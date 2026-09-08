Erik Lira está de vuelta y se deja consentir por la afición cementera mientras reparte autógrafos

El capitán mexicano volvió a convivir con la afición (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Esta semana el el campeón de la Liga Mx, Cruz Azul, enfrentará al Club de Futbol América en una nueva edición del Clásico Joven desde el Monumental estadio Azteca. Los celestes llegarán invictos al cotejo y en la parte ofensiva su capitán, Erik Lira, amenaza con dañar la meta azulcrema.

El futbolista mexicano, quien estuvo a nada de cruzar el horizonte y cumplir el sueño europeo con el AS Mónaco francés, el fin de semana último reapareció en la convocatoria de Joel Huiqui para enfrentar al Club Santos Laguna en la victoria por 1-0.

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La afición se rindió a los pies de Erik Lira que durante la semana pasada se mantuvo alejado de los reflectores, incluyendo de la propia afición al dejar las instalaciones de La Noria a gran velocidad; aprovechó que la gente estuvo con Charly Rodríguez para salir en silencio del Centro de Alto Rendimiento Cruz Azul.

Erik Lira reapareció con la afición cruzazulina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras permanecer en México, la incertidumbre creció entre los seguidores porque el futuro de Lira depende de sí mismo, no obstante dio pistas de su real compromiso con la Máquina, al presentar una imagen mientras camina de espaldas sobre la cancha y con el uniforme del campeón en su cuenta de Instagram.

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Luego de varios días de mucha reflexión, finalmente Erik Lira se mostró tal y como lo conoce la afición de Cruz Azul: una persona sencilla que agradece el tiempo que toman los fans para ir a La Noria y mostrar su respaldo antes y después de un partido.

Hoy, por la tarde, los fanáticos nuevamente esperaron el tiempo suficiente para aclamar a Erik Lira, quien se mostró contento mientras regaló firmas y saludos a todos los hombres y mujeres que le recordaron lo importante que es en el club celeste.

El “Olé, olé, olé, olé, Lira, Lira”, se escuchó por toda La Noria mientras el mediocampista defensivo, con una sudadera azul, pulgar arriba y una sonrisa en su rostro, salía de las instalaciones del Cruz Azul bajo concentración para encarar el Clásico Joven del Apertura 2026.

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¿Cuánto costarán los boletos para el Cruz Azul vs América?

Los escudos de los clubes Cruz Azul y América flanquean el símbolo de enfrentamiento y boletos de entrada en un estadio iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de hoy, el Club de Futbol Cruz Azul compartió la liga oficial para que su afición adquiera uno de los boletos disponibles para el encuentro ante el Club de Futbol América del próximo sábado 12 de septiembre. “Todos juntos por la Victoria en el Clásico Joven”, dice su mensaje.

Para esta ocasión la plataforma Fanki pondrá a disposición del público los boletos del partido entre Cruz Azul y América. Hasta el momento de la publicación, estas son las secciones disponibles y sus respectivos precios:

Chairman’s Club: 4,556.80 pesos

Tunnel Club: 3,987.20 pesos

Super Seats: 3,417.60 pesos

Terraza Inter MX: 3,417.60 pesos

Palcos Club: 2,734.08 pesos

200 Platea: 2,278.40 pesos

100 Plus: 2,221.44 pesos

100 Lateral y 300 Lateral A: 2,164.48 pesos

100 Norte y 100 Sur: 2,107.52 pesos

300 Cabecera: 1,367.04 pesos

300 Preferente: 1,253.12 pesos

Uno de los puntos a señalar es que la última vez que Cruz Azul y América se midieron en el Coloso de Santa Úrsula, las entradas iban de los $683 pesos hasta superar los $9000 pesos mexicanos, en zonas premium y exclusivas. Además, el estacionamiento del estadio Azteca también tendrá un costo, así que toma tus precauciones.

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Ofertas por Erik Lira

El futbolista Erik Lira camina de espaldas por la cancha mientras el humo azul cubre la grada del estadio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mexicano, Erik Lira, fue pretendido por varios equipos tras su espectacular actuación en el Mundial 2026. Los más sonados fueron el Al-Jazira y el AS Mónaco, éste último envió tres propuestas a Cruz Azul con las siguientes descripciones :

En primer lugar, el equipo de la Ligue 1 propuso un aproximado de 8 millones de euros, incluyendo variables. La directiva de Cruz Azul declinó esa oferta porque la consideraron insuficiente para el valor de Erik Lira.

Poco después, llegó la segunda oferta que alcanzaría al menos 10 millones de euros (entre monto fijo, variables y porcentaje de una futura venta), pero la misma tampoco convenció a la directiva del Cruz Azul, sin embargo acercó posturas entre ambas partes.

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Por último, AS Mónaco se acercó a las cifras solicitadas por la Máquina en una a tercera propuesta, misma que indicó 7 millones de euros como un pago fijo y 3 millones más en variables, además Cruz Azul conservaría el 20% de una plusvalía en caso de reventa ya sea en Europa o un hipotético regreso a la Liga Mx.

Erik Lira no llegó al Mónaco (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Por otro lado, Al-Jazira, club de los Emiratos Árabes Unidos, presentó una oferta de 12 millones de dólares, pero inmediatamente Erik Lira la rechazó por dar prioridad al sueño de jugar en el futbol de Europa.

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Además, se supo después de su fichaje fallido que el entorno de Erik Lira denegó un ofrecimiento del Sunderland inglés para priorizar las negociaciones con el AS Mónaco que no llegaron a buen puerto.

Hasta este martes 8 de septiembre del 2026 no hay una nueva oferta confirmada de otro club por el seleccionado mexicano que intentará conquitar el bicampeonato mientras permanezca en el Club de Futbol Cruz Azul dentro de la Liga Mx.