia un trabajo expedito para esclarecer los hechos y detener a los responsables del asesinato de su abuelo. Jonathan reconoció que hubo un avance en las diligencias, aunque aclaró que no se trataba todavía del resultado que la familia esperaba en materia de justicia.

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En esa segunda grabación, Jonathan señaló que las cámaras del C5 no sirvieron para documentar el ataque, y que las cámaras instaladas en la camioneta de su abuelo también quedaron destruidas durante la agresión. “No hay un material”, afirmó, en referencia a la ausencia de registro directo del crimen a través de esos sistemas de videovigilancia.

Pese a esas fallas, el nieto sostuvo que las autoridades sí lograron obtener material gráfico por otras vías, con el cual buscaban establecer la línea y la ruta por la que los agresores habrían escapado del lugar del crimen.

“Ahora confiar un poco en que las autoridades van a hacer su trabajo y detener a los asesinos de mi abuelo”, expresó al cierre de su mensaje, luego de agradecer las muestras de solidaridad recibidas de parte de la comunidad y de personas cercanas a su abuelo.

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Qué pena enfrenta el señalado y qué sigue en el proceso

En caso de resultar declarado culpable al término del proceso, David “N” podría ser sentenciado a una pena de hasta 70 años de prisión por el delito de homicidio. La FGJEM subrayó en un comunicado compartido este 8 de septiembre que el detenido debe considerarse inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia firme, en apego al principio de presunción de inocencia que rige el sistema penal mexicano.

David "N" permanecerá en prisión preventiva. (Imagen Infobae, referencia)

Con la prisión preventiva oficiosa ya establecida, el caso entra en la etapa de investigación complementaria, la cual, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, corre desde la formulación de la imputación hasta el cierre de la investigación. Al concluir ese plazo, si el Ministerio Público estima que existen elementos suficientes, presentará la acusación, con lo que el proceso pasará a la etapa intermedia, donde se depurarán las pruebas hasta el auto de apertura a juicio oral, instancia en la que un Tribunal determinará la responsabilidad penal de David “N”.

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