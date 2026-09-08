Los Tucanes de Tijuana no aprueban las restricciones a los narcorridos en el Festival Arre 2026

Mario Quintero Lara, vocalista de la agrupación, abordó las regulaciones que enfrentan las agrupaciones de música mexicana durante el Festival Arre 2026. (Los Tucanes De Tijuana)

Guardar

El cantante Mario Quintero Lara, vocalista del grupo Los Tucanes de Tijuana, fijó su posición respecto a la prohibición de interpretar ciertos corridos en espectáculos públicos tras el cierre del Festival Arre 2026 en la Ciudad de México.

La agrupación reestructuró su presentación en el Autódromo Hermanos Rodríguez para acatar los reglamentos gubernamentales que imponen sanciones económicas a la difusión de temas con temáticas sensibles.

PUBLICIDAD

El debate sobre la regulación de repertorios cobra fuerza tras las multas registradas en mayo de 2026, cuando la banda recibió sanciones administrativas por interpretar temas como “El Águila Blanca” en municipios con normativas severas contra el género.

Las ordenanzas locales de varios ayuntamientos en México fijan multas que superan los 500 mil pesos para los artistas que interpreten canciones que hagan apología de conductas ilícitas durante eventos masivos.

Antes de subir al escenario del Festival Arre 2026, el líder de la formación musical abordó los límites legales impuestos por autoridades locales en diversas regiones del país.

“Somos muy respetuosos de las leyes, lo que la ley decida, respetamos mucho. Creemos que no es el camino, la forma de acabar con las situaciones sociales, no tiene nada que ver, pero como personas debemos de acatar todas las reglas, esperemos que funcione para algo posible”, afirmó el músico.

PUBLICIDAD

El vocalista de Los Tucanes de Tijuana señaló que las restricciones legales modificaron la dinámica de preparación de sus espectáculos en territorio mexicano.

El artista sostuvo que la música no genera por sí misma los problemas de seguridad en las comunidades, aunque reiteró que la banda mantendrá una conducta institucional frente a las decisiones emitidas por los gobiernos locales.

La agrupación mexicana sostuvo que acatará las leyes locales, aunque cuestionó la efectividad de prohibir temas musicales. (Instagram/@lostucanesdetijuana)

El ajuste del repertorio frente a las regulaciones locales

La banda optó por modificar la selección de canciones preparadas para el cierre de la jornada en el Autódromo Hermanos Rodríguez con la finalidad de evitar controversias legales.

“Traemos por ahí el tiempo contado, no sé hasta dónde nos permitan, pero estamos en tiempos diferentes, donde sí tenemos ciertas restricciones”, declaró Quintero.

PUBLICIDAD

El intérprete agregó sobre el catálogo de la banda: “Lo bueno que la música de los Tucanes es tranquila”, al referirse a la variedad de estilos que maneja la agrupación.

“Tenemos mucha música movida, mucha música romántica y los corridos son en otro sentido, que no dicen nada fuerte, entonces creo que no tienen ningún problema”, explicó el compositor ante los medios de comunicación.

El conjunto sustituyó los temas señalados por las autoridades con piezas festivas de alcance masivo, entre las que destacaron temas populares como “La Chona” y “El Tucanazo”.

La banda apostó por temas clásicos de su catálogo festivo para evitar sanciones administrativas durante su presentación. (lostucanesdetijuana / Instagram)

Las restricciones a la música regional en territorio mexicano

Diversas ciudades mexicanas, como Chihuahua y Cancún, promulgaron reformas a sus reglamentos de justicia cívica para prohibir la interpretación pública de géneros musicales vinculados a la violencia.

PUBLICIDAD

El municipio de Chihuahua aprobó modificaciones a su reglamento de diversiones y espectáculos públicos, estableciendo sanciones que oscilan entre 6 mil 500 y 12 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para los infractores.

En el estado de Baja California, las autoridades municipales de Tijuana aplicaron prohibiciones similares en recintos públicos y palenques desde finales del año 2023.

Los organizadores de festivales en la Ciudad de México coordinan con los equipos de producción de los artistas la revisión previa de las listas de canciones para garantizar el cumplimiento del marco regulatorio vigente.

La industria del entretenimiento en México experimenta un proceso de adaptación en el que las empresas promotoras exigen cláusulas de responsabilidad a las agrupaciones musicales.

PUBLICIDAD

Diversos municipios del país aplican sanciones económicas a los espectáculos que difunden géneros catalogados con restricciones. (IG: lostucanesdetijuana)

El desarrollo del concierto en el Festival Arre 2026

A pesar de la precipitación pluvial registrada durante la noche del domingo en la capital mexicana, miles de asistentes permanecieron frente al escenario Hacienda Pepsi Black.

El grupo compartió el cartel de la jornada de cierre con exponentes de la música mexicana como Alejandro Fernández y Edén Muñoz.

El público capitalino permaneció en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante la jornada de cierre del Festival Arre 2026. (Festival Arre: Instagram)

La presentación concluyó en las primeras horas de la madrugada del lunes, consolidando una asistencia masiva a pesar de las condiciones meteorológicas adversas.

La agrupación continuará su gira de conciertos en recintos de Estados Unidos y México, adaptando el listado de temas según el marco legal aplicable en cada municipio visitado.

PUBLICIDAD