Capturan a cuatro policías por presuntamente entregar a jóvenes a un grupo criminal en Quintana Roo. Fiscalía de Quintana Roo

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Tres elementos policiales municipales y un elemento estatal fueron detenidos por su presunta participación en la desaparición forzada de tres jóvenes en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. La captura se dio a conocer durante la conferencia de prensa del Gabinete de Paz estatal.

El titular de la Fiscalía General del Estado, Raciel López Salazar, informó que elementos de la Policía de Investigación, en coordinación con las secretarías de Seguridad Ciudadana estatal y municipal, cumplimentaron una orden de aprehensión contra tres hombres y una mujer. Los detenidos fueron identificados como José Gerardo “N”, Ángel Israel “N”, José Rogelio “N” y Ana Karen “N”.

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Cronología de la desaparición en el Boulevard Bahía

Los hechos ocurrieron la madrugada del 29 de agosto en el Boulevard Bahía, de Othón P. Blanco. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía, los cuatro detenidos habrían interceptado a una de las víctimas para entregarla a un grupo criminal.

Capturan a cuatro policías por presuntamente entregar a jóvenes a un grupo criminal en Quintana Roo. Fiscalía de Quintana Roo

Posteriormente, tres jóvenes fueron privados de la libertad esa noche en un operativo en el que habrían participado policías municipales y estatales de Quintana Roo. Dos de ellos recuperaron su libertad horas después, mientras que el tercero permaneció desaparecido hasta la noche del 31 de agosto.

Ese día reapareció con signos de haber sido agredido a golpes, según informó la Fiscalía durante la conferencia de prensa.

Los delitos que se les imputan

A los cuatro detenidos se les atribuyen los delitos de desaparición forzada de personas, abuso de autoridad y robo de vehículo. La orden de aprehensión fue ejecutada por la Policía de Investigación en un operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal y la municipal.

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De los cuatro señalados, tres se desempeñaban como policías municipales y uno como elemento de la policía estatal, lo que sitúa el caso dentro de los señalamientos de participación de fuerzas de seguridad en hechos delictivos que investiga la Fiscalía de Quintana Roo.

Durante la conferencia, López Salazar señaló que “no vamos a tolerar a ninguna autoridad, que abuse, mucho menos que sean cómplices de grupos delincuenciales”. El fiscal recordó que los policías tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a la ciudadanía.

Capturan a cuatro policías por presuntamente entregar a jóvenes a un grupo criminal en Quintana Roo. Fiscalía de Quintana Roo

El funcionario adelantó que los cuatro detenidos ya fueron puestos a disposición del Juez de Control por los delitos mencionados. Según su estimación, el proceso judicial podría derivar en una pena de más de 50 años de prisión para los responsables.

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Los señalamientos del fiscal se dieron en el marco de la conferencia de prensa del Gabinete de Paz de Quintana Roo.

Prisión preventiva y funcionarios presentes

José Gerardo “N”, Ángel Israel “N”, José Rogelio “N” y Ana Karen “N” quedaron en prisión preventiva mientras el Juez de Control determina su situación jurídica. La medida cautelar se aplicó de manera inmediata tras su presentación ante la autoridad judicial.

En la conferencia participaron, además del fiscal López Salazar, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, y el contralmirante Julio César Gómez Torres, secretario de Seguridad Ciudadana estatal.

También estuvieron presentes el capitán segundo Aureliano Alonso García, comandante de la 294ª Compañía de la Guardia Nacional en Chetumal; el capitán de navío Víctor Hugo Molina Pérez, jefe de la Zona Naval 11, y el teniente coronel de Caballería José Antonio Cruz González, comandante del 7º Regimiento de Caballería.

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Antecedentes de casos similares en Quintana Roo

Entre 2015 y 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos registró cuatro quejas por desaparición forzada contra agentes estatales, municipales y ministeriales en la entidad, además de 845 señalamientos por abuso de autoridad. En ese mismo período, el Poder Judicial de Quintana Roo no ejercitó ninguna acción penal por los delitos de tortura y desaparición forzada, de acuerdo con la información oficial recabada por ese medio.

El estado también cuenta con un antecedente documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en 2022 emitió una recomendación por la desaparición forzada de tres ciudadanos colombianos y la ejecución arbitraria de uno de ellos, hechos ocurridos en 2017 en Quintana Roo.

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