México

¿Cómo hacer tu foto de los 80 con ChatGPT? Este es el prompt para unirte a la nueva tendencia

Miles de usuarios están transformando sus fotografías actuales en retratos con estética ochentera; conoce paso a paso cómo crear la tuya

(Ilustración: Jesús Beltrán)
(Ilustración: Jesús Beltrán)
Guardar

Las redes sociales volvieron a viajar en el tiempo. Durante los últimos días, usuarios de Instagram, TikTok y otras plataformas han comenzado a compartir retratos en los que aparecen como si hubieran vivido en plena década de los años 80, una tendencia que utiliza inteligencia artificial para recrear la estética característica de aquella época.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El reto conocido como “Cómo te verías en los 80’s” se ha convertido en una de las propuestas que más llaman la atención entre quienes buscan experimentar con fotografías generadas o modificadas mediante IA.

PUBLICIDAD

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La idea es sencilla: tomar una fotografía actual y transformarla para que parezca una imagen auténtica de hace aproximadamente cuatro décadas, incorporando elementos como peinados voluminosos, ropa de época, luces de neón, colores intensos y textura de película fotográfica.

El prompt que necesitas para crear tu foto ochentera

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Aunque puede parecer que basta con escribir una petición sencilla para conseguir el resultado, la descripción que se le proporciona a la inteligencia artificial resulta fundamental para determinar qué tan parecido será el retrato final con la idea original.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Para quienes quieran experimentar con esta tendencia, existe un prompt que especifica tanto la conservación del rostro como los elementos visuales que deben modificarse:

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
“Convierte esta fotografía en un retrato hiperrealista de estudio tomado en 1986. Conserva exactamente mi rostro, expresión e identidad sin modificarlos. Cambia únicamente el peinado por un estilo típico de los años 80, viste ropa auténtica de esa década y ubícame en un estudio fotográfico con fondo de rayos láser, degradados en tonos azul y rosa, iluminación suave de glamour, colores vibrantes, ligero grano de película Kodak y apariencia de fotografía analógica de alta calidad. Debe parecer una fotografía real tomada en los años 80, no una ilustración ni una caricatura”.

La clave está en pedir que los rasgos originales permanezcan intactos, mientras que el resto de la composición se adapte a la estética ochentera. De esta manera, el usuario puede conseguir una representación que conserve su apariencia y al mismo tiempo parezca pertenecer a otra época.

PUBLICIDAD

Paso a paso: así puedes hacer tu propia imagen

Imagen DSAHM7BOOBAT5LZTVGOUHR7XK4

Para participar en el trend no necesitas conocimientos especializados en edición fotográfica. El proceso comienza al abrir ChatGPT e iniciar sesión en la plataforma.

Una vez dentro, busca la barra destinada a escribir las solicitudes. En el costado izquierdo aparecerá el botón identificado con el símbolo “+”.

Al seleccionarlo, tendrás que elegir la opción relacionada con “Fotos” para cargar desde tu dispositivo la imagen que quieres transformar.

Después, selecciona la fotografía que consideres más adecuada. Una imagen con buena iluminación y en la que el rostro pueda distinguirse claramente puede ayudar a que la herramienta tenga una mejor referencia para realizar la transformación.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Antes de enviar la solicitud, pega el prompt completo junto con la fotografía. El texto será la instrucción que indicará a la inteligencia artificial cómo modificar la escena.

Posteriormente, pulsa “Enviar” y espera a que ChatGPT procese la imagen. La herramienta generará una nueva versión basada en las indicaciones proporcionadas.

Neón, moda y nostalgia: por qué se volvió viral

El atractivo de esta tendencia está en la posibilidad de imaginar cómo habría lucido una persona en una época que marcó la cultura popular con estilos muy particulares.

Los colores neón, las chamarras de mezclilla, los peinados voluminosos, los accesorios llamativos y las fotografías con apariencia analógica se han convertido en algunos de los elementos más utilizados para recrear la década.

Además, el formato resulta especialmente atractivo para las redes sociales porque permite comparar el aspecto actual de una persona con una versión alternativa ambientada en los años 80.

Quienes vivieron aquella época pueden utilizar la herramienta para revivir parte de su estética, mientras que las nuevas generaciones tienen la oportunidad de imaginar cómo podrían haberse visto en ese periodo.

Así, una fotografía y un buen prompt son suficientes para sumarse a una tendencia que combina inteligencia artificial, nostalgia y cultura pop, convirtiendo imágenes actuales en auténticos retratos con sabor ochentero.

Temas Relacionados

Chat GPTviraltendenciapromptaños 80mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

3 formas fáciles de pelar los chiles poblanos para hacer chiles en nogada

Cada técnica de tatemado influye en la textura y resistencia de la pieza, ideal para quienes prefieren no tener mucho humo en su cocina

3 formas fáciles de pelar los chiles poblanos para hacer chiles en nogada

Defensa de los hermanos Farías Laguna cuestiona versión de la FGR: pide revisar la investigación y acceso de documentos de la Marina

El despacho sostiene que la fiscalía presentó una versión parcial del caso, cuestiona los hallazgos reportados en una bodega y pide acceso a documentos de la Marina

Defensa de los hermanos Farías Laguna cuestiona versión de la FGR: pide revisar la investigación y acceso de documentos de la Marina

Más de 135 mil desaparecidos en México ponen a prueba a la ONU: definirán primer mecanismo de emergencia ante la UE

El mecanismo de última instancia de la Convención contra las Desapariciones Forzadas nunca había sido invocado. Ahora apunta a un país con el que la UE acaba de firmar un tratado comercial que proyecta aumentar un 75% las exportaciones europeas. La Tercera Comisión de la Asamblea General resolverá el dilema entre octubre y noviembre de 2026

Más de 135 mil desaparecidos en México ponen a prueba a la ONU: definirán primer mecanismo de emergencia ante la UE

Temblor hoy en México 8 de septiembre de 2026: se registra sismo de magnitud 4.1 en Matías Romero, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 8 de septiembre de 2026: se registra sismo de magnitud 4.1 en Matías Romero, Oaxaca

Cruz Azul vs América: ¿Cuánto cuestan los boletos para el Clásico Joven, estacionamiento y dónde comprar?

El Clásico Joven se jugará este fin de semana en el Estadio Banorte y el silbatazo inicial está programado para las 9:00 de la noche

Cruz Azul vs América: ¿Cuánto cuestan los boletos para el Clásico Joven, estacionamiento y dónde comprar?
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No son documentos confidenciales de seguridad nacional”: abogados de los Farías Laguna refutan versión de la FGR

“No son documentos confidenciales de seguridad nacional”: abogados de los Farías Laguna refutan versión de la FGR

Más de 135 mil desaparecidos en México ponen a prueba a la ONU: definirán primer mecanismo de emergencia ante la UE

Empleada del gobierno de Tecate intentó cruzar a EEUU con casi 70 kilos de metanfetamina ocultos en su vehículo

CJNG y Cártel de Sinaloa encabezan uso de criptomonedas para lavado de dinero

Ferraris, Lamborghinis y una Rolls-Royce: los nueve autos de lujo incautados en un cateo por lavado de dinero en San Pedro Garza García

ENTRETENIMIENTO

Lucerito Mijares aún estaría hospitalizada tras cirugía de emergencia

Lucerito Mijares aún estaría hospitalizada tras cirugía de emergencia

Ninel Conde se defiende tras decir “panteonera” mientras Aylín Mujica hablaba de su hijo Mauro

Mon Laferte responde al fan que la acusó de descalificarlo por no conocer sus canciones: “Yo soy mala persona”

Apio Quijano le dice a Ernesto Laguardia que “está muy aburrido” y explica el polémico enfrentamiento en La Casa de los Famosos México

La legendaria banda Mago de Oz presenta su gira 2026 “La Noche de las Brujas”con 13 fechas en México: ciudades, fechas y setlist

DEPORTES

¿Por qué Hugo Sánchez nunca fue nominado para ganar el Balón de Oro?

¿Por qué Hugo Sánchez nunca fue nominado para ganar el Balón de Oro?

Olympiacos vs Volos FC: llega el segundo gol de la ‘Hormiga’ González en el partido

Olmecas vs Toros: a qué hora y dónde ver EN VIVO hoy el Juego 1 de la Serie del Rey en la LMB

Triplemanía 34 Noche 1 y Noche 2: horarios, cartelera y dónde ver EN VIVO el evento de AAA

Messi, Bellingham, Haaland: ellos son todos los futbolistas con los que competirá Julián Quiñones por el Balón de Oro 2026