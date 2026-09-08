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Revelan precios de los boletos para el Clásico Nacional entre América y Chivas: fecha de venta y cómo comprar

Fueron revelados los costos para el duelo en el Estadio Banorte el próximo 19 de septiembre

Chivas recibe en casa al América.
Chivas recibe en casa al América.
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El Clásico Nacional entre América y Chivas ya comienza a tomar forma fuera de la cancha, luego de que se dieran a conocer los costos para asistir a uno de los encuentros más esperados del Apertura 2026.

El partido está programado para el sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas, por lo que los aficionados que quieran estar presentes deberán tomar en cuenta tanto las distintas etapas de venta como las condiciones para adquirir sus entradas.

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¿Cuándo salen a la venta los boletos para el Clásico Nacional?

La venta de entradas para el América vs. Chivas tendrá diferentes etapas.

La primera comenzó este 8 de septiembre con la preventa exclusiva para usuarios de AmePass, mientras que el calendario continuará durante los siguientes días antes de abrirse al público en general.

De acuerdo con la información difundida para el encuentro, las fechas quedaron establecidas de la siguiente manera:

  • 8 de septiembre: Preventa AmePass.
  • 9 de septiembre: Preventa para aficionados que adquirieron boletos para el partido del América ante Puebla.
  • 10 de septiembre: Preventa exclusiva para clientes Banorte.
  • 11 de septiembre: Venta general.

En cuanto a los precios, la localidad más económica tiene un costo de 939.20 pesos, correspondiente a las zonas 600 Sur, 500 Sur y 400 Sur.

A partir de ahí, el precio aumenta dependiendo de la ubicación dentro del inmueble.

Este es el mapa del encuentro. (Fanki)
Este es el mapa del encuentro. (Fanki)

Las zonas 500 y 600 Lateral tienen un costo de 1,115.30 pesos, mientras que 300 Preferente está en 1,408.80. También aparecen localidades de 400 Lateral por 1,526.20, 300 Cabecera por 1,761 y 100 Sur por 1,995.80 pesos.

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En las zonas de mayor precio, los boletos alcanzan los 4,696 pesos para Tunnel Club. También se ofrecen localidades como Palcos Club, por 3,756.80 pesos, y Super Seats y Terraza, con un costo de 4,109 pesos.

Lista de precios oficiales. (Fanki)
Lista de precios oficiales. (Fanki)

Es importante distinguir estos precios de los que pueden encontrarse en plataformas de reventa, donde los costos pueden elevarse considerablemente.

De hecho, desde semanas atrás ya se habían detectado entradas para este partido en el mercado secundario con precios muy superiores al valor original.

¿Cómo comprar boletos para América vs. Chivas?

La adquisición de las entradas se realizará mediante Fanki, plataforma utilizada para la venta de boletos del Club América. La página concentra los próximos eventos del conjunto azulcrema y permite realizar el proceso de compra de manera digital.

Para quienes tengan acceso a alguna de las preventas, el procedimiento consiste en ingresar a la plataforma, localizar el evento correspondiente al América vs. Chivas, seleccionar la localidad disponible y continuar con el proceso de pago.

En cada etapa existen límites diferentes para la cantidad de entradas que puede adquirir una persona, por lo que también será necesario considerar esta condición.

El delantero le dio la victoria al club tapatío con el único tanto del encuentro.
La última vez que se enfrentaron, Chivas venció a América. (TW Chivas)

Los aficionados que tengan AmePass podrán participar desde este martes 8 de septiembre, mientras que quienes compraron entradas para el duelo ante Puebla tendrán su oportunidad el miércoles 9.

Posteriormente, los clientes Banorte podrán ingresar a la preventa del jueves 10 y finalmente el viernes 11 comenzará la venta para el público general.

Con el Clásico Nacional cada vez más cerca, América y Chivas todavía tendrán un compromiso importante antes de enfrentarse.

Las Águilas visitarán a Cruz Azul el sábado 12 de septiembre en el Clásico Joven, mientras que Guadalajara recibirá a Pumas el domingo 13.

Ambos encuentros serán relevantes para conocer en qué condiciones llegarán los dos grandes del futbol mexicano a su enfrentamiento del 19 de septiembre.

Mientras tanto, en redes muchos aficionados de Chivas mostraron inconformismo, luego de que se dieran a conocer los precios, pues argumentan que son demasiado caros, a comparación de otros encuentros que ha disputado el América en el Estadio Banorte.

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