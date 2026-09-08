Ninel Conde se defiende tras decir “panteonera” mientras Aylín Mujica hablaba de su hijo Mauro

Ninel Conde

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Ninel Conde salió en defensa propia después de que un fragmento de Top Chef VIP provocara críticas en redes sociales. En la escena, mientras Aylín Mujica hablaba sobre su hijo Mauro Menendez, se escucha a Ninel decir “panteonera”, una coincidencia que llevó a algunos espectadores a interpretar la expresión como un comentario relacionado con la pérdida de la actriz.

Ante la reacción, Ninel decidió explicar públicamente qué ocurrió desde su perspectiva. “Quiero dejar absolutamente claro que jamás fue dirigido a Aylín y mucho menos hacia su hijo y hacia la pérdida tan terrible que está viviendo”, afirmó. La cantante sostuvo que sus palabras pertenecían a otra conversación.

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“Yo soy madre, sería incapaz de utilizar esos términos para referirme a esa situación”, agregó. Con esa aclaración, Ninel buscó separar la frase que apareció en pantalla del momento doloroso que atravesaba su compañera dentro del programa.

Ninel Conde explica el origen de la palabra que desató la polémica

(Captura programa Hoy)

La cantante aseguró que se encontraba conversando con Mauricio cuando surgió la expresión. Según relató, ambos suelen bromear sobre diferentes temas y en aquella charla hablaron de una expresión mexicana: “araña panteonera”. Ninel explicó que la utilizó para completar una frase relacionada con algo que Mauricio había mencionado previamente.

“Él dijo una cosa de una araña y dije panteonera”, relató. Sin embargo, señaló que la edición hizo parecer que la palabra había sido pronunciada como respuesta a lo que Aylín contaba sobre Mauro. “Editar​on de manera que pareciera que hablábamos de Aylín y eso es absolutamente falso”, sostuvo.

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Ninel reconoció que el fragmento podía generar una impresión distinta al contexto original y lamentó que la secuencia provocara esa interpretación. “Me parece muy triste que se editen cosas que parezcan sacarse de contexto”, expresó, mientras aseguró que sentía “un enorme respeto y cariño por Aylín”.

El dolor de Aylín Mujica por la muerte de su hijo Mauro

El hijo mayor de la actriz y modelo falleció en Barbados. Su mamá lo recuerda con emotivo mensaje en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La controversia ocurrió mientras Aylín Mujica atravesaba un profundo duelo por la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez. El joven falleció en julio de 2026 en Barbados, mientras la actriz se encontraba en Colombia participando en las grabaciones de Top Chef VIP.

Mauro se desempeñaba como DJ y productor musical bajo el nombre artístico de MAAHEZ. Después de la tragedia, Aylín habló públicamente sobre su hijo y compartió parte del dolor que enfrentaba. En el programa, también abrió su corazón ante sus compañeros mientras intentaba continuar con sus actividades profesionales.

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El contexto hizo que la frase escuchada en el episodio adquiriera una carga especialmente delicada. Ninel aseguró que comprende por qué pudo producirse la confusión, pero insistió en que nunca tuvo la intención señalada. “Jamás sería capaz de burlarme de una situación tan triste y tan dolorosa”, afirmó.

Ninel asegura que ya habló con los productores de Top Chef VIP

Ninel Conde habría hablado mal del programa y dos famosos. (Foto: La Casa de los Famosos)

Además de dirigirse al público, Ninel reveló que ya estaba hablando con los productores del programa sobre lo ocurrido. “Estoy muy consternada”, manifestó, al considerar que la edición terminó mostrando una conversación de una manera que, según ella, no correspondía con lo sucedido.

La cantante también pidió considerar el respeto que merece Aylín y la memoria de su hijo. “Considero necesario aclararlo porque respeto a mi compañera, a la memoria de su hijo y también a quienes vieron el programa”, explicó.

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Ninel cerró su mensaje insistiendo en que quienes conocen la expresión mexicana pueden entender que, de acuerdo con su versión, no tenía relación con la conversación de Aylín. “No venía al caso con lo que estaba sucediendo en la pantalla”, sostuvo. Con esta explicación, la cantante buscó dejar clara su postura frente a una polémica que surgió a partir de apenas una palabra dentro de la edición del reality.