Kunno y Brianda Deyanara tienen una fuerte amistad desde hace varios años; el participante de La Granja VIP ventiló a su amiga en el 24/7

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Kunno dejó en evidencia a su amiga Brianda Deyanara en el primer día del encierro de La Granja VIP, cuando reveló el secreto de la influencer para ganar La Casa de los Famosos México 2026, asegurando que entró hipnotizada.

El influencer Kunno forma parte de La Granja VIP 2. El creador de contenido ingresó durante la gala de estreno del reality de TV Azteca, realizada el 6 de septiembre de 2026, junto con el resto de los participantes.

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Durante este lunes, en el primer día del encierro, el creador de contenido reveló que Brianda optó por entrar a La Casa de los Famosos hipnotizada, estrategia que otros participantes del reality también han aplicado y han tenido un paso exitoso.

La creadora de contenido narró uno de los episodios más oscuros de su vida durante el reality. (IG Brianda Deyanara-LCDLFM)

¿Qué dijo Kunno sobre Brianda Deyanara?

En una charla con la Bebeshita, Manelyk y otras participantes de La Granja VIP, Kunno aseguró que Brianda Deyanara se hipnotizó con el famoso hipnotista John Milton, quien ha alcanzado la fama en los últimos años por ayudar a celebridades con sus técnicas de hipnosis.

Según Kunno, “Bri se hipnotizó con él antes de ir a la casa”, y adjudicaron que por ello ha ganado en varias dinámicas dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

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Desde La Granja VIP, Kunno ventila secreto de Brianda Deyanara para ganar La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla)

Aaron Mercury y Marcela Mistral fueron hipnotizados por John Milton

Marcela Mistral fue hipnotizada por el hipnotista mexicano John Milton antes de su combate contra Karely Ruiz en Ring Royale 2026, celebrado el domingo 15 de marzo. Mistral ganó por decisión unánime tras tres asaltos. La hipnosis se realizó durante su participación en un podcast e incluyó ejercicios de respiración y sugestiones para potenciar su rendimiento físico.

En la conversación, la Bebeshita aseguró que Aaron Mercury también fue hipnotizado por Milton previo al evento Supernova Génesis 2026, el domingo 26 de abril, contra el cantante y creador de contenido Mario Bautista. Mercury ganó por nocaut técnico en el primer round. El combate se definió en cuestión de segundos, luego de que Mercury conectó una combinación que mandó a la lona a Bautista y el réferi detuvo la pelea de inmediato.

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¿Quién es John Milton?

John Milton, conocido como “el Caballero de la Hipnosis”, es un hipnólogo nacido el 9 de diciembre de 1969 en Santiago de Chile. Su familia migra a México cuando él tiene entre 6 y 8 meses de nacido, y ahí crece, estudia y se forma.

John Milton nació en Santiago de Chile, 9 de diciembre. Es el Hipnólogo más reconocido a nivel mundial por sus más de 30 años de trayectoria artística y profesional, hijo del famoso Hipnólogo brasileño Taurus do Brasil (1925-2009). (Captura de pantalla)

Es hijo del hipnólogo brasileño Taurus do Brasil (1925-2009), conocido como “el Hipnotizador de América” y padre de la llamada “hipnosis sincrónica”. Su nombre se elige en honor al poeta inglés John Milton, autor de El Paraíso Perdido.

Formación académica. Según su sitio oficial, cuenta con:

Maestría en hipnosis clínica

Maestría en programación neurolingüística

Maestría en hipnoterapia clínica aplicada

Doctorado en hipnosis clínica aplicada

Pertenece a más de 18 asociaciones de hipnosis clínica a nivel nacional e internacional.

Su método. Desarrolla la llamada “hipnosis sincrónica”, un enfoque que combina hipnosis clínica con programación neurolingüística. Milton sostiene que su método se centra en el bienestar del paciente, ayudándolo “a enfrentar sus miedos y limitaciones”, a diferencia de las técnicas tradicionales.

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La conductora e influencer Marcela Mistral fue hipnotizada por John Milton antes de enfrentarse a Karely Ruiz en el Ring Royale (YT)

Trayectoria. Con más de 30 años en el rubro, asegura haber inducido en trance hipnótico a más de dos millones de personas. Combina espectáculos de teatro, como “Duérmase”, con trabajo terapéutico y talleres de capacitación. Ha colaborado con figuras del deporte, la política y el espectáculo, entre ellas Adrián Marcelo, exintegrante de La Casa de los Famosos México.

¿Cuál es la relación de Kunno con Brianda Deyanara?

Kunno y Brianda Deyanara tienen una amistad de años dentro del círculo de creadores de contenido e influencers mexicanos vinculados con TikTok. Ambos comparten un mismo grupo social que también incluye a figuras como Nicola Porcella, Wendy Guevara y Domelipa.

Antecedentes de la amistad

Desde 2022 se les ha visto viajar juntos: en septiembre de ese año, Brianda compartió en Instagram fotos y videos de un viaje con Domelipa y Kunno, mostrando la cercanía entre los tres creadores.

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(Instagram)

Más recientemente, en enero de 2026, Kunno y Brianda aparecieron juntos como invitados en el podcast Cómplices del Desmadre, conducido por Wendy Guevara, durante una celebración por el cumpleaños número 30 de Nicola Porcella. Ahí se les describió como “los reyes del TikTok”.