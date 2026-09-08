¿Cómo hacer tu foto de los 80 con ChatGPT? Este es el prompt para unirte a la nueva tendencia

(Ilustración: Jesús Beltrán)

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Las redes sociales volvieron a viajar en el tiempo. Durante los últimos días, usuarios de Instagram, TikTok y otras plataformas han comenzado a compartir retratos en los que aparecen como si hubieran vivido en plena década de los años 80, una tendencia que utiliza inteligencia artificial para recrear la estética característica de aquella época.

(Captura de pantalla)

El reto conocido como “Cómo te verías en los 80’s” se ha convertido en una de las propuestas que más llaman la atención entre quienes buscan experimentar con fotografías generadas o modificadas mediante IA.

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(Captura de pantalla)

La idea es sencilla: tomar una fotografía actual y transformarla para que parezca una imagen auténtica de hace aproximadamente cuatro décadas, incorporando elementos como peinados voluminosos, ropa de época, luces de neón, colores intensos y textura de película fotográfica.

El prompt que necesitas para crear tu foto ochentera

(Captura de pantalla)

Aunque puede parecer que basta con escribir una petición sencilla para conseguir el resultado, la descripción que se le proporciona a la inteligencia artificial resulta fundamental para determinar qué tan parecido será el retrato final con la idea original.

(Captura de pantalla)

Para quienes quieran experimentar con esta tendencia, existe un prompt que especifica tanto la conservación del rostro como los elementos visuales que deben modificarse:

(Captura de pantalla)

“Convierte esta fotografía en un retrato hiperrealista de estudio tomado en 1986. Conserva exactamente mi rostro, expresión e identidad sin modificarlos. Cambia únicamente el peinado por un estilo típico de los años 80, viste ropa auténtica de esa década y ubícame en un estudio fotográfico con fondo de rayos láser, degradados en tonos azul y rosa, iluminación suave de glamour, colores vibrantes, ligero grano de película Kodak y apariencia de fotografía analógica de alta calidad. Debe parecer una fotografía real tomada en los años 80, no una ilustración ni una caricatura”.

La clave está en pedir que los rasgos originales permanezcan intactos, mientras que el resto de la composición se adapte a la estética ochentera. De esta manera, el usuario puede conseguir una representación que conserve su apariencia y al mismo tiempo parezca pertenecer a otra época.

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Paso a paso: así puedes hacer tu propia imagen

Para participar en el trend no necesitas conocimientos especializados en edición fotográfica. El proceso comienza al abrir ChatGPT e iniciar sesión en la plataforma.

Una vez dentro, busca la barra destinada a escribir las solicitudes. En el costado izquierdo aparecerá el botón identificado con el símbolo “+”.

Al seleccionarlo, tendrás que elegir la opción relacionada con “Fotos” para cargar desde tu dispositivo la imagen que quieres transformar.

Después, selecciona la fotografía que consideres más adecuada. Una imagen con buena iluminación y en la que el rostro pueda distinguirse claramente puede ayudar a que la herramienta tenga una mejor referencia para realizar la transformación.

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(Captura de pantalla)

Antes de enviar la solicitud, pega el prompt completo junto con la fotografía. El texto será la instrucción que indicará a la inteligencia artificial cómo modificar la escena.

Posteriormente, pulsa “Enviar” y espera a que ChatGPT procese la imagen. La herramienta generará una nueva versión basada en las indicaciones proporcionadas.

Neón, moda y nostalgia: por qué se volvió viral

El atractivo de esta tendencia está en la posibilidad de imaginar cómo habría lucido una persona en una época que marcó la cultura popular con estilos muy particulares.

Los colores neón, las chamarras de mezclilla, los peinados voluminosos, los accesorios llamativos y las fotografías con apariencia analógica se han convertido en algunos de los elementos más utilizados para recrear la década.

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Además, el formato resulta especialmente atractivo para las redes sociales porque permite comparar el aspecto actual de una persona con una versión alternativa ambientada en los años 80.

Quienes vivieron aquella época pueden utilizar la herramienta para revivir parte de su estética, mientras que las nuevas generaciones tienen la oportunidad de imaginar cómo podrían haberse visto en ese periodo.

Así, una fotografía y un buen prompt son suficientes para sumarse a una tendencia que combina inteligencia artificial, nostalgia y cultura pop, convirtiendo imágenes actuales en auténticos retratos con sabor ochentero.