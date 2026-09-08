Explotan más de 10 alcantarillas en Tlajomulco, Jalisco: acumulación de gas metano sería la causa

En redes sociales difundieron imágenes del momento exacto en el que se registró una explosión de una alcantarilla en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Este incidente provocó la movilización de elementos de Protección Civil, los reportes indican que la causa habría sido la acumulación de gas metano

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Una explosión ocurrida este lunes 7 de septiembre en el fraccionamiento de Colinas del Roble en el municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, provocó la fuerte movilización de elementos de Protección Civil y policía estatal. De acuerdo con los reportes de vecinos, una fuerte detonación provocó pánico y alarma.

El incidente ocurrió en las inmediaciones del cruce de Volcán Miravalles y, aunque la detonación fue de consideración, no se reportaron personas lesionadas. Una cámara de seguridad de uno de los domicilios afectados captó el momento en el que una alcantarilla explotó y causó un gran agujero.

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En las imágenes se puede apreciar el momento en el que una persona pasó instantes previos a la detonación, posteriormente, se aprecia que la tierra sale volando y fueron arrojados fragmentos de concreto, la persona se acercó a observar el agujero que quedó en la tierra tras la detonación.

¿Cómo ocurrió la explosión en el fraccionamiento de Tlajomulco?

Luego de que personal de Protección Civil arribó al lugar informaron que por acumulación de gas metano en un registro de alcantarilla generó la explosión en el fraccionamiento Tlajomulco de Zúñiga.

Capturan el momento en que explotan las alcantarillas en Tlajomulco de Zúñiga (Captura redes sociales X@JaliscoRojo)

De acuerdo con Salomón Molina director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco de Zúñiga, la explosión se originó por la concentración de gas metano dentro de la tubería de un registro de alcantarillado. Las autoridades informaron que personas que se encontraban cerca quemaban basura en el exterior de un domicilio.

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Esa quema habría generado una chispa que entró en contacto con el gas acumulado y provocó la explosión. La fuerza de la detonación ocasionó que la tapa de concreto que cubría el registro saliera proyectada y terminara sobre la calle.

Tras recibir el reporte a las líneas de emergencia, elementos de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, en coordinación con la Policía de Tlajomulco, acudieron al sitio para inspeccionar la zona y descartar cualquier otro punto de riesgo.

Los trabajos de revisión abarcaron la calle donde ocurrió la explosión, así como las vialidades cercanas. Después de realizar las verificaciones correspondientes, los cuerpos de emergencia descartaron condiciones que pudieran generar otra explosión.

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De manera preventiva, la calle permaneció cerrada mientras se desarrollaban las inspecciones. Ante el estruendo y la preocupación por lo ocurrido, vecinos de la zona realizaron una evacuación espontánea antes de que llegaran los servicios de emergencia.

Una vez concluidas las revisiones, las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que no existía riesgo adicional para los habitantes del fraccionamiento. Tras la movilización, también confirmaron que las explosiones fueron resultado de la acumulación de gas metano y que al menos 10 alcantarillas estallaron una por una.

Al menos 10 registros explotaron por acumulación de gas metano (Captura redes sociales)

Las alcantarillas ya fueron tapadas y las autoridades informaron que ya no existía riesgo. A pesar de las explosiones múltiples en los registros domiciliarios, no reportaron personas lesionadas.

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Un vecino relató lo que ocurrió al momento de la serie de estallidos: “Sí, también, yo me encontraba laborando pero me habló mi esposa y me dijo que habían explotado los registros, así en serie, desde donde está la camioneta hasta la 198 (…) Aproximadamente unos 10 o 12 registros”.

¿Qué es el gas metano?

El metano es un gas formado por un átomo de carbono y cuatro de hidrógeno: CH₄. Es incoloro, no tiene olor por sí mismo y es el principal componente del gas natural que llega a casas, comercios e industrias.

También se genera de forma natural cuando se descompone materia orgánica sin oxígeno, por ejemplo en basureros, pantanos, drenajes, granjas y minas de carbón. En instalaciones domésticas, al gas se le agrega un olor fuerte para detectar fugas.

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El metano no explota por estar acumulado solamente. El riesgo aparece cuando se mezcla con el oxígeno del aire en una proporción determinada y hay una fuente de ignición: una chispa eléctrica, una flama, un cigarro, un interruptor o una descarga estática.

Al encenderse, el metano se quema muy rápido. Esa combustión libera calor y aumenta de golpe la presión de los gases alrededor. Si ocurre en un espacio cerrado o con poca ventilación, como una vivienda, un registro, una tubería o una mina, la presión puede provocar una explosión.

Además del riesgo de incendio, una fuga desplaza el oxígeno del ambiente. En lugares cerrados puede causar mareo, desmayo o asfixia, aun sin que haya explosión. Si hay olor a gas, no se deben encender luces, aparatos eléctricos ni flamas; conviene cerrar la llave si es seguro hacerlo, ventilar el sitio y llamar a emergencias o a la compañía suministradora.

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