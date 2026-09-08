México

Las personas que caminan rápido son buenas para gestionar el tiempo, según señala la psicología

La ambición y la confianza personal también distinguen a este tipo de peatones

Un hombre con camisa blanca, saco gris y pantalón azul oscuro camina por una acera arbolada en un día soleado, llevando un bolso al hombro.
Un hombre con ropa de oficina camina al aire libre, ejemplificando el hábito de una caminata de 10 a 20 minutos para una vida más activa y saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La empatía caracteriza a quienes, a pesar de desplazarse con rapidez y mostrar curiosidad por nuevas experiencias, no dudan en reducir la marcha para acompasar su paso al de otra persona, según apuntan los psicólogos.

La ambición y la confianza personal también distinguen a estos peatones, quienes se muestran impulsados por el deseo constante de crecer y alcanzar objetivos relevantes, lo que se traduce en una urgencia natural por llegar puntuales y aprovechar cada minuto.

PUBLICIDAD

Los especialistas en lenguaje corporal sostienen que las personas sociables requieren mantener altos niveles de actividad física y mental, lo que se manifiesta en un caminar ágil.

Piernas de personas caminan por sendero de tierra. Llevan bolsas y mochilas. Una usa zapatillas de arcoíris. Fondo urbano borroso muestra símbolo de igualdad.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Así es la personalidad de quienes suelen caminar rápido, desde una perspectiva psicológica

Desde la perspectiva de la personalidad, diversos expertos asocian el ritmo acelerado con perfiles organizados y disciplinados. Estos individuos tienden a gestionar su tiempo con eficacia y a mantenerse concentrados hasta culminar las tareas.

Un estudio dirigido por Yannick Stephan y publicado en la revista Social Psychological and Personality Science examinó a más de 15 mil adultos y reveló que quienes obtuvieron puntuaciones elevadas en responsabilidad y automotivación caminaban a mayor velocidad.

La medicina actual considera la velocidad de la marcha como un “signo vital funcional” del cerebro. El doctor Sermed Mezher señala que el ritmo al andar refleja el modo en que el sistema nervioso procesa los estímulos del entorno.

PUBLICIDAD

Para Mezher, algunas personas disminuyen su paso para gestionar una sobrecarga sensorial, mientras que los “caminantes rápidos” aumentan la velocidad casi sin darse cuenta, en un mecanismo biológico que incrementa la alerta y la dopamina, y así mantiene la concentración en ambientes monótonos.

En las aceras de cualquier avenida, las diferencias de velocidad pueden provocar roces entre quienes avanzan deprisa y los que optan por un ritmo pausado.

En este sentido, la psicología ha demostrado que la forma de caminar revela aspectos profundos del carácter.

Una mujer sonriente de unos 40 años con ropa deportiva vibrante, leggings azules y zapatillas, camina por una acera con una taza de café y una bolsa de gimnasio.
Una mujer con ropa deportiva y una bolsa de gimnasio camina por la calle mientras sostiene un vaso de café, luego de su rutina de ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de caminar para la salud mental

Caminar de forma regular puede aportar beneficios a la salud mental, sobre todo si se vuelve parte de la rutina:

  • Reduce síntomas de ansiedad y depresión. La actividad física ayuda a disminuir la tensión emocional y puede mejorar el estado de ánimo.
  • Mejora el sueño. Mantenerse activo se asocia con mejor descanso, un factor ligado al bienestar emocional.
  • Ayuda a manejar el estrés. Caminar permite hacer una pausa de las pantallas, el trabajo o las preocupaciones y favorece una sensación de relajación.
  • Favorece la concentración y la salud cognitiva. La actividad física regular beneficia la función cerebral y el bienestar general.
  • Puede fortalecer la autoestima y los vínculos sociales. Cumplir una meta sencilla, como salir a caminar, puede dar sensación de logro; hacerlo acompañado añade convivencia.

No tiene que ser una caminata larga o intensa para empezar: aumentar poco a poco el movimiento diario ya es preferible al sedentarismo. La OMS incluye caminar entre las actividades físicas accesibles y señala que cualquier cantidad de actividad es mejor que ninguna.

Caminar puede complementar la atención profesional, pero no sustituye el tratamiento psicológico o psiquiátrico. Si hay tristeza persistente, ansiedad que interfiere con la vida diaria o ideas de hacerse daño, conviene buscar atención de salud mental.

Temas Relacionados

caminarpsicologíasalud mentalemocionessaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de resultados de hoy 7 de septiembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de resultados de hoy 7 de septiembre

Conciertos gratis del 15 de septiembre en CDMX y Edomex: Intocable, Santa Fe Klan y Lila Downs

Habrá conciertos gratuitos en alcaldías capitalinas y municipios mexiquenses como parte de las fiestas patrias

Conciertos gratis del 15 de septiembre en CDMX y Edomex: Intocable, Santa Fe Klan y Lila Downs

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

El hombre, de 23 años, fue arrestado en la colonia Malacates; registra un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino este año por robo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

El influencer "Azlan" será juzgado por violación y corrupción de menores en Hermosillo: fue detenido por el ataque al CUM

La captura ocurrió durante las pesquisas por el ataque armado al recinto de Hermosillo, donde autoridades detectaron que el imputado tenía una orden de aprehensión vigente por otro caso

El influencer "Azlan" será juzgado por violación y corrupción de menores en Hermosillo: fue detenido por el ataque al CUM

Definida la fecha para presentar a Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana junto a su cuerpo técnico

El estratega se estrenará en un duelo amistoso ante Colombia y aseguró que continuará con el trabajo de Javier Aguirre

Definida la fecha para presentar a Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana junto a su cuerpo técnico
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

Capturan a cuatro policías por presuntamente entregar a jóvenes a un grupo criminal en Quintana Roo

México y EEUU lanzan la operación "Águila Blanca" con la mira puesta en narcodrones

Decomisan metanfetamina líquida escondida en bidones de fertilizante en Baja California: hay un detenido

Ronald Johnson celebra el desmantelamiento de tres narcolaboratorios en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Banda El Recodo reacciona a dichos de Emma Coronel tras revelar que habrían cantado en el bautizo de sus hijas con “El Chapo” Guzmán

Banda El Recodo reacciona a dichos de Emma Coronel tras revelar que habrían cantado en el bautizo de sus hijas con “El Chapo” Guzmán

Desde La Granja VIP, Kunno ventila secreto de Brianda Deyanara para ganar La Casa de los Famosos México

Conciertos gratis del 15 de septiembre en CDMX y Edomex: Intocable, Santa Fe Klan y Lila Downs

Muere Chucho Gallegos, fundador de TVyNovelas y periodista de espectáculos

Beber leche de soya durante la infancia lo hizo parecer como mujer mexicana, sostiene el hijo de John Lennon

DEPORTES

Definida la fecha para presentar a Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana junto a su cuerpo técnico

Definida la fecha para presentar a Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana junto a su cuerpo técnico

Julio César Chávez Jr. expuesto más allá de la sombra de su padre, la historia que “hará entender al Junior”

Julián Quiñones se perfila como uno de los nominados al Balón de Oro 2026, según reportes desde Francia

Real Madrid vs Inter de Milán: cuándo y dónde ver el encuentro de la Fecha 1 en la UEFA Champions League desde México

Turco Mohamed: el técnico más exitoso en la historia del Toluca y que lo ha ganado todo en el futbol mexicano